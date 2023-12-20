Öne çıkan hikayeler

Rickie Fowler Abu Dabi zaferinin ardından ilk üçü ve majör zaferi hedefliyor

Rickie Fowler Abu Dabi Şampiyonasını kazandı

Dünya sıralamasında 4 numaraya yükseldi

Jordan Spieth ve Rory McIlroy'u geride bıraktı

27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Pazar günü Abu Dhabi HSBC Golf Şampiyonasını Rory McIlroy, Henrik Stenson ve Belçika'nın yükselen yıldızı Thomas Pieters'ın son ataklarına direnerek kazandı.

Avrupa Turu'nun yıldızlarla dolu sahasında beşinci sırada bitiren dünya bir numarası Jordan Spieth de yer aldı.

Fowler sıralamada altıncılıktan dördüncülüğe yükseldi ancak Spieth, Avustralyalı Jason Day ve McIlroy'dan oluşan ilk üçe girme konusunda endişeli.

European Tour'un resmi web sitesine verdiği demeçte "Bu ekibin bir parçası olmak ve eğer oraya girebilirsem birkaç büyük kupa kazanmaya devam edip edemeyeceğimizi görmek istiyorum" dedi.

"Şu anki hedefim, oyunumun kariyerimdeki en iyi sezonun başında olduğu yerde, Augusta'ya hazırlanmak için çalışıyorum. Ve orada Yeşil Ceket giyme şansını yakalamak istiyorum.

"Bu yılki nihai hedefim bir Major kazanmak ve bu kesinlikle doğru yönde atılmış bir adım."

Geçen yıl İskoçya Açık'ı kazandıktan sonra ikinci Avrupa Turu galibiyetini elde etmek için son gün cesaretini koruyan Fowler için alametler iyi.

Son dokuz çukura üç vuruş önde girdi ancak McIlroy'un son çukurda kartal atarak 31'de eve dönmesi ve Stenson'ın 14-under ile kulüp binasında ona katılmasıyla baskı altına girdi.

Fowler, 18. çukuru oynarken ikilinin ve oyun arkadaşı Pieters'ın iki atış önündeydi ancak beladan uzak durarak 16-under 272'de kapanışı yapmak için beş atış yaptı.

Pieters, bir kartal ile play-off'u zorlayabilirdi, ancak bir vuruş geride ikinci sırada bitirmek için bir kuşla yetinmek zorunda kaldı.

"Bugün çok eğlenceliydi. Zaman zaman biraz stresliydi. Thomas iyi oynuyor. Aynı grupta olduğumuz için onunla kafa kafaya mücadele etmek eğlenceliydi. İyi vakit geçirdik.

Fowler, "Bu hafta zirveye çıkmak güzel," diye ekledi.

Bu ayın başlarında PGA Tour'da Şampiyonlar Turnuvası'nı kazanmasını sağlayan formunu yeniden yakalayamayan Spieth, dört-under 68 ile kapanış yaparak 11-under'lık büyük gruba katıldı.

İngiliz Ian Poulter son gün Fowler'ın en büyük rakibi olarak görünüyordu, çünkü 12-under'a tehditkâr bir şekilde ilerledi, ancak arka dokuzda üç bogey, temponun yedi atış gerisinde bitirmek için geri kaydığını gördü.

Okuyun: Nicklaus: Beş parasız ölmek umurumda değil

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com