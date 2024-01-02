Rochester, New York'ta yeni yıl konseri sırasında araçların kalabalığa çarparak 2 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına yol açmasının ardından FBI soruşturma başlattı

Yetkililer, ölümcül kazanın gecenin kutlamalarını trajediyle örttüğü sırada binlerce insanın yeni yıla girdikten sonra Kodak Center'dan dışarı aktığını söyledi.

Rochester Polis Şefi David Smith Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Pazartesi günü saat 12:50 sularında bir Ford SUV'un yakındaki bir otoparktan çıkmakta olan Mitsubishi Outlander'a çarptığı sırada eğlenceye katılanların mekanın dışındaki yaya geçidinde yürüdüklerini söyledi.

Smith, çarpışmanın şiddetiyle araçların yaya geçidinde bulunan bir grup yayanın "içinden" geçtiğini söyledi.

Mitsubishi'deki iki yolcu öldü ve sürücü hayati tehlike arz etmeyecek şekilde hastaneye kaldırıldı. Şefe göre Ford'un sürücüsü de hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

Smith, çarpılan üç yayanın hastaneye kaldırıldığını ve bunlardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Şefe göre, aralarında bir Rochester polis memurunun da bulunduğu "çok sayıda yaya" araçlar tarafından neredeyse çarpılıyordu.

En az bir düzine benzin bidonu bulundu

Şef, kazanın aynı zamanda itfaiyecilerin söndürmesi yaklaşık bir saat süren bir yangını da ateşlediğini söyledi.

Şef, alevler söndükten sonra ilk müdahale ekiplerinin "çarpan aracın içinde ve çevresinde en az bir düzine benzin bidonu" bulduğunu söyledi.

Smith, "Bunlarla ilgili tehlike seviyesine dayanarak, Rochester polis departmanı bomba ekibi ve ortak kundaklama görev gücü olay yerine müdahale etti" diye ekledi.

Kazaya neyin yol açtığı ya da kapsüllerin neden olay yerinde olduğu belli değil.

Smith, "Bu kazaya neyin yol açtığını tam olarak öğrenmek için FBI da dahil olmak üzere federal ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

FBI, Buffalo Saha Ofisi'nin soruşturmada Rochester polisine yardımcı olduğunu söyledi.

FBI, eskiden Twitter olarak bilinen X üzerinden yaptığı açıklamada, "Kolluk kuvvetleri ortaklarımızla araştırmaya ve işbirliği yapmaya devam ederken, şu anda ayrıntılar sınırlıdır" dedi.

CNN'e bağlı WHAM kanalının yayınladığı görüntülerde ağır hasar görmüş ve yanmış siyah bir SUV'un kaza sonrasında başka bir aracın önünde kafa kafaya durduğu, kömürleşmiş kırmızı bidonların ve enkazın yola saçıldığı görülüyor.

Rochester Belediye Başkanı Malik Evans Pazartesi günkü basın toplantısında, soruşturma devam ederken sabırlı olunmasını istedi ve "şeffaflık açısından ve gerçekleri ortaya çıkarma açısından, size elimizdeki bilgileri vermemiz çok önemli" dedi.

Evans hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve toplumdan bu aileler ve yaralananlar için dua etmelerini istedi.

"Bu kürsüye çıkıp Mutlu Yıllar dilemek, gülümsemek ve iyi haberler vermek isterdim. Ama ne yazık ki... 2024'ü getirmek için burada olamayacakları için ailelerinin yaşamları değişen birkaç bireyimiz var" dedi.

CNN yorum için Rochester Polis Departmanı, Rochester İtfaiye Departmanı, Kodak Center ve Rochester New York FBI'a ulaştı ancak hemen geri dönüş alamadı.

CNN'den Taso Stefanidis bu habere katkıda bulundu

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Kaynak: edition.cnn.com