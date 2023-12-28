Roger Federer Fransa Açık galibiyetinde 'yanlış anlaşılmanın' maçın hakemiyle hararetli bir tartışmaya neden olduğunu söyledi

39 yaşındaki oyuncu, puanlar arasında çok uzun süre geçtiği için kendisine zaman ihlali verilmesinin ardından baş hakemle hararetli bir tartışmaya girdi.

Hakemle uzun bir konuşma yapan Federer'in durum karşısında kafasının karıştığı açıkça görülüyordu. Federer daha sonra filede dururken Cilic'e sorular sorarken görüldü.

"Özellikle yavaş oynadığımı hissetmedim [...] Her zaman rakibimi çok fazla bekletmediğimi düşünürüm ama belli ki Marin daha hızlı gitmek istedi. Bunu fark etmemiştim," diyen Federer olayı küçümsedi.

"Birçok açıdan bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bunu anlamadım ve çözemedim ve sanırım yeni turda yeniyim."

"Bunu yaşamak oldukça ilginçti. Maça biraz enerji kattı, bu da hoşuma gitti."

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Hararetli tartışmalar Federer'in Roland Garros'ta üçüncü tura yükselmesini engelleyemedi ve sonunda Cilic'i 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2 yendi.

İsviçreli oyuncu geçtiğimiz yıl geçirdiği ciddi diz ameliyatından yeni döndü ve son 17 ayda sadece üç kez oynadı.

Toprak kort turnuvası öncesinde Federer grand slam kazanma şansını küçümsedi ancak bir sonraki turda Almanya'nın 59. sırasındaki Dominik Koepfer ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com