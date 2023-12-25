Roger Federer Fransa Açık'ta Rafael Nadal'ı devirebilir mi?

"Her maç karar verilmeden önce oynanmalıdır ve Rafa'yla karşılaşan herkes de buna inanıyor," dedi 20 kez grand slam kazanan Federer gazetecilere. "Zor olacağını biliyorlar ama asla bilemezsiniz.

"Bir sorunu olabilir. Hasta olabilir. Siz bir sebepten dolayı harika oynuyor olabilirsiniz ve o zorlanıyor olabilir. Belki inanılmaz bir rüzgar, yağmur, 10 yağmur gecikmesi vardır.

"Bilemezsiniz."

Bildiğimiz tek şey Federer'in 11 Fransa Açık şampiyonluğu ve 17 büyükler şampiyonluğu bulunan Nadal'ı beş Roland Garros müsabakasında hiç yenemediği. Genel olarak toprak zeminde, 33 yaşına yeni basan dostunun 13-2 gerisinde. Tenisi aşan kort içi rekabette Nadal'ın 23-15 üstünlüğü bulunuyor.

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En büyük rekabet

Ancak Federer'in Roland Garros'taki tek şampiyonluğundan 10 yıl sonra İspanyol solak tenisçiyi yenmesi için Cuma günü alışılmadık bir şey olması gerekmeyebilir.

Özellikle de 37 yaşında olduğu düşünüldüğünde, kariyerinin en büyük galibiyetlerinden biri olacağı tartışmasız.

Elbette Federer, 2015'ten bu yana ilk kez Paris'e geri döndü ve vücudunu korumak ve sekiz şampiyonluk kazandığı Wimbledon'a odaklanmak için toprak kort turnuvasını kaçırmayı tercih etti.

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Ancak Federer kırılma noktaları yaratır ve bunları gole çevirme oranını arttırırsa, solak oyuncuyu şaşkına çevirebilir ve 2011'de Nadal'a dört sette kaybettiği maçtan bu yana ilk Fransa Açık finaline çıkabilir.

Federer'e karşı Paris'teki kusursuz rekoruna rağmen, Nadal'ın galibiyetlerinden sadece bir tanesi hezimetle sonuçlandı.

Gerçekten de 2008 yılında Federer'in bir saat 48 dakika süren 6-1 6-3 6-0'lık mağlubiyetinde dört oyunla yetinmesi büyük bir hezimetti - bir ay sonra yine Nadal'ın kazandığı ve tenisin gelmiş geçmiş en iyi maçlarından biri olarak anılan Wimbledon karşılaşmasından tam üç saat daha az bir süre.

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Kırılma noktaları anahtarı

Ancak Paris'teki diğer dört maçta Federer 54 ile toplamda daha fazla kırılma puanı yarattı ancak sadece 15 kez ya da %28'ini gole çevirdi. Buna karşılık Nadal 50 kırılma puanı kazandı ancak 24 kez ya da %48'ini gole çevirdi.

Federer Salı günü çeyrek finalde İsviçreli Stan Wawrinka'ya karşı 18'de 2 gibi göz alıcı bir performans sergilemiş olsa da, sonucu büyük ölçüde etkileyen iki eşitlikte seviyesini yükseltti.

Federer ayrıca Nadal'la oynayacağı maça, başa baş mücadelelerinde daha önce görülmemiş beş maçlık bir galibiyet serisiyle giriyor. Ayrıca toprak zemindeki son düelloları 2013'te Roma'da gerçekleştiğinden beri toprak kort mağlubiyetlerinin taze izleri yok.

Nadal, "Ona karşı bu zeminde kazandığım zaferlerin bir anlamı olması için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım," dedi. "O da bana karşı kazandığı son zaferlerin bir anlamı olması için elinden geleni yapacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz."

Çeyrek final ve yarı final arasında iki gün olması (kura çekiminin ilk yarısı onlarınkinden önce başladı, bu da diğer yarıyı mahveden sert hava koşulları için bir bonus) Federer'e sadece Wawrinka'ya karşı üç buçuk saat süren mücadelenin ardından toparlanmak için değil, aynı zamanda bir solakla antrenman yapmak için de daha fazla zaman kazandırıyor.

Nadal, Federer'in bu turnuvada karşılaştığı ilk solak olacak ve Şubat ayında Dubai'de Fernando Verdasco'dan bu yana ilk kez solak bir oyuncuyla karşılaşacak.

Federer, "Benim için tam bir değişim olacak," dedi. "Topun farklı spinlerle tellerinizden çıkış şekli bile çok farklı.

"Bu yüzden buna çabucak alışmanız gerekiyor. Kaybedecek fazla zamanınız yok."

Net yaklaşımlar

Federer, Wawrinka karşısında file üzerinde 60 puan topladı ve bu taktik çoğunlukla işe yaradı. Wawrinka'ya karşı ikinci servislerde, özellikle de kritik üçüncü sette servis ve voleybol atarak keyif aldı.

Muhtemelen ilerlemeye devam edecek ve taban çizgisinde kalıp Federer gibi iki hafta boyunca tek bir set kaybeden Nadal ile ralli yapmak yerine bir ya da iki drop shot yapacak. Ancak Nadal, Wawrinka'dan daha üstün bir savunmacı.

Nadal, "Federer'e karşı oynamanız gereken tenis seviyesi her zaman en yüksek seviyededir," dedi. "Ben de iyi oynuyorum ama ona karşı çok iyi oynamam gerekiyor. Umarım bunu gerçekleştirmek için hazır olurum."

Wawrinka'dan bir tahminde bulunması istendiğinde, güvenli oynadı: "Geleceği göremiyorum."

Federer ile arkadaş ve Nadal'a da büyük saygı duyuyor, üstelik Federer'in Roland Garros'taki rekorunu da biliyor. Nadal 2017 finalinde onu ezip geçmişti.

Ancak Cuma günü dünyanın dört bir yanındaki yüz binlerce kişi gibi kendisinin de maçı izleyeceğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com