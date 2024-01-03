RFK Jr. Utah'taki ilk başkanlık oylamasına katılmaya hak kazandı

Utah, Kennedy kampanyasının adını oy pusulasına yazdırmak için başarıyla başvurduğu ilk eyalettir ve Kennedy'yi 50 eyaletin tamamında ve Washington DC'de oy pusulasına yazdırma stratejisini geliştirirken son haftalarda kampanyanın ana odak noktası olmuştur. Kampanyanın cüretkar oy pusulası erişim hedefi, Kennedy'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin kuruluşundan bu yana bir seçimi kazanan tek bağımsız başkan adayı olarak tarihe geçebileceği yönündeki iyimserliğiyle örtüşüyor.

Kennedy, Salt Lake City'deki Utah Eyaleti Meclis Binası'nda dilekçesini verdikten kısa bir süre sonra, bağımsız adayların eyalette oy pusulasına erişim başvurusunda bulunabilmeleri için gereken 1.000 imzanın toplanmasına yardımcı oldukları için kampanya çalışanlarına ve gönüllülere teşekkür etti. Salt Lake County Clerk's ofisi geçen hafta kampanyanın imzalarını doğruladı.

Kennedy, "Bu eyaletle pek çok bağım var, bu eyaleti seviyorum ve bu gönüllülerin ve eyalet halkının bu seçim sürecinde oynadıkları rol için çok ama çok minnettarım" dedi.

Kennedy ayrıca Utah Vali Yardımcısı Deidre Henderson'a da teşekkür etti; Henderson, kampanyanın geçen ay dava açarak başvuru süresini eyaletin orijinal son tarihi olan 8 Ocak'ın ötesine uzatmıştı. Eyalet nihayetinde son başvuru tarihini Mart ayına çekmeyi kabul etti, ancak Kennedy imza toplayan gönüllüleri her şeye rağmen eyaletin orijinal son başvuru tarihine uydukları için övdü.

Kennedy, "Bu gönüllüler dışarı çıktılar ve her nasılsa zamanı yendiler," dedi. "İmzaları zamanında topladık ve kar, sulu kar ve çok kötü hava koşullarının olduğu bu çok kısa dönemde topladık."

"Kampanyamızın bu eyalette oy pusulasında yer alması için muhteşem bir iş çıkardılar" diye ekledi.

Kennedy, Quinnipiac Üniversitesi tarafından geçen ay yayınlanan ve Kennedy'nin Başkan Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin önde gelen adayı eski Başkan Donald Trump ile varsayımsal üçlü bir yarışta %22 destek aldığını gösteren anket de dahil olmak üzere son anketlerin kendisini Beyaz Saray'ı kazanmaya çok yaklaştırdığını söyledi. Aynı ankette Biden %38, Trump ise %36 destek almıştı.

Kennedy, "Bunun gerçekleşeceğinden çok ama çok eminiz," dedi.

Kennedy, çeşitli eyaletlerde bağımsız adayların önündeki başvuru engellerinden yakınarak, Batı Virginia ve Massachusetts'teki belirli oy pusulası erişim hükümlerine ve California, New York ve Texas gibi eyaletlerde bağımsız adayların oy pusulasına girmesini önlemek için "kasıtlı olarak külfetli" olduğunu söylediği büyük imza toplama eşiklerine işaret etti.

Kennedy, "Bazı eyaletlerde öyle kurallar var ki - şu anda her eyalette sahip olduğumuz ve hepsi de muhalefeti bastırmak, Amerikalılar için büyük siyasi partiler dışında hiçbir seçenek kalmamasını sağlamak için tasarlanmış bu esrarengiz kurallar labirentinde pazarlık yapıyoruz" dedi.

Kampanya, çeşitli son tarihler, imza gereklilikleri ve başvuruda bulunmak için gereken diğer ön koşulların ortasında kalan 50 oy pusulası erişim girişimini organize etmek için tasarlanmış önemli bir operasyon oluşturdu.

Kennedy'nin sözcüsü Stefanie Spear "Önümüze ne çıkarsa çıksın hazırız" dedi. "Saha ekiplerimiz, gönüllülerimiz, hukuk ekiplerimiz, ücretli imza dağıtıcılarımız, destekçilerimiz ve stratejimiz işi bitirmek için hazır."

"Biri gitti, 50'si kaldı" diye ekledi.

Spear, kampanyanın halihazırda birkaç eyalette daha oy pusulasına erişim için çalıştığını söyledi ve Maryland ve Nevada'da devam eden çabaları kabul ederken, kampanyanın bir sonraki Arizona veya Missouri'de bunu kazanabileceğini öne sürdü.

Kennedy konuşması sırasında Maine, New Hampshire ve North Dakota olmak üzere üç eyaletteki eyalet yetkililerini kampanyaya oy pusulası göndermeyi reddetmekle suçladı ve bu eyaletlerdeki yetkililerin büyük parti adaylarına karşı önyargılı davranıyor olabileceklerini öne sürdü, ancak kampanyasının bu eyaletlerdeki yetkililerle herhangi bir karışıklığın üstesinden geleceğini söyledi.

"Bunlar barikatlar ya da engeller, ancak hiçbiri aşılamaz değil. Biz 50 eyalette ve Columbia Bölgesi'nde oy pusulasında yer alacağız," dedi Kennedy.

Trump'ın 14 Değişikliğin isyancılarla ilgili maddesini ihlal ettiğini iddia eden eyalet sekreteri tarafından oy pusulasında yer almasının engellendiği Maine eyaletinde oy pusulasına erişimle ilgili bir soru üzerine Kennedy, Maine ve Colorado'daki yetkilileri Trump'ı eyaletlerinin oy pusulalarından çıkarmaya çalışmakla eleştirdi.

"Bu ülkede bir demokrasimiz var. Bir muz cumhuriyetimiz yok, en azından olmaması gerekiyor. İnsanlar kime oy vermek istiyorlarsa ona oy verebilmelidirler," dedi Kennedy.

"Başkan Trump'ı yenmek istiyorum ama herkesin istediği kişiye oy verebileceği bir seçimde onu adil bir şekilde yenmek istiyorum" diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com