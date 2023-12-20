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Rickie Fowler: Golfçü, sporun 'Büyük Üçlüsü'nü bozguna uğrattıktan sonra 'Fab Four'u oluşturdu

Rickie Fowler Abu Dabi'de kazanarak dünya 4 numarasına yükseldi

Jordan Speith, Jason Day ve Rory McIlroy'a yeni 'Fab Four'da katıldı

Fowler hala ilk büyük şampiyonluğunu kovalıyor

Spieth (2), Day (1), McIlroy (4) tüm büyük ödülleri kazandı

Rickie Fowler'ın Abu Dabi'deki Avrupa Turu zaferiniizleyen golf camiasının daha genç kesiminden gelen alternatif ses "Rickie rocks" oldu.

Fowler'ın yüksek topuklu ayakkabıları Abu Dabi'de golf modasını yeni bir çağa taşıdı

Hangi kampta olursanız olun, Snapchat neslinin "Fareli Köyün Kavalcısı" olan genç Amerikalının "nu-skool" kıyafetleriyle golf dünyasının köhne modasında bir kasırga estirdiğine şüphe yok.

Fowler, ağzı olup pantolonu olmayan biri olmak yerine, konuşarak yürüyor. Onu kariyerinin en yüksek dünya dördüncülüğüne taşıyan bir golf oyunu ve muhteşem bir adım koleksiyonu - hatta bazıları lastikli bacaklarla.

Tiger Woods'un seri düşüşü ve Phil Mickelson gibi kendi jenerasyonunun diğer büyük isimlerinin 45'ine merdiven dayamasıyla golf yeni bir sahneye ve yeni yıldızlara ihtiyaç duyuyor.

Jordan Spieth'in muhteşem 2015'i, Rory McIlroy'un yükselişi ve Jason Day'in şafağı, pek çok kişinin Arnold Palmer, Jack Nicklaus ve Gary Player'ın efsanevi rekabetiyle boy ölçüşecek yeni bir "Büyük Üçlü" olduğunu düşünmesine yol açtı.

Fowler'ın kendi yolunu çizmesi dışında, anlatı çok güzeldi. Daha başlamadan "Büyük Üçlü", "Muhteşem Dörtlü "ye dönüştü. Guardian'ın golf yazarı Ewan Murray'in dediği gibi: "Golfün aristokrasisi bir dörtlüye dönüştü."

Fowler, Abu Dabi'deki başarısının ardından gazetecilere verdiği demeçte Spieth, Day ve McIlroy'un başarılarını değerlendirirken "Üçü de harika oynadı" dedi. "Bu yılki nihai hedefim bir majör kazanmak ... o zaman belki ben de ekibe katılabilirim."

Ancak Spieth, üç ya da dört kişilik bir elit grup olduğuna inanmıyor ve dünyanın en iyi beş ila 10 oyuncusundan herhangi birinin iz bırakabileceğini söylüyor. Guardian'a konuşan Spieth, "Bence bu konuşma için henüz çok erken " dedi.

'Rock yıldızı' golfçüler

Golf, Palmer, Nicklaus, Player ekseninden bu yana başka rekabetler de yaşadı ama 1997'de Woods dönemi başladığından beri onun tacı için çok az tutarlı rakip oldu. David Duval, Vijay Singh, Ernie Els ve Mickelson'ın hepsinin bir şansı vardı, ancak ihtişamıyla Tiger dokunulmazdı.

Ancak şimdi, tam da golfün popülaritesinin ve oyun sayısının düştüğü yönünde haberler çıkarken, yeni bir "rock yıldızı" golfçü türü ortaya çıktı.

Spieth (solda), Fowler ve McIlroy (sağda) golfte bir başarı dalgasında sörf yapıyorlar

22 yaşındaki Spieth, geçen yıl arka arkaya büyükler şampiyonu olduktan ve sezon sonu FedEx Cup'ı kazanmadan önce arka arkaya üç şampiyonluğa çok yaklaştıktan sonra dünya 1 numarası olarak liderliğini sürdürüyor. Teksaslı tam olarak rock'n roll olmayabilir ama X-Factor dokunuşuna sahip bir rol model olarak örnek teşkil ediyor.

Spieth Abu Dhabi'de gazetecilere verdiği demeçte "Tiger, Phil, Rory, bu adamlar golf oyununda benden daha fazlasını yaptılar ve ben de onların yaptıklarına ulaşmak için çabalamak istiyorum" dedi. "Adımın olabildiğince çok şeyle tarihe geçmesini istiyorum. Olanlardan daha az memnun olduğum ve bunu devam ettirmek için daha aç olduğum için aklım orada."

28 yaşındaki Day grubun en büyüğü ancak geçen yılki ABD PGA'da elde ettiği büyük başarı onu dünya 2 numarasına yükseltti.

Diğerlerinin cazibesinden yoksun olabilir, ancak Day bunu ilgi çekici bir geçmiş hikayesiyle telafi ediyor - 12 yaşındayken babasını kaybetmesi, gençken içki ve sorun, Filipinler'deki Haiyan Tayfunu'nda sekiz akrabasının ölümü ve vertigo ile devam eden bir savaş.

26 yaşındaki McIlroy'un şimdiden dört büyük şampiyonluğu var ve eski dünya 1 numarası, geçen yılın bir bölümünü futbol sakatlığıyla geçirmeseydi daha fazlasına sahip olabilirdi.

McIIroy, Hoylake'de Britanya Açık tacını kazandıktan haftalar sonra 2014 ABD PGA şampiyonluğuna ulaştığında, Woods, Nicklaus ve amatör Bobby Jones'a katılarak son yüzyılda 26 yaşına gelmeden dört büyük kazanan tek oyuncu oldu.

Kuzey İrlandalı'nın dört büyük şampiyonluktan oluşan kariyer grand slam'ini tamamlamak için Masters'a ihtiyacı var. Bu başarıya sadece beş oyuncu ulaşabildi: Gene Sarazen, Ben Hogan, Player, Nicklaus ve Woods.

Turdaki en kısa boylu oyunculardan biri olabilir ama McIlroy topa bir mil hızla vuruyor, bu da halkın nabzını yükseltiyor, ayrıca açık, dürüst ve çocuklar onu seviyor.

"Onun azmini seviyorum. Biraz havası var, biraz ukala ama saldırgan değil," demişti Nicklaus 2014'te gazetecilere.

Motosiklet hayranı

Ve bir de Fowler var.

Mezun olduğu Oklahoma State'e saygı için Pazar günleri giydiği turuncu kıyafetleri ve büyük beyzbol şapkalarına olan tutkusuyla tanınan Kaliforniyalı çocuğu önce kıyafet atı, sonra golfçü olarak görmek kolay.

Ancak 27 yaşındaki Fowler'ın kendine has bir başarısı var: 2014 yılında Nicklaus ve Woods'a katılarak bir sezonda dört modern majörün tamamını ilk beşte bitiren tek oyuncu oldu.

Henüz büyük ödüllerden birini alamamış olabilir ama geçen yılki Players Championship'te - "beşinci" büyük ödül olarak adlandırılan-, İskoçya Açık'ta ve prestijli Deutsche Bank Championship'te kazandığı zaferlerle, Elvis görünümlü arazi motosikleti hayranı, havalı ve rekabetçi olunabileceğini gösterdi.

Fowler'ın Abu Dhabi'de Spieth ve Mcllroy'u -ve o zaman beşinci sıradaki Henrik Stenson'ı- yenmesi, "Fab Four" iddialarını daha da güçlendiriyor.

Yine de, Spieth, Day ve McIlroy'un Ağustos 2014'ten bu yana sıralamada üst sıralarda yer değiştirdiği ve son altı büyük turnuvanın beşini aralarında paylaştıkları düşünüldüğünde, Fowler hala yapması gereken bazı işler olduğunu biliyor.

Fowler Abu Dhabi'de gazetecilere verdiği demeçte "Gözüm 1 numarada, nihai hedefim bu olurdu ama karşımda oldukça zorlu bir rekabet var" dedi."

Büyük resme bakıldığında, Masters'a kadar olan golf sezonu uzun bir kostümlü prova olacak.

Nisan ayındaki Augusta, "Fab Four "un yeteneklerini sergileyecekleri muhteşem bir sahne olacak.

Kimin en iyi şekilde dönüp bağırabileceğini göreceğiz. Sadece Masters'ta koşmak yok.

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Kaynak: edition.cnn.com