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Roborace çığır açan yapay zekalı 'Robocar' tasarımını açıkladı

'Robocar' bir yıldan kısa bir sürede üretildi

20 aracın pistte yarışması planlanıyor

Sürücüsüz otomobilin azami hızı 200 mph

Robot arabalar için önerilen yarış serisi Roborace, şirketin dünyanın ilk sürücüsüz elektrikli yarış aracı olduğunu söylediği tasarımını açıkladı.

'Robocar'ın yapımı bir yıldan kısa sürdü ve yaratıcıları fütüristik tasarımın yarış pistinde ve şehir sokaklarında sürüşü daha temiz ve güvenli hale getireceğinden emin.

Araç, bu yıl içinde başlaması planlanan Roborace serisinde yarışacak 20 özdeş araçtan biri olacak.

Robocar'lar tamamen elektrikli dünya şampiyonası Formula E'de kullanılan aynı pistte yarışacak.

Roborace'in baş tasarım sorumlusu Daniel Simon yaptığı açıklamada, "Roborace, bildiğimiz motor sporlarının yapay zekanın durdurulamaz yükselişiyle buluştuğu yeni bir boyut açıyor" dedi.

Almanya doğumlu Simon daha önce "Tron Legacy" ve "Oblivion" gibi gişe rekorları kıran Hollywood filmleri için araçlar tasarlamıştı.

Roborace

Robocar ortaya çıktı

Otomotivde 'uzay yarışı'

Projeye güç veren otonom yapay zeka teknolojisi halihazırda iki başarılı pist denemesini tamamladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Fas'ta Devbot #1 adlı bir prototip, Formula E'nin Marrakech ePrix'si öncesinde Moulay El Hassan pistinde birkaç tur attı

Geçtiğimiz ay Roborace ilk kez iki aracı birlikte pistte denedi.

Roborace'den Justin Cooke, aracın piste çıkışının ardından geçtiğimiz Kasım ayında CNN'e verdiği demeçte "Yaptığımız şey şu anda teknolojinin en ön saflarında yer alıyor" dedi.

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"İki ya da üç çeşit uzay yarışı var - bazı insanlar Mars'a gidiyor, biz robotik arabalar geliştiriyoruz ve bence şu anda dünyadaki en heyecan verici alan olmasa da muhtemelen en heyecan verici alanlardan biri bu."

Ağırlıklı olarak karbon fiberden üretilen otomobil 975 kilo ağırlığında ve beş metrenin biraz altında bir uzunluğa sahip.

540 kilovatlık bir bataryadan güç alan dört adet 300 kilovatlık motor, aracı saatte 200 milin (320kph) üzerindeki hızlara çıkaracak.

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Formula E, 1 Nisan'da 2016/17 dünya şampiyonasının dördüncü turu olan Meksika ePrix ile geri dönüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com