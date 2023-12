Öne çıkan hikayeler

Richard Simmons hastaneye kaldırıldıktan sonra sessizliğini bozdu

Eski fitness gurusu Facebook sayfasında hayranlarına bir mesaj yayınladı

Simmons'ın sağlığı, 2014 yılında spot ışıklarından çekilmesinin ardından manşetlere konu oldu

Eski fitness gurusu Çarşamba sabahı Facebook sayfasında bir mesaj yayınlayarak, bu hafta gastrointestinal sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra takipçilerine iyi olduğunu söyledi.

"Benimle ilgilenen ve iyi dileklerini gönderen herkese merhaba. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu asla bilemezsiniz," diye yazdı Simmons. "Benim hakkımda bir şeyler duymaktan ve okumaktan bıkmadınız mı?! LOL Şimdiye kadar 'kayıp' olmadığımı, sadece biraz keyifsiz olduğumu biliyorsunuz. Birkaç gün içinde kendimi iyi hissedeceğime ve eve döneceğime eminim.

Simmons'ın sağlığı ve refahı, 2014 yılında spot ışıklarından çekildiğinden beri spekülasyonlara yol açtı.

Geçtiğimiz ay Los Angeles polisi Simmons'ın isteği dışında tutulduğu iddiasını araştırmak üzere evine bir ziyaret gerçekleştirdi. Yetkililer şüpheli bir şey bulamadılar ve Simmons'ın iyi olduğunu söylediler.

Simmons'ın eski bir arkadaşı ve müşterisi olduğunu iddia eden Dan Taberski tarafından oluşturulan "Kayıp Richard Simmons" podcast'i de Simmons'ın sağlığına olan ilgiyi yeniledi.

Simmons paylaşımında "Hepimiz sorunlarımızı her zaman kendi başımıza çözebileceğimizi düşünürüz ve bazen sorunlarımız bizden daha büyük olur," diye yazdı. "Ben ulaştım ve umarım siz de ulaşırsınız. Eminim hayatınızda sizi seven, önemseyen ve karşılaştığınız zorluklarda size yardımcı olmak için her şeyi yapabilecek insanlar vardır. Önemsediğinizi bilmek bile beni daha iyi hissettirdi. Yakında tekrar görüşmek dileğiyle!"

Simmons 2014 yılında çekilmiş bir fotoğrafını da mesajıyla birlikte paylaştı.

