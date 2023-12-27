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Roborace: Lucas di Grassi otonom yarış otomobili şampiyonu

Formula E şampiyonu Lucas di Grassi Roborace'in yeni CEO'su

Di Grassi Roborace'in halkın otonom araçlara olan güvenini artıracağını umuyor

Kontrolü bir bilgisayara devretmek çoğu sürücü için korkutucu bir ihtimal - yakın zamanda yapılan bir ankete göre Amerikalıların dörtte üçü otonom bir arabaya binmekten çekiniyor - ancak Roborace aracının yaratıcıları fikirleri değiştirmenin yanı sıra birkaç kişinin de başını döndürmeyi umuyor.

Son Formula E şampiyonu ve yeni Roborace CEO'su Lucas di Grassi, "Roborace bir araba değil, Roborace otonom teknolojileri tanıtmak için bir platform" diyor.

"Motor sporları içinde bu teknolojiyi sergileyecek ve aynı zamanda halkı bu teknolojiye güvenmeleri için eğitecek bir araca ihtiyacımız var."

OKU: Roborace aracı ilk kez piste çıkıyor

"Devbot" adlı prototip araç ilk kez geçtiğimiz Kasım ayında Marakeş'te düzenlenen bir Formula E yarışında piste çıkarken, Roborace aracının ilk versiyonu da Mayıs ayında Paris ePrix'sinde piste çıktı.

Organizatörler önümüzdeki 2017-18 sezonu için "yarışma için esnek bir format geliştireceklerini" söylüyorlar.

Kameralar, radarlar ve LIDAR gibi algılama ekipmanlarından oluşan pleks paketi.

di Grassi, "Roborace ile bu teknolojileri kapalı bir ortama yerleştirmek ve motor sporlarının gidebileceği yerin ötesine geçmek istiyoruz" dedi.

"Motor sporları her zaman en iyi sürücünün kim olduğuyla ilgili olacak ama teknolojinin de gelişmesi gerekiyor, bu yüzden Roborace'i yarattık - normal sürücülere karşı yarışmak için değil, motor sporlarının başka bir dalını yaratmak için."

Sezon 4'te dört yeni şehir

Di Grassi unvan savunmasına 2 Aralık'ta Hong Kong'da başlıyor. Yeni sezonda 11 şehirde 14 yarış düzenlenecek.

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Formula E CEO'su Alejandro Agag, "Dördüncü sezonda pek çok yeni şey olacak" dedi.

"Dört yeni şehrimiz var. Şili'de Santiago'ya gidiyoruz, Sao Paulo'ya gidiyoruz, Roma, Zürih... Bu büyük bir genişleme."

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Kaynak: edition.cnn.com