Roger Açıkladı: Federer saha içi ve dışındaki olağanüstü hayatını anlatıyor

"Wimbledon belki de bir yer olarak öne çıkıyor," dedi. "Kafamda bir yerlerde başka bir şampiyonluk olmalı gibi masalsı bir son yok. Umarım bir sakatlıkla sona ermez. Kendi şartlarımla gitmek istiyorum." Yani tarih yok ama en azından elimizde belli de olsa olası bir yer var.

Görünen o ki Federer röportaj için verdiği cevaplarda da kortta olduğu kadar titiz ve hazırlıklı. Dubai'de bir çatı katında verdiği geniş kapsamlı ve samimi röportajda Afrika'daki çocukları eğitme tutkusundan, akıl hocasının trajik ölümünden ve eşi Mirka ile ilk öpüşmesinden bahsediyor. Durdurulamaz tenis makinesinin büyük bir kalp sakladığı ortaya çıktı.

20 grand slam şampiyonluğu ile tüm zamanların en başarılı erkek tenisçisi olan Federer, önümüzdeki hafta Melbourne'de yalnızca üst üste üçüncü Avustralya Açık şampiyonluğunu değil, toplamda 100. şampiyonluğunu da kazanabilir. Tarihteki yerini sağlamlaştırmak için bunlardan herhangi birine ihtiyacı olduğundan değil.

Neyse, bu kadar rakam yeter, peki ya ilk öpücük?

İlk öpücüğünü 18 yaşında, Sydney Olimpiyat Oyunları sırasında kendisinden iki yaş büyük bir kızla yaşadı. Kızın adı Mirka Vavrinec'ti. Eğer Romeo ve Juliet'in balkon sahnesini düşünüyorsanız... tekrar düşünün. Çok beklenen bir yakınlaşma anı olması gereken şey, heyecanlı güreşçilerle dolu bir yatakhane sayesinde oldukça halka açık bir ilişki oldu.

"İkimiz de İsviçre adına tenis oynuyorduk," diye hatırlıyor Federer, "ve sonra o yurtta birlikte iki hafta geçirdik. Güreşçiler ve diğer tüm havalı sporcularla birlikteydik. Sanırım iki hafta boyunca kimyamız uyuştu."

Federer ve eşi Mirka, Pippa Middleton ve James Matthews'un düğününe geliyor.

Güreşçilerin de büyük kalpleri olduğu ortaya çıktı - Federer'e ilk hamleyi yapmayı öneren de onlardan biriydi. "Dedi ki, 'Hey, onu şimdi öp."

Federer kıkırdıyor: "Ben de 'Hayır, bilmiyorum, belki de öpmeliyim' dedim."

Güreşçi onu teşvik etti. "Her neyse, yaptım," diye devam ediyor Federer.

Yine de Federer, yaşını küsuratlarla büyütmek gibi bir gençlik numarasına başvurmak zorunda kalmış. "Beni öptüğünde çok genç olduğumu söyledi. Ona neredeyse 18 buçuk yaşında olduğumu söylemeye çalıştım. Araya çeyrek yıl sıkıştırmaya çalıştım."

'Özel çocuk'

Federer, Mirka ile flörtünün ilk günlerini anlatmanın yanı sıra, başta çocukluk koçu Peter Carter olmak üzere kendisini sporda ölümsüzlüğe götüren insanlara da saygılarını sunmaya hevesli.

Federer, dokuz yaşındayken kendisini kanatlarının altına alan Carter'ın İsviçreli oyuncunun bugünkü halinin temellerini attığını itiraf ediyor.

"Peter hayatımda gerçekten çok önemli bir kişiydi - bugünkü tekniğim için onun sayesinde teşekkür edebilirim."

Carter geleceğin şampiyonunu çalıştırırken, deneyimlerini bir başka dahi Lleyton Hewitt'e koçluk yapan en yakın arkadaşı Darren Cahill ile paylaştı. Her ikisi de Carter'ın memleketi Adelaide'dendi ve düzenli olarak not alışverişinde bulunuyorlardı. İki genç yetenek daha sonra en üst seviyede karşı karşıya gelecekti.

Carter, Federer'in Basel kulübünde kulüp tenisi oynamak için İsviçre'ye gelmişti. Basel'de bir kız arkadaşı olan Carter kalmaya karar verdi.

"Birbirlerini ararlar ve 'Çalıştırdığım çok özel bir çocuk var' derlerdi. Cahill de Adelaide'den Hewitt için aynı şeyi söylerdi. Ve tabii ki 14, 16, 18, 20 yaşlarımızda birbirimizle oynadık ve sonra da tüm kariyerimiz boyunca. İkimizin de Wimbledon şampiyonu, dünya 1 numarası olacağımızı kim bilebilirdi ki?"

Ancak Carter, yaratılmasına yardım ettiği tenis efsanesinin bir grand slam kazandığını asla göremedi. Avustralyalı oyuncu 2002 yılında balayında - Federer'in Wimbledon'da ilk grand slam'ini kazanmasından sadece bir yıl önce - Güney Afrika'da trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

"Bu çok zordu ve benden harika bir arkadaşımı ve benim için gerçekten ilham verici olan birini aldı" diyor Federer.

Ancak Carter'ın 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Federer hakkında ne düşündüğü sorulduğunda İsviçreli yıldızın soğukkanlılığı birdenbire kayboluyor.

"Onu hala çok özlüyorum," diyor Federer gözyaşları içinde. Normalde konuşkan ve açık sözlü olan Federer aniden kelimeler bulmakta zorlanıyor.

"Umarım gurur duyardı. Sanırım benim boşa harcanmış bir yetenek olmamı istemezdi. Sanırım vefat etmesi benim için bir nevi uyanış çağrısı oldu. Gerçekten sıkı çalışmaya başladım."

Bir bardak su içmek için tekrar duraklıyor. "Tanrım, hiç böyle yıkılmamıştım... Sadece birkaç dakikaya ihtiyacım var."

Güneş Dubai silüetinin üzerinden batarken Federer'in soğukkanlılığı geri geliyor.

"Sanırım söylemek istediğim şey, doğru zamanda doğru insanlara, doğru zamanda doğru antrenörlere sahip olduğum için inanılmaz derecede şanslı olduğum.

"Elbette bu kararları benim verdiğimi iddia edebilirsiniz, ama aynı zamanda şansım da yaver gitti," diye ekliyor Federer, Avustralya'da yarışırken Carter'ın ebeveynleri tarafından alkışlanacak ve bu da koçla arasındaki bağın bir kanıtı olacak.

Gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerden biri olduğunuzda hemen hemen her kapı sizin için açılır ve her baş döner. Ancak her zaman değil - kesinlikle hiçbir etkisinin olmadığı bir yer var ve bu da Federer'in Roger Federer Vakfı'nın eğitim programları aracılığıyla Afrika'daki çocuklarla yaptığı çalışmaların garip bir şekilde hoş karşılanan yan faydalarından biri.

"En son bu yılın ortalarında Zambiya'ya gittiğimde onlara bir tenis oyuncusu olduğumu anlatmaya çalıştım. 'Roketi ve masası olan mı?' dediler. Ben de 'Hayır, o masa tenisi' dedim."

Yeni keşfettiği anonimliğini hatırlarken gülümsüyor. "Kim olduğunuzun aslında önemli olmadığını fark ediyorsunuz. Ben burada bir tenis oyuncusu değilim. Ben aslında sahada bir hayırseverim. Bu beni etkiledi, biliyor musunuz? Bence bu harika bir şey."

Tenis kıyafetinden farklı

Vakıf, Aralık ayındaki 15. yıl dönümünden önce bir milyondan fazla çocuğa yardım ederek hedeflerini aştı.

Federer, kendisini alışkın olduğu tenis kortundan çıkarıp takım elbiseli ve çizmeli olarak hükümet yönetim kurulu odalarına götüren bu görevin yaşadığı en zorlu ve tatmin edici deneyim olduğunu söylüyor.

"Tenis kıyafeti içinde olmaktan farklı bir şey bu," diyor. "Takım elbise içinde. Konuşmalar var. Çok fazla protokol var. Erken çocukluk eğitimi konusunu gündeme getirmek için yetkililerle görüşmeye gidiyorum."

Yüz ifadesi ciddileşiyor. "Bir çocuğun beyninin yüzde sekseni yedi yaşına kadar gelişir, bu yüzden buna gerçekten inanıyorum. Oraya uçmak için zaman ayırdığımı, onlarla tanışmak için zaman ayırdığımı bildiklerinde, bu konuyu daha ciddiye alabilirler. Bu süreç gerçekten de pek çok çocuğa daha çabuk yardımcı olacaktır. Ve bu çok heyecan verici."

Röportaj bitti ama Federer pek çok yıldızın yaptığı gibi aceleyle oradan ayrılmadı. Bunun yerine bir saat boyunca kamera önünde konuşmak, tenis toplarını imzalamak ve önümüzdeki yılı değerlendirmek için tek başına kalıyor. Kortta ve kort dışında birinci sınıf bir oyuncu.

