Riverside restoranı Tayland'da dalga yarattı, sel yemekleri viral oldu

Riverside restoran sahibi Titiporn Jutimanon, Tayland'da yaşanan sel felaketinin zaten pandemi nedeniyle zor durumda olan işletmesinin sonu olabileceğine inanıyordu.

Ancak bu hafta Chao Phraya nehrinin yükselmesiyle birlikte beklenmedik bir fırsat ortaya çıktı.

Titiporn'un lokantası sel nedeniyle kapanmak yerine dalgalar yaratıyor, incik derinliğinde yemek yemenin keyfini çıkaran ve tekneler geçerken oluşan su hücumundan kaçmanın heyecanını yaşayan müşteriler için açık kalıyor.

Bangkok'un kuzeyindeki Nonthaburi'de Chao Phraya Antique Cafe'yi işleten Titiporn, "Müşteriler dalgaları kesinlikle seviyor" dedi.

"Bir kriz olacağını düşündüğüm şey bir fırsata dönüştü."

Sırılsıklam sandalyelerde oturan, uzun kuyruklu tekneler vızır vızır geçerken ağız dolusu yemek yiyen ve dalgalar vurdukça yoldan çekilen müşterilerin videoları sosyal medyada viral oldu.

Son haftalarda yaklaşık 30 kuzey ve orta eyalet selden etkilendi ve Bangkok'un içinden geçen ünlü nehrin seviyesini yükseltti.

Titiporn'un işletmesi Covid-19 karantinaları sırasında kapanmak zorunda kaldı, ancak o sellere göğüs germeye karar verdiği için memnun.

"Sadece atmosferi, barbekü domuz etini ve gün batımı manzarasını sevmekle kalmıyorlar... sel de ek bir benzersiz faktör oldu" dedi.

"Müşteriler burayı sevdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum, sel onların gelmesi için bir zorluk olmadı."

Müşteriler, ahşap tabureleri restorana giren su tarafından devrilirken neşeleniyor ve gülüyorlar.

Su seviyesinin en yüksek olduğu zamanlarda müşterilerin bu deneyimi yaşaması için her gün iki seans düzenleniyor.

Müşteri Jetdanai Boonrod, 30, "Bu eğlenceli bir meydan okuma - yemek yerken bir yere sürüklenip sürüklenmeyeceğinizi bilmiyorsunuz" diye şaka yaptı.

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Kaynak: edition.cnn.com