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Ringo Starr Covid-19 nedeniyle konserlerini erteledi

Ringo Starr, Covid-19 teşhisi konulmasının ardından en az iki turne tarihini erteledi.

 and  Ann Bradley
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Ringo Starr ve All Starr Grubu 17 Eylül'de Florida'daki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da sahne....aussiedlerbote.de
Ringo Starr ve All Starr Grubu 17 Eylül'de Florida'daki Seminole Hard Rock Hotel & Casino'da sahne alıyor..aussiedlerbote.de

Ringo Starr Covid-19 nedeniyle konserlerini erteledi

Bir temsilciye göre Starr şimdiden kendini daha iyi hissediyor ve turnesine 11 Ekim'de Seattle'da devam etmeyi planlıyor.

"Ringo mümkün olan en kısa sürede turneye devam etmeyi umuyor ve evinde iyileşiyor. Her zaman olduğu gibi, o ve All Starr'lar hayranlarına barış ve sevgi gönderiyor ve onları yakında tekrar yollarda görmeyi umuyor" denildi.

Hafta sonu Starr ve All Starr Grubunun New Buffalo Michigan'daki Four Winds Casino ve Prior Lake, MN'deki Mystic Lake Casino'daki gösterilerini hastalık nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Eski Beatle'ın Cumartesi gecesi Michigan'da sahne alması planlanıyordu, ancak mekân Starr'ın sahneye çıkmasına saatler kala gösterinin iptal edildiğini duyurdu.

Kumarhane Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Ringo ve All Starr Grubu (Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham ve Gregg Bissonette'den oluşan) New Buffalo, MI'daki Four Winds Casino'daki gösterilerini gerçekleştiremeyeceklerini duyurmaktan büyük hayal kırıklığına uğramıştır" dedi.

Açıklamada Starr'ın "devam edebileceğini umduğunu, bu nedenle geç karar verdiğini, ancak sesini etkilediğini, bu nedenle birkaç saat içinde başlaması planlanan bu geceki gösterinin iptal edildiğini" ekledi.

Konser mekânı başlangıçta Starr'ın Covid hastası olmadığını söyledi.

Konser izleyicilerine yeni bir gösteri tarihi için biletlerini ellerinde tutmaları ya da satın alma noktasında para iadesi talep etmeleri tavsiye edildi.

Starr ve grubu şu anda çok duraklı bir Kuzey Amerika turnesinde ve en son Cuma günü sahne aldılar.

Etkilenen diğer turne tarihleri arasında Kanada'daki şehirler için belirlenen performanslar da yer alıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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