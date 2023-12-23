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Roger Federer Avustralya Açık şampiyonluk savunmasına Aljaz Bedene karşısında başlıyor

Federer Bedene ile berabere kaldı

Nadal Burgos karşısında açılışı yapıyor

Dünya 2 numarası, Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Alex Zverev, Dominic Thiem, Tomas Berdych ve Gael Monfils'in potansiyel olarak beklediği kuranın daha zorlu yarısına düştü.

Federer ayrıca kuranın kendi bölümünde Milos Raonic ve Juan Martin del Potro ile mücadele etmek zorunda kalacak ve yarı finale ulaşmak için Kasım ayında yıl sonu ATP Finallerinde kaybettiği rakibi David Goffin'i yenmek zorunda kalabilir.

Federer, Nadal'a karşı oynadığı destansı 2017 finalini "Oyunumun o gün için yeterince iyi olmayacağını düşünmüştüm ve öyleydi," diye hatırlıyor.

"Rafa'ya karşı oynadığım beşinci set belki de şimdiye kadar oynadığım en iyi setti. Kesinlikle 2017'nin en önemli anıydı."

Geçen yılın mağlup finalisti Rafael Nadal şüphesiz daha avantajlı durumda ve finale kadar hem Federer hem de Djokovic'ten uzak duracak.

Dünya 1 numarası turnuvaya 37 yaşındaki Dominikli Victor Estrella Burgos karşısında başlarken, kura çekimindeki en büyük tehlike büyük servis atan Hırvat Marin Cilic.

Avustralya Açık'ı altı kez kazanan ve altı aylık sakatlığının ardından dünya 14'üncülüğüne gerileyen Djokovic, Amerikalı Donald Young ile oynayacak ve Monfils'e karşı potansiyel olarak ağız sulandırıcı bir ikinci tur maçıyla karşı karşıya kalacak.

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2014 şampiyonu Wawrinka da sakatlıktan dönüyor ve Litvanyalı Ricardas Berankis ile eşleşirken, dünya 3 numarası ve geçen yılın yarı finalisti Grigor Dimitrov açılış turlarında iki kararsız elemeyle karşılaşacak.

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Kadınlar kurası

Eylül ayında kızının doğumunun ardından geçen hafta "olmak istediğim yerde değilim" diyen son şampiyon Serena Williams'ın yokluğu, kuranın kadınlar tarafında birkaç başka kahramana öne çıkma şansı veriyor.

Williams, geçen yıl finalde ablası Venus'ü yenerek şampiyon olduğunda aslında iki aylık hamile olduğunu açıkladı.

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Serena, Vogue'a verdiği son röportajda Alexis Olympia'yı doğurduktan sonraki haftalarda yaşadığı bazı ciddi sağlık komplikasyonlarını açıkladı.

Kusursuz bir acil sezaryen ameliyatının ardından "her şeyin nasıl kötüye gittiğini" anlattı. Bunu akciğerinde pıhtılaşma, karnında kan pıhtılaşması ve birden fazla ameliyat izledi ve altı hafta boyunca yataktan kalkamadı.

Bu yıl beşinci sırada yer alan Venus daha iyisini yapmayı umuyor ve sekizinci grand slam şampiyonluğu için İsviçreli yükselen yıldız Belinda Bencic ile zorlu bir maça çıkacak.

Dünya 1 numarası Simona Halep ilk turda 17 yaşındaki Avustralyalı wildcard Destanee Aiava ile karşılaşacak ve ikinci turda 2014 yarı finalisti Eugenie Bouchard ile karşılaşabilir.

Wozniacki geçen yılın sonunda WTA Finallerinde kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti ve şimdi adına ilk grand slam'ini eklemeyi umacak.

Danimarkalı tenisçi ilk turda Rumen Mihaela Buzărnescu ile karşılaşacak.

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Bu arada, uyuşturucu yasağından döndükten sonra ikinci grand slam'inde yarışan dünya 47 numarası Maria Sharapova, Alman Tatjana Maria'ya karşı mücadelesine başlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com