River Plate Boca Juniors'u mağlup ederken eski Manchester United yıldızı Marcos Rojo kırmızı gördü

Maçın en önemli pozisyonu 16. dakikada Boca'nın eski Manchester United defans oyuncusu Marcos Rojo'nun iki dakika içinde iki sarı kart görerek oyundan atılmasıydı.

Manchester'da geçirdiği yedi sezonda hiç kırmızı kart görmeyen Rojo, hakem Fernando Rapallini'ye kendini savunmaya çalıştı ama aslında zaten cezalıyken geç ve aceleci bir müdahaleyle hakeme çok az seçenek bıraktı.

River ilk yarıda Julian Alvarez'in golleriyle maçı 2-1 kazanırken, Carlos Zambrano uzatma dakikalarında Boca adına bir teselli golü attı.

Bu sonuçla River 14 maç sonra puan tablosunun zirvesine yükselirken, Boca dokuzuncu sıraya geriledi.

Covid-19 kısıtlamalarının daha da hafifletilmesiyle Arjantin'de taraftarlar 18 ay sonra ilk kez hafta sonu stadyumlara girebildi.

Koronavirüs düzenlemeleri kapsamında kapasite %50 ile sınırlandırılmıştı ancak Reuters, Arjantin medyasının Superclasico'daki seyirci sayısının sınırı aştığını söylemesinin ardından bir adli yetkilinin soruşturma başlatılacağını doğruladığını bildirdi.

Büyük etkinliklerden sorumlu ofisin sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada "İnsanlar sahte bilet satmaktan gözaltına alındı... ve Buenos Aires şehri Kamu Bakanlığı kapasitenin aşılıp aşılmadığını araştıracak" dedi.

Arjantin medyası, River'ın sahası Monummental'in 72.000 olan kapasitesinin yarısından fazlasına denk gelen 52.000 ila 57.600 arasında bir seyirci olduğunu tahmin ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com