Roger Federer: 120 milyon dolarlık adamın gücü ve varlığı

On yıl sonra, İsviçreli efsane hala güçlü ve önümüzdeki hafta başlayacak All England Club turnuvasında rekor kırarak dokuzuncu şampiyonluğunu elde etmek için ikinci favori.

37 yaşındaki Federer 20 grand slam zaferi (ve 10 ikincilik) ile tüm zamanların en iyi erkek oyuncusu olabilir, ancak aurası ve popülaritesi şampiyonluklarının toplamından çok daha fazlasını ifade ediyor.

Belki de bunun uzun ömürlülüğü ve zarif oyun tarzıyla ilgisi vardır. Ancak Roddick'e göre, destansı bir finalin beşinci setinde 16-14 geriye düştükten kısa bir süre sonra kapalı kapılar ardında yaşanan o an, adamın kendisi için çok şey ifade ediyor.

Roddick CNN Sport'a verdiği demeçte, "Ayrı soyunma odaları ya da başka bir şey yok, bu yüzden içeri girdim ve oldukça yıkılmıştım" dedi. "İnançsızlık, şok ve pek çok duygu içindeydim ve takımı içeri girdi.

"Kutlama yapıyor olmaları gerekirdi. Kesinlikle. Onu göz ucuyla gördüm, onlara şu 'Sessiz olun' (işaretlerinden) birini verdi ve beni işaret etti ve dışarı çıkıp All England Club'ın başka bir bölümünde işlerine devam ettiler.

"Bunun düşünceli bir davranış olduğunu düşündüm. Bütün bir iş hayatı göz önüne alındığında bunun muhtemelen gereksiz olduğunu düşündüm. Ama bu biraz da onun düşünce tarzının bir mikrokozmosuydu."

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'Harika bir tutum'

Üç final oynamasına rağmen Roddick, 2003 Amerika Açık tacına ek olarak Wimbledon şampiyonluğunu asla kazanamadı, ancak servisi de zekası kadar hızlı olan Amerikalı oyuncu 2012'de Amerika Açık'ta tenisi bıraktıktan sonra Federer'le iletişimini sürdürdü.

Federer geçtiğimiz Eylül ayında Austin, Teksas'ta Roddick'in vakfı için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğine katıldı - ABD Açık ve Laver Cup arasına sıkıştırılmıştı - ve Amerikalı'nın hatırladığı kadarıyla çok az gösteriş yaptı.

Bu, 120 milyon dolardan fazla para ödülünü cebe indiren ve çok daha fazlasını ciro eden, Twitter 'da yaklaşık 13 milyon takipçisi ve Facebook'ta daha da fazla beğenisi olan dünyanın en tanınmış isimlerinden birinden geliyor.

Roddick, "Gün içinde nasıl bu kadar çok saati oluyor bilmiyorum ama oldu," dedi. "İndi, harika bir tavır. Çok anlayışlı biri. Yaptığımız etkinliklere arabayla giderken çoğu insan 'Hey, ne zaman gidiyorum? Bir uçağa ihtiyacım var' derdi.

"O ise 'Bugün en çok nasıl yardımcı olabilirim? İletmemiz gereken bir mesaj var mı? Bağışçılarınızdan isteyebileceğim bir şey var mı?" Harika sorular soran ve ayırdığı zamanı en iyi şekilde değerlendiren bir tarzı var."

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'Çoğu süperstar biraz tuhaftır'

İlerleyen yaşına rağmen, tenis açısından Federer'in emekli olmadan önce grand slam sayısını artırması kimseyi şaşırtmayacaktır. Ancak onun efsanesi, tüm vuruşları yaparken aynı zamanda işleri çoğu zaman basit gösteren bir sanatçıyı anlatacak, bu da daha çalışkan olan Roddick'in belirttiği bir şey.

Roddick, "'Ben sadece tenis oynayan başka bir adamım' diyecek kadar saf olduğunu sanmıyorum" dedi. "Böyle düşünmüyor ve düşünmemeli de, çünkü öyle değil. Ama bence sahip olduğu gücün farkında ve bence doğası gereği gerçekten, gerçekten doğru, dürüst, iyi bir insan.

"Ama en büyük kıskançlık kaynağım onu antrenman yaparken izlemek ve bu bedava ve kolay. Bir slam'den önceki gün çok fazla stres varmış gibi görünmüyor. Puan aralarında hala herkese merhaba diyor ve bu rahatlık ve sakinlikle hareket edebiliyor."

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Saygın antrenör ve ESPN televizyon analisti Darren Cahill, Federer'in antrenman seanslarına bilet satılması halinde "ATP Challenger Tour'u 20 yıl boyunca finanse edebileceğinizi" söyleyerek tenisin profesyonel merdiveninin ikinci kademesine atıfta bulundu.

Cahill, Lleyton Hewitt'in koçluğunu yaparken, alıngan baseliner ve Federer birlikte üst sıralara tırmanıyorlardı. Federer'i ve oyununu şekillendiren koç Peter Carter ile de iyi arkadaştı, Avustralyalı arkadaşı 2002'de Güney Afrika'da tatil yaparken bir trafik kazasında ölmeden önce.

Roddick'in Federer'in tavırları hakkındaki düşüncelerini yineledi.

CNN Sport'a konuşan Cahill, "O tanıdığım en normal insanlardan biri ve çoğu süperstar her zaman biraz gariptir," dedi. "Kendinizi bu kadar motive etmek, hayallerinizin peşinden gitmek ve bunların peşinden gidebilmek için bu kadar çok şeyi bir kenara bırakmak için biraz tuhaf olmalısınız, ama o bunu yapmanın ve bu kadar motive olmanın ama aynı zamanda oldukça normal olmanın bir yolunu buldu.

"Bence bu yüzden bu kadar çok insan ona bu şekilde tepki veriyor ve onunla bağ kurabiliyor ve bence bu onun kişiliğinin büyük bir parçası."

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Vedalaşmak

Federer ilk Wimbledon maçını 1999 yılında Jiri Novak'a karşı oynamış ve Çek oyuncuya beş sette kaybetmişti. O zamanki turnuvada şu anda hala oynayan tek isim.

Bunca yıl sonra Federer gelişmeye devam ediyor ve geçtiğimiz Pazar günü Halle'de düzenlenen Wimbledon'da 10'uncu, toplamda ise 102'nci şampiyonluğunu elde etti. Yedi şampiyonluk daha kazanırsa Jimmy Connors'ın erkekler rekorunu egale edecek.

Gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar büyük bir hedef olacak zira bir malikane büyüklüğünde olması gereken kupa dolabında eksik olan tek gümüş eşya teklerde Olimpiyat altını.

Federer sonunda emekli olduğunda bunun üzücü bir an olmasını istemediğini söyledi. Kendi emekliliğini aniden açıklayan Roddick ise dostunun uzun bir uğurlama yaşamasını umuyor.

"Neredeyse tenis dünyasının, spor dünyasının ve tüm dünyanın bu noktaların her birinde ona veda etmeyi hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

"Birine bunu nasıl yapacağını söyleyemezsiniz ama eminim pek çok insan ona veda etme şansını takdir edecektir."

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Kaynak: edition.cnn.com