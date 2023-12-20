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Richard Reid Hızlı Bilgiler

Doğum tarihi: August 12, 1973

Doğum yeri: İngiltere

Doğum adı: Richard Colvin Reid

Diğer Gerçekler

"Ayakkabı bombacısı" olarak da bilinir.

Savcılar Reid'in Afganistan'da El Kaide'den eğitim aldığına inanıyor.

Müfettişler Reid'in suç ortakları olduğuna inanıyor, ancak Reid tek başına hareket ettiğini iddia ediyor.

Zaman Çizelgesi

1992-1996- Reid küçük suçlar nedeniyle İngiliz hapishanelerine girip çıkar. Hapisteyken İslam 'ı seçer.

1998-1999- 11 Eylül komplocusu olarak hüküm giyen Zacarias Moussaoui ile aynı Londra camisine gider.

Kasım 2001- Pakistan'a seyahat eder.

5 Aralık 2001 - Belçika'nın başkenti Brüksel'e gider. Oradayken Reid Belçikalı yetkililere İngiliz pasaportunu kaybettiğini söyler ve İngiliz Büyükelçiliği tarafından kendisine yeni bir pasaport verilir.

16 Aralık 2001 - Paris'e seyahat eder.

17 Aralık 2001 - Paris'ten Miami'ye oradan da Antigua'ya gidiş-dönüş bileti alır.

21 Aralık 2001 - Bir güvenlik görevlisinin Reid'in bilet parasını nakit olarak ödemesi ve bagaj kontrolü yapmadan seyahat etmesi nedeniyle şüphelenmesi üzerine havaalanı yetkilileri tarafından sorgulanır. Reid'in uçağa binmesine izin verildiğinde uçak çoktan Paris'ten ayrılmıştı.

22 Aralık 2001- American Airlines'ın 63 sefer sayılı Paris-Miami uçağına biner. Uçuş sırasında Reid ayakkabılarına gizlenmiş patlayıcıları yakmak için bir kibrit kullanmaya çalışır. Yolcular ve mürettebat onu engeller. Uçuş Boston'a yönlendirilir. Reid tutuklanır.

16 Ocak 2002 - Kitle imha silahı kullanmaya teşebbüs, uçaktaki yolcuları öldürmeye teşebbüs ve denizaşırı ülkelerdeki ABD vatandaşlarını öldürmeye teşebbüs dahil olmak üzere dokuz suçlamayla itham edildi.

18 Ocak 2002 - Sekiz suçlama için suçsuz olduğunu kabul etti. Avukatı mahkemeden dokuzuncu suçlama olan toplu taşıma aracına zarar vermeye teşebbüs suçlamasının düşürülmesini talep etti ve bu talep de reddedildi.

4 Ekim 2002 - Hakkındaki sekizsuçlamayı kabul eder.

30 Ocak2003-Ömür boyu hapis ve 2 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

4 Ekim 2004 - Birleşik Krallık'tan Saajid Mohammed Badat, Reid'le birlikte komplo kurmak ve ona yardım etmekle suçlanır. İngiliz iddianamesinde Badat ve Reid'in Afganistan'da ABD çıkarlarına saldırmak için kullanılmak üzere ısmarlama ayakkabı bombaları temin ettikleri iddia ediliyor.

28 Şubat 2005- Badat, Reid ile birlikte bir ABD uçağını havaya uçurmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.

22 Nisan 2005- Badat 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Komplodan çekildiğine dair kanıtlar vardır.

2007- Reid, cezaevinde kendisine uygulanan özel idari tedbirlerin (SAM) Birinci Anayasa Değişikliği'nde yer alan ifade ve din özgürlüğü haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümete karşı dava açar. Kısıtlamalar haberlere ve yazışmalara erişimini sınırlıyor ve diğer mahkumlarla birlikte dua etmesini yasaklıyor.

Haziran 2009- ABD Adalet Bakanlığı Reid'e uygulanan SAM'leri gevşetir. Reid, Birinci Değişiklik haklarının hala ihlal edildiğini iddia ederek davasına devam eder. 2010 yılında dava reddedilir.

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Kaynak: edition.cnn.com