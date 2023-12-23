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Robert Kubica: 'Bir F1 aracına geri döndüğüm için mutluyum'

Kubica altı yıl aradan sonra F1 aracına geri döndü

Pole Goodwood Hız Festivali'nde yer aldı

Ancak dört hafta içinde Renault F1 takımıyla Haziran ayında Valencia'da yapılan özel bir testin ardından geçtiğimiz hafta sonu Goodwood Festival of Speed 'e katılan Polonyalı pilotun motor sporlarının zirvesine şok bir dönüş yapabileceğine dair umutlar artıyor.

Renault Perşembe günü yaptığı açıklamada 32 yaşındaki Kubica'nın "en yüksek rekabet seviyesine dönme kapasitesini değerlendirmek üzere" ikinci bir teste katılacağını doğruladı.

Test, 2018 Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Fransa'daki Circuit Paul Ricard'da henüz belirlenmemiş bir tarihte gerçekleştirilecek.

Kubica'nın F1 kariyeri, Şubat 2011'de geçirdiği ve sağ ön kolunun kısmen kesilmesine neden olan ciddi bir ralli kazasının ardından kısa sürdü.

Kubica Goodwood'da CNN'e verdiği demeçte "Elbette vücudumla, kolumla ilgili sınırlamalarım var ama Valencia'da kendimi çok iyi hissettim ve çok iyi geri bildirimler aldım" dedi.

"Ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Altı yıldır bir F1 aracından uzaktım ama orada hissettiklerim çok umut vericiydi ve işlerin bu kadar iyi gitmesi beni çok şaşırttı."

"Çok fazla duygu vardı. En önemli nokta arabaya bindiğimde kendimi çok rahat hissetmem ve çok hızlı bir şekilde iyi bir seviyeye gelmemdi.

"Bir F1 aracına geri döndüğüm için mutluyum."

'Büyük yetenek'

Goodwood'da gazetecilere konuşan Kubica, F1'e dönüş şansını artık %80-90 olarak değerlendirdiğini söyledi, ancak "dönüş "ün tam olarak ne anlama geldiğini göreceğiz.

Deneyimli F1 gazetecisi Maurice Hamilton CNN'e verdiği demeçte, "Son test, kazanma arzusundan ya da arabaya olan hissiyatından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi" dedi.

"Renault'nun ona bir test daha vereceği düşüncesi, F1'de olma şansının yüksek olduğunu düşünmesine neden oldu.

"F1'de olmanın ne anlama geldiği belirsiz - onlar için gerçekten çok iyi olacağı testler yapıyor olabilir.

"Sürücü olacak mı? Bunu göz ardı etmiyorum ama yaşı ve F1'in en üst seviye olması nedeniyle bu konuda uzun uzun düşünmeleri gerekecek - dünyanın en iyileriyle karşı karşıyasınız ve %100 hazır olmanız gerekiyor. Hâlâ birkaç soru işareti var."

Kubica F1'de beş yıl geçirdi - 2010'da Renault'ya geçmeden önce Sauber takımında dört yıl geçirdi. Toplamda 76 kez yarıştı, 12 kez podyuma çıktı ve Montreal'de geçirdiği korkunç kazadan 12 ay sonra 2008 Kanada Grand Prix'sinde ilk yarışını kazandı.

Motor sporları hayranları arasında Kubica'ya karşı büyük bir sevgi var ve Hamilton hem yarış pilotu hem de insan olarak ondan övgüyle bahsediyor.

"Onun hiçbir tarafı yok - hiçbir zaman politik olmadı, sadece yarışa devam etti. Bence insanlar ona çok mütevazı ve alçakgönüllü bir adam olduğu ve muazzam bir yeteneğe sahip olduğu için ısınıyor," diyor Hamilton.

"Kubica'nın trajedisi, potansiyelinin çok büyük olmasıydı ve harikaydı - gerçekten yetenekli adamlardan biriydi.

"Bu dünyadaki Lewis Hamilton'ların sahip olduğu doğal yeteneğe sahipti - arabaya olan yakınlığı ... onu konuşturabilirdi. Tanımlaması çok zor olan ama görebildiğiniz inanılmaz bir yeteneği vardı."

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Kubica'nın Goodwood'daki son gösterisi sırasında imza almak ve Pole ile selfie çektirmek için uzun kuyruklar oluştu.

"Bu kadar çok insanın beni takip etmesine çok şaşırdım" dedi.

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"Uzun yıllardır Formula 1'den uzağım ama umarım geçmişteki bazı iyi sürüşlerimi hatırlıyorlardır ve destekleri için minnettarım."

Gelecekte ne olursa olsun, ister bir ralli aracında ister F1 gridine geri dönsün, Kubica hem hayranları hem de meslektaşları tarafından her zaman büyük saygı görecek.

Hamilton, Kubica'nın 2010 yılında Fransız takımı için yarıştığı tek sezon için "Renault takımı onu sevdi" dedi. "A: çünkü hızlıydı, B: çünkü geri bildirimleri muazzamdı ve C: onları asla hayal kırıklığına uğratmadı."

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Kaynak: edition.cnn.com