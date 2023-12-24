Roger Federer 2019'a güçlü başladı - ama bu yıl genç bir silah 'büyük dörtlü'yü kıracak mı?

37 yaşındaki oyuncu, İsviçre'den takım arkadaşı Belinda Bencic ile birlikte Hopman Cup 'ı üst üste ikinci kez kazanarak yıla iyi başladı. Bu, Avustralya Açık şampiyonluğunu -altıncı kez- savunma yolunda mükemmel bir ısınma oldu.

İlerleyen yaşına rağmen Federer, 20 grand slam şampiyonluğu rekorunu geliştirmek ve Büyük Dörtlü olarak bilinen elit bir grubun on yılı aşkın bir süredir paylaştığı hakimiyet serisini uzatmak için can atıyor.

Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic, 2003 Wimbledon'dan bu yana düzenlenen 62 grand slam turnuvasının 51'ini kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz yıl bu üçlünün saltanatının sona ereceğine dair bir işaret görülmedi; üçlü 2018 grand slam şampiyonluğunu paylaştı.

Cuma günü sporu bırakacağını açıklayan Britanyalı Andy Murray, yılın açılış grand slam'inde seri başı değil ama grubu tamamlıyor. Kendisinin üç grand slam kupası ve saygın bir tur başarısı var.

"Kendime güveniyor muyum? Bilmiyorum!" İsviçreli usta Federer Pazartesi günü Açık turnuvanın başlamasından önce CNN'den Christina MacFarlane'e konuştu.

"Gerçekten iyi çalışıyorum, bu yıl harika bir sezon daha geçirdim, hala oynamaktan mutluyum ve son iki Avustralya Açık turnuvasını kazandım, yani evet, kesinlikle oraya kendime güvenerek gitmeliyim."

Tüm zamanların en iyi erkek tenisçisi olarak kabul edilen Federer, inleyen kupa dolabına rağmen, son yıllarda Sırp Djokovic ve İspanyol Nadal'ın dünya sıralamasında onun önünde yer almasıyla sıralamada aşağılara düştü.

Özellikle Djokovic bir süre daha sporu domine etmeye devam edecek gibi görünüyor.

2018'de dört büyük turnuvanın son ikisini kazanarak durgunluğa son veren Sırp oyuncu, bu yıl da karşı konulmaz bir güç olacak gibi görünüyor. Rekor sayılabilecek altı Avustralya Açık şampiyonluğuyla, Melbourne'de en az uzun süredir arkadaşı ve rakibi olan Federer kadar kazanma ihtimali var.

ATP sıralamasında şu anda bir numara olan Sırp oyuncu turnuvanın en iyi seri başı.

Tenis efsanesi ve yayıncı John McEnroe gazetecilere verdiği demeçte, "Djokovic Avustralya'da büyük başarılar elde etti, altı kez kazandı ve geçen seneyi bitiriş şekline bakarak onun kazanacağını söylememek zor," dedi.

"Federer iyi bir dönem geçirmek için kendini konumlandırdı. Seçim yapmak zor."

Peki gençler nerede?

İnanılmaz bir şekilde, henüz 1990'larda doğmuş bir erkekler grand slam şampiyonu yok. En genç isim, 2014 Amerika Açık'ı kazanan Marin Cilic, Eylül 1988 doğumlu.

McEnroe, genç oyuncuların yaşlı rakiplerinin hızlı ve fiziksel oyunlarını yorucu bir turnuva boyunca bozmalarının giderek zorlaştığını söylüyor.

Yedi kez grand slam şampiyonu Melbourne'de gazetecilere verdiği demeçte, "Oyun daha fiziksel hale geldi ve topa daha hızlı vuruluyor - genç bir çocuğun yedi maç boyunca buna dayanabilmesi daha zor hale geldi" dedi.

Bu yüzden dörtlü grubun turdaki hakimiyetini kırmak başka bir veterana kalabilir.

Rakamlara göre Juan Martin del Potro (5 numara) en iyi durumda, ancak sakatlığı nedeniyle Melbourne'de yer almayacak. Ya da Cilic, 2014'te Flushing Meadows'da Kei Nishikori'yi düz setlerde yenmek için gösterdiği cesaret ve kararlılığı toplayabilir.

Geçen yılki Wimbledon'da Djokovic'in ikincisi olan Kevin Anderson da zorlu bir rakip olabilir.

Yine de McEnroe bir köşenin dönülmek üzere olduğunu düşünüyor.

"Bu yılın, bu genç çocuklardan birinin çıkışını göreceğiniz yıl olacağına inanıyorum" dedi.

McEnroe dahil pek çok uzman, Federer'in Hopman Kupası finalindeki rakibi Alman Alexander Zverev'in öne çıkıp bir Slam kupası kazanması en muhtemel aday olduğuna inanıyor.

Kasım ayında Djokovic'i yenerek Londra'daki ATP Tur Finalleri'ni kazandıktan sonra 1 ve 2 numaralı seri başlarını arka arkaya yenen Alman tenisçinin kendine güveni, tekniği ve yeteneği giderek artıyor ve 2019'da dünya 4 numarası ilk Slam kupasını kaldıracak gibi görünüyor.

Avusturyalı Dominic Thiem, Yunan Stefanos Tsitsipas, Avustralyalı kötü çocuk Nick Kyrgios, Rus Karen Khachanov ve Daniil Medvedev ikilisi ve Britanyalı Kyle Edmund gibi 20'li yaşlarındaki diğer güçlü adaylar da ona katılıyor.

McEnroe, "Kapı açık: sıralamaya bakarsanız, büyük bir atılım yapmak üzere konumlanmış pek çok oyuncu var," dedi.

"Bu yıl bir nöbet değişimi olacağına inanıyorum. İster Zverev olsun, ister Khachanov ya da Tsitsipas gibi diğerlerinden biri, onların büyük bir şey yaptığını göreceksiniz."

Ancak bunun gerçekleşmesi ve dünyanın yeni nesil süperstarları kucaklaması için öncelikle eski muhafızların kenara çekilmesi gerekecek.

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Kaynak: edition.cnn.com