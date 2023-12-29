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Robert Kubica: Trajedinin üzerinden sekiz yıl geçtikten sonra Formula 1 pistlerine geri döndü

Kubica 2011'deki korkunç ralli kazasının ardından önce yaşam mücadelesi verdi, sonra da elini kullanmaya başladı

Şimdi Avustralya'daki sezon açılışında 139 grands prix ile ilk Formula 1 yarışına çıkmaya hazırlanıyor

Williams sürücüsü üzücü olayı "hayat değiştiren bir an" olarak tanımlıyor

2011'de F1 sezonunun arifesinde bir ralli aracını kullanırken kontrolünü kaybedip yol kenarındaki bariyerlere çarptığında kırılan camların ve gıcırdayan metallerin gürültüsü.

Hayat mücadelesi, sağ elini tutma mücadelesine ve nihayetinde bir süre önce vazgeçtiği F1'e geri dönme mücadelesine dönüştü, ancak şimdi kendisini son yarışından 139 yarış sonra Pazar günkü Avustralya Grand Prix'si için gridde buluyor.

Ancak Polonyalı pilot, ne kadar rekabetçi olursa olsun gridde yer almanın bile bir peri masalı olduğu yönündeki her türlü öneriyi elinin tersiyle itti.

Barcelona'daki son sezon öncesi testinde CNN'e verdiği demeçte "Hayır, ben sadece bunu başarmak için yapmam gerekeni yaptım" dedi. "Duygular için çok fazla zaman ve alan yok. Bu bir peri masalı değil ama yeni bir meydan okuma, hayatımın en zorlarından biri. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bakalım neler olacak?"

Dönüşü yavaş ve sancılı oldu - hem fiziksel hem de zihinsel olarak - sadece kısmen kopan kolu değil, yüksek hızlı kazada meydana gelen çoklu kırıklar da dahil olmak üzere vücudu bir dizi sakatlıktan kurtuldu.

Zihinsel olarak da yeniden yapılanma süreci geçirdi; en azından başlangıçta F1 kariyerinin sona erdiğini kabullenmek zorunda kaldı.

"Bir yarış pilotu olarak, yaptığınız her şey Formula 1'e ulaşmak içindir ve bir gün biter" dedi ve F1 sirki hız kesmeden devam ederken buna katlanmanın bazen zor olduğunu itiraf etti.

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Ancak kazanın sonucunun çok daha dramatik olabileceğinin de farkında. Kubica'nın kendini küçümseyen tek satırlık sözlere karşı bir tutkusu var, şu anda bulunduğu yerin kısa özeti basitçe şu: "Daha kötüsü de olabilirdi, ben hala buradayım, değil mi?"

'Hayat değiştiren bir an'

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Kaza, hayatını motor sporlarının teknolojik açıdan en gelişmiş araçlarının direksiyonunu çevirme becerisinden daha fazla değiştirdi. Eli ve kolunun hareket gücü gözle görülür şekilde azaldı.

Kazayı kafasında ve sayısız röportajda sayısız kez yeniden yaşadı ve anlaşılır bir şekilde düşünmek yerine ileriye bakmayı tercih ediyor.

İtfaiye ekiplerinin onu kurtarmak için bir saatten fazla zaman harcadığı, 2011 sezonunun başlamasına sadece haftalar kalan ve Ferrari'nin o sezondan sonraki geleceği hakkında sorular sorduğu olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Çok iyi hatırlıyorum.

"Benim için hayatımı değiştiren bir andı, ne yazık ki olumsuz bir şekilde ama artık bunu düşünmüyorum. Sadece şu anda neler başarabileceğimi düşünüyorum. Mesele gelecek değil, her geçen gün."

Kubica'nın rönesansı - 2018'deki en kötü sezonunun ardından yarıştığı, bir zamanların dominant takımı Williams'ın rönesansı ile birlikte - Polonyalı'nın suskunluğuna rağmen, nihai peri masalı olacaktır.

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Ancak benzer şekilde, takımın sezon öncesi mücadeleleri, aracın hazır olmaması ve testlerin ilk üç gününü kaçırması konusunda da gerçekçi.

"İdeal değil ama fabrikadaki herkesin yapması gereken bir işi var ve ben sadece kendi işim hakkında endişelenebilirim" dedi. "Umarım sadece üç günlük test kaybımız olmuştur ve bu daha büyük bir sorun değildir. Elbette, ilk yarışa bu şekilde gitmek ideal değil."

Kubica, yüksek puanlı çaylak takım arkadaşı George Russell ve takımın Melbourne öncesinde direksiyon başına geçebilecekleri her zamana ihtiyaçları olduğu tartışılabilir.

Ancak bir aksilik karşısında diplomasisini sürdüren 34 yaşındaki pilot, testlere gecikmeli başlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi "Şimdi olması daha iyi ve artık bunun üzerinde durmamıza gerek yok. Sezona sorunsuz bir başlangıç yapmak istediğiniz için üzücü ve kendimize daha kolay bir hayat verebilirdik ama ben sadece elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum."

'Kariyerimin en büyük mücadelesi'

Kendi itirafına göre Williams "Avustralya'da puan mücadelesi vermeyecek" ancak Kubica bir anlamda tekrar geri döndüğü için mutlu.

Kubica, 2008'de Kanada'da kazandığı tek grand prix zaferini, bir yıl önce saatte 300 km hızla bariyerlere çarparak kariyerinin en dramatik kazasını yaşadığı yarışta tekrarlamak istiyor.

"Geri dönmek benim için kesinlikle bir zafer," diye itiraf etti. "Bu aslında oldukça büyük olan yeni bir meydan okuma, belki de kariyerimin en büyüğü. Sanki yeniden çaylak olmuş gibiyim."

Bir çaylak olarak ışıklar sönmeden önce gridde nasıl hissedeceğini ve gerginlik yaşayıp yaşamayacağını biliyor mu? "Bu güzel bir soru ve bilmiyorum. Tahmin etmek imkansız ama umarım konsantre olabileceğim yeterince şey vardır."

Williams'ın yeteneğinden hiç şüphesi yok. Takım için antrenmansız olarak teste çıktığında, takımın 2018'deki yarış pilotları Sergey Sirotkin ve Lance Stroll'den daha hızlı olduğu söyleniyor.

Kubica'yı "özel" olarak tanımlayan beş kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da dahil olmak üzere eski rakipleri onun dönüşüne sıcak bakıyor.

Kubica ise bu övgülere aldırış etmiyor: "Kimsenin bana baktığını sanmıyorum, herkes kendi yarışına ve kendi rakiplerine odaklanmış durumda. Benim için F1'de yarışmak gibi bir şansım var, bu şansa sahip olacağımı düşünmemiştim. Benim hikayem asla asla dememeyi gösteriyor."

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Kaynak: edition.cnn.com