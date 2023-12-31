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Roberts yıl sonu raporunda yapay zekanın 'hukuku insanlıktan çıkardığı' uyarısında bulundu ancak Trump'ın hukuki anlaşmazlıklarından ve Yüksek Mahkeme etik reformundan kaçındı

Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts Pazar günü yayınladığı yıllık raporda ABD yargı sisteminde yapay zekanın artan varlığına ilişkin endişelerini dile getirerek, gelişmekte olan teknolojinin "hukuku insanlıktan çıkarma" ve adalet sisteminde adil muameleyi tehlikeye atma riski taşıyabileceği...

 and  Viktoriya Miller
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Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts, Başkan Joe Biden'ın 7 Şubat 2023 tarihinde ABD Kongre Binası Temsilciler Meclisi Salonu'nda yaptığı Birliğin Durumu konuşmasına katılıyor..aussiedlerbote.de

Roberts yıl sonu raporunda yapay zekanın 'hukuku insanlıktan çıkardığı' uyarısında bulundu ancak Trump'ın hukuki anlaşmazlıklarından ve Yüksek Mahkeme etik reformundan kaçındı

"Yapay zekanın hem avukatlar hem de avukat olmayanlar için önemli bilgilere erişimi önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip olduğu açıktır. Ancak aynı derecede açık bir şekilde mahremiyet çıkarlarını ihlal etme ve hukuku insanlıktan çıkarma riski de taşıyor," diye yazdı Roberts.

Başyargıç 13 sayfalık yılsonu raporunun büyük bir bölümünü yeni teknolojilerin federal mahkeme sisteminde yıllar içinde nasıl olumlu değişiklikler yarattığını anlatarak geçirdi. Ancak mahkemenin son zamanlarda eski Başkan Donald Trump'ı da içeren iki büyük anlaşmazlığa nasıl itildiğini ve yılın büyük bir bölümünde mahkemeyi rahatsız eden ve dokuz yargıcın geçen ay yeni bir davranış kurallarını duyurmasına yol açan etik ve şeffaflık konularını ele almaktan kaçındı.

Bunun yerine, yapay zekayı "tüm federal mahkeme sistemini ilgilendiren ana konu" olarak sundu. Roberts, bu teknolojinin "dikkatli ve alçakgönüllü olmayı gerektirdiğini" yazdı.

Roberts, YZ'nin özellikle avukat tutacak kaynaklara sahip olmayan kişiler için mahkemeleri daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olabileceğini kabul etti. "Bu araçlar, mevcut kaynaklar ile mahkeme sistemimizdeki acil ihtiyaçlar arasındaki uyumsuzluğu giderme potansiyeline sahiptir" diye yazdı.

Ancak teknolojinin mahkemelerde toptan benimsenmesine temkinli yaklaşarak, "araştırmaların, tüm kusurlarına rağmen insan yargılamalarının makinenin ortaya çıkardığından daha adil olduğu görüşünü yansıtan bir 'insan-yapay zeka adalet uçurumu' konusunda kalıcı bir kamu algısı olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Roberts ayrıca, önde gelen bir YZ aracındaki bir kusura işaret ederek, "uygulamayı kullanan avukatların var olmayan davalara atıfta bulunan özetler sunmasına neden olduğunu söyledi. (Her zaman kötü bir fikirdir.)"

Başyargıç, federal mahkemeler için politika belirleme organı olan Yargı Konferansı'nın YZ'nin "davalarda uygun kullanımlarını" inceleme çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Roberts, "İnsan yargıçların bir süre daha var olacağını tahmin ediyorum," diye yazdı. "Ancak aynı güvenle, yargı işinin - özellikle duruşma düzeyinde - yapay zekadan önemli ölçüde etkileneceğini tahmin ediyorum."

Yılsonu raporunda ayrıca Yüksek Mahkeme'nin bir önceki dönemde ele aldığı dava yüküne ilişkin temel istatistikler de vurgulandı. Yüksek mahkemeye açılan dava sayısı 2021 dönemine kıyasla %15 azalırken, geçen dönem yargıçlar önünde 68 dava tartışıldı - 2021 döneminden iki daha az.

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Kaynak: edition.cnn.com

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