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Rickey Smiley oğlu Brandon'ın yasını tutuyor

Komedyen Rickey Smiley, Pazar günü en büyük oğlu Brandon Smiley'in öldüğünü duyurdu.

 and  Grigoriy Williams
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Rickey Smiley 2019 yılında Atlanta, Georgia'daki Cobb Energy Performing Arts'ta düzenlenen Black....aussiedlerbote.de
Rickey Smiley 2019 yılında Atlanta, Georgia'daki Cobb Energy Performing Arts'ta düzenlenen Black Music Honors'ta..aussiedlerbote.de

Rickey Smiley oğlu Brandon'ın yasını tutuyor

Yaşlı Smiley, 32 yaşındaki oğluyla ilgili üzücü haberi doğrulanmış Instagram hesabında bir videoda paylaştı.

"Oğlum Brandon Smiley bu sabah vefat etti. Birmingham'a giden bir uçağa binmek üzereyim" dedi.

Popüler radyo programı sunucusu ölüm nedenini ya da başka herhangi bir ayrıntıyı paylaşmadı. Ancak takipçilerinden bu zor zamanda ailesi için dua etmelerini istedi.

"Dua edin. Güçlü olun" dedi. "Oğlumun annesi ve kardeşleri için dua edin."

Smiley ayrıca oğlunun kızı Storm için de dua istedi.

Birmingham Belediye Başkanı Randall Woodfin Twitter üzerinden Smiley ailesine başsağlığı diledi.

Twitter'da "Arkadaşım @RickeySmiley'in oğlu Brandon'ı kaybettiğini duyduğumda yıkıldım" ifadeleri yer aldı . "Rickey şehrimize çok şey verdi; şimdi ona geri vermemiz gereken zaman. Bu zor zamanda ona ve ailesine sarılmak için bana katılın. Senin için dua ediyoruz Rickey."

"Rickey Smiley Morning Show" stand-up komedyeni ve aktör tarafından sunulan sendikasyon radyo programıdır. Smiley aynı zamanda televizyonda yayınlanan "Dish Nation" programının da sunucusudur. İzleyiciler ailesini TV One'da yayınlanan "Rickey Smiley For Real" adlı realite dizisinde tanıdı ve bu dizide Smiley'nin sanatçı ve baba olarak hayatını nasıl sürdürdüğüne odaklanıldı.

CNN ek yorum için Smiley'nin temsilcilerine ulaştı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

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