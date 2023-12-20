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Roger Federer ilk turda 70. sıradaki Frances Tiafoe karşısında zorlanmadı

ABD'li genç Roger Federer'i beşinci sette kaybetmeden önce zorladı

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19 yaşındaki oyuncu, açılış turundaki karşılaşmalarının ilk setini kazanarak doğal düzeni bozdu ve ardından dördüncü seti kazanmak için ikiye katladı. Ancak sonuçta Federer'in yetenek ve tecrübesi iki saat 37 dakika süren karşılaşma boyunca galip geldi.

Dünya 3 numarası tarafından geride bırakılmasına rağmen beş setlik mağlubiyette kendinden emin bir şekilde oynayan genç Tiafoe, bir Slam'de sadece iki kez ilk turun ötesine geçebildi.

Dördüncü seti kazanıp Federer'in servisini kırarak 3-1 öne geçerek geri dönüş sinyalleri verdi, ancak Amerikalı için bu çok az ve çok geç oldu.

Maryland'li tenisçinin ilk seti kazanması, ikilinin Mart ayında Miami Açık'ta Federer'i ilk sette eşitlik bozmaya zorladığı diğer karşılaşmaya kıyasla bir gelişme anlamına geliyor.

Federer'in galibiyeti, eski rakibi Rafael Nadal ile Arthur Ashe stadyumunun sert kortlarında karşılaşma beklentisini arttırdı. İspanyol tenisçinin açılış maçında Dusan Lajovic'i 7-6 (8-6), 6-2, 6-2 mağlup etmesinin ardından ikili yarı final karşılaşmasına doğru ilerliyor.

Federer utanç verici bir erken çıkıştan kaçınırken, ikinci gün kadınlar son şampiyonu Angelique Kerber'in Japon Naomi Osaka'yı 6-3, 6-1'lik setlerle mağlup etmesiyle büyük bir üzüntüye sahne oldu. Bu, son şampiyonun Amerika Açık 'a ilk turda veda ettiği üçüncü maç oldu.

Maç ilerledikçe gece geç saatlerde kalabalığın sesi daha da yükseldi ve genç Amerikalı Federer'den puanlar kaptıkça ona tezahürat yaptılar. Beşinci setin sonlarında Federer'in servisini büyük bir alkışla kırarak maç kazanmasını engelledi.

Ancak bu zorlu maçın gücüne rağmen, onun kariyeri takip edilecek bir kariyer olacaktı.

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Genç sansasyon

Sessiz ve düşünceli bir genç olduğu söylenen Tiafoe, gelişiminin büyük kısmını Sierra Leone'den gelen bir göçmen olan babası Constant Tiafoe'ye borçlu.

Yaşlı Tiafoe, Frances'in çocukluğundan beri antrenman yaptığı College Park, Maryland'deki Junior Tennis Champions Center'ın inşasına yardım etmiş ve daha sonra buranın sorumlusu olmuştur.

Babası gece gündüz çalışırken tenis merkezindeki boş bir depoya taşınmak zorunda kalmış ve anneleri hemşire olarak gece vardiyalarında çalışırken iki oğlu da onunla birlikte kalıp masaj masasında uyuyormuş.

"Açıkçası, zengin bir çocuk değildim ya da tüm yeni şeylere sahip değildim. Ama sadece hayatı yaşıyordum. Sevdiğim spor olan tenisi bedava oynayabiliyordum," diyor 2015 yılında CNN'e.

Tiafoe henüz 15 yaşındayken prestijli Orange Bowl'u kazanarak turnuva tarihindeki en genç tek erkekler şampiyonu oldu - Roger Federer, Andy Roddick, Ivan Lendl, Jim Courier, John McEnroe ve Bjorn Borg gibi önceki şampiyonların listesi düşünüldüğünde dikkate değer bir başarı.

Birçok genç dahi gelip geçmiş olsa da, Tiafoe'nun benzersiz geçmişi ve çalışma ahlakı onu diğerlerinden ayırıyor. Ailesi hakkında şunları söyledi: "Onlar bu kadar çok çabalarken, onları hayal kırıklığına uğratmak istemediğimi hissettim. Elime geçen fırsatları kaçırmak istemediğimi hissettim."

Tiafoe 2015 yılında profesyonel oldu ve Jay Z'nin Roc Nation Sports ajansıyla ilk tenisçi olarak sözleşme imzaladı.

"Tiafoe 2015 yılında New York Times 'a verdiği demeçte "Açıkçası Jay Z kesinlikle dikkatimi çekti. "Beni takımda istemesinin oldukça havalı olduğunu düşündüm."

ABD, 2003'te Andy Roddick'ten bu yana tek erkeklerde şampiyon çıkaramadı ve pek çok taraftar ve spor yazarı genç Tiafoe'nun beş setlik olağanüstü mağlubiyetinin üzerine koyarak bu unvanı almasını umuyor.

"Tiafoe için ne gece ama. Bir efsaneyle karşılaşıyor, dev bir kalabalık, çok iyi oynuyor, yürek, cesaret, geri dönüş, her şey. Harika bir gösteri," diye tweet attı Wall Street Journal'dan Jason Gay.

USA Today'den Dan Wolken ise "Umarım bu (mağlubiyet) onu iter" diye ekledi. "Amerika'nın bir tenis yıldızına ihtiyacı var."

'Bir sınavdan daha fazlası'

Federer rakibinin oyununu övdü ve Tiafoe'nin kendisine sorun çıkardığını kabul etti.

"Bu bir sınavdan daha fazlasıydı, iyi bir sınavdı. Sanırım ikimiz de burada çok eğlendik. Maçtan çok memnunum, heyecan vericiydi ve ben de New York'a bu duyguları yaşamak için geldim.

"O harika bir oyuncu ve önünde harika bir gelecek var. Beşinci (set) yazı tura atışı gibiydi ve benim istediğim gibi oldu. "

Son birkaç haftadır kendisine sorun yaratan sırt sorunlarına değinen Federer, açılış maçını yara almadan atlattığı için mutlu olduğunu söyledi.

"Beş setlik bir maçı atlatmak için bir şekilde iyi olmanız gerekir."

Federer: Amerika Açık'ı kazanmak 'şaka gibi' olurdu

İsviçreli tenisçinin Flushing Meadows'a gelişi, Temmuz ayında Wimbledon'da kupayı kaldırmasından bu yana ilk Major turnuvası oldu.

İlk seti dünya 70.si Tiafoe'ye kaptırması, korttaki ilk saatinde Amerika Açık'ta Wimbledon'daki tüm turnuva boyunca kaybettiğinden daha fazla set kaybetmesi anlamına geliyordu. Bu yıl All England Club'da tüm turnuva boyunca hiç set kaybetmedi - 1976'da Bjorn Borg'dan bu yana bunu başaran ilk isim oldu.

Bu zafer İsviçreliye sekizinci Wimbledon tekler şampiyonluğunu ve toplamda 19. büyük şampiyonluğunu kazandırdı. ABD Açık'ı 2008'den bu yana ilk kez kazanmayı hedefliyor.

Federer Temmuz ayında Flushing Meadows'a bakarken "Bu yıl durup dururken üç slam kazanırsam bu bir şaka olur" dedi.

"Formda kalırsam Amerika Açık'ta başarılı olma şansım olduğunu biliyorum ama kazanmak? Evet, bir aşamada gerçekçi olmam gerektiğini hissediyorum."

İsviçreli tenisçi aynı sezon içinde Avustralya Açık ve Wimbledon'ı kazandığı her seferinde Amerika Açık kupasını da kaldırdı (2004, 2006 ve 2007).

Federer, "Amerika Açık'ta başarılı olmak için en iyi şansa sahip olmak amacıyla kesinlikle kendimi organize etmeye, hazırlamaya ve hazır hale getirmeye çalışacağım" dedi.

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CNN'den Will Edmonds haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com