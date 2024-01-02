Robert Lewandowski Borussia Dortmund karşısında hat trick yaparak efsanevi rekora bir adım daha yaklaştı

Polonyalı oyuncu, Gerd Muller'in 49 yıldır tek bir Bundesliga sezonunda attığı 40 golü kovalıyor.

Dortmund'a attığı üç golün ardından Lewandowski bu sezon 31 gol attı ve 10 lig maçı kaldı.

Ancak acımasız formuna rağmen 32 yaşındaki oyuncu rekoru kırmayı düşünmediğini söylüyor.

Bundesliga'ya konuşan golcü oyuncu, "Her şeyden önce takımımla bir sonraki maçı kazanmak istiyorum," dedi. "Gol atmak istiyorum ama bunu düşünmek için henüz çok erken."

Kariyerinin büyük bölümünü Bayern'de geçiren Muller, 1971-72 sezonunda mevcut rekoru kırdı ve Lewandowski'ye kadar hiç kimse bu rekora yaklaşamadı.

Bayern'in şimdiki golcüsü geçen sezon bu rekoru zorlayacak gibi görünüyordu ancak sakatlıklar nedeniyle sezonu 34 golle tamamladı.

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'Kazanmayı hak ettik'

Lewandowski'nin Cumartesi günü yaptığı hat trick, Bayern'in Dortmund karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza atmasını sağladı ve takımını RB Leipzig'in iki puan önünde liderliğe taşıdı.

Şu anda altıncı sırada yer alan Dortmund, birçokları tarafından futbolun yeni forvet süperstarı olarak görülen Erling Haaland sayesinde ilk 10 dakika içinde 2-0 öne geçti.

Norveçli oyuncu konuk ekibin iki golünü de kaydetti ancak sonunda büyüğü tarafından bir derse tabi tutuldu.

Lewandowski, Leroy Sane'nin ortasını yakaladıktan sonra farkı ikiye indirdi ve ilk yarının son anlarında akıllıca bir penaltıyla skoru eşitledi.

Heyecanlı maç ikinci yarıda durulmaya başladı ancak Leon Goretzka'nın geç gelen golü dramatik bir finalde ev sahibini öne geçirdi. Lewandowski daha sonra beraberliği ve hat trick'ini son dakikada ceza sahasının kenarından yaptığı sansasyonel vuruşla tamamladı.

Bayern teknik direktörü Hansi Flick maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu anda rakibimiz bir şans yakaladığında cezalandırılıyoruz" dedi. "Ancak 2-0'dan sonra kendimize geldik ve bunu elimizden aldırmayacağımızı gösterdik."

"Sonunda galibiyeti hak ettik çünkü bir saat boyunca oyunu domine ettik. Takım 2-0 geriye düştükten sonra uyanık olduğunu gösterdi."

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Geçen yılın sonunda Lewandowski, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun rekabetine karşı koyarak En İyi FIFA Futbol Ödülleri'nde yılın erkek oyuncusu seçildi.

Bunun büyük bir kısmı, 55 gol attığı ve Bayern'i etkileyici bir üçlemeye taşıdığı geçen sezonki performansından kaynaklanıyordu.

Pandemi nedeniyle iptal edilmeden önce 2020 Ballon d'Or ödülünü kazanacağı yönünde yaygın bir kanı vardı.

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Kaynak: edition.cnn.com