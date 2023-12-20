Roger Federer dizinden ameliyat olacağını açıkladıktan sonra ABD Açık'ı kaçıracak

40 yaşındaki oyuncu Pazar günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Çim kort sezonu ve Wimbledon sırasında kendimi daha fazla incittiğim için doktorlarla birlikte dizim üzerinde birçok kontrol yaptım ve tüm bilgileri aldım" dedi.

"Ne yazık ki orta ve uzun vadede kendimi daha iyi hissetmem için ameliyat olmam gerektiğini söylediler, ben de ameliyat olmaya karar verdim. Haftalarca koltuk değnekleriyle dolaşacağım ve daha sonra da aylarca oyundan uzak kalacağım."

Rafael Nadal ve Novak Djokovic ile 20 kariyer grand slam şampiyonluğu bulunan Federer, tenisteki geleceği hakkında kesin bir şey söylemedi.

"Sağlıklı olmak istiyorum. Daha sonra tekrar koşturmak istiyorum ve tura bir şekilde dönmek için kendime bir umut ışığı vermek istiyorum," diye ekledi.

"Ben gerçekçiyim, beni yanlış anlamayın. Şu anda bu yaşta başka bir ameliyat yapmanın ve bunu denemenin ne kadar zor olduğunu biliyorum."

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Federer, 2020'deki Avustralya Açık'tan sonra dizinden iki kez ameliyat olduktan sonra bir yıldan fazla bir süre sahalardan uzak kaldı.

2021 Fransa Açık'a geri döndü ancak üçüncü turdaki galibiyetinden sonra dizini korumak için turnuvadan çekildi. Federer daha sonra Haziran ayında Wimbledon'da çeyrek finalde kaybetti.

Wimbledon mağlubiyetinin ardından dizinde bir sakatlık olduğunu açıkladıktan sonra Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

Bu yılki ABD Açık 30 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Eylül'e kadar New York'ta devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com