Reytingler yükselirken Ariana Madix 'Vanderpump Rules' aldatma skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu

Madix, uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Tom Sandoval'ın rol arkadaşı Raquel Leviss'le ilişki yaşadığına dair iddiaların ortaya çıkmasından bu yana kamuoyuna ilk kez açıklama yaptı.

Madix, "Son iki hafta içinde arkadaşlarımdan, ailemden ve hiç tanımadığım insanlardan aldığım sevgi ve destek için en içten minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" diye yazdı. "Ayakta bile duramayacakmışım gibi hissettiğimde, hepiniz bana devam etme gücü verdiniz ve en karanlık saatlerimde beni gördünüz. Yıkıldığımı ve kırıldığımı söylemek yetersiz kalır."

Bu drama Bravo reality dizisinin izleyicilerini ve hatta Bravo talk show'u "Watch What Happens Live with Andy Cohen "de sunucu Andy Cohen'e haber karşısında "şaşkına döndüğünü" söyleyen Lisa Vanderpump da dahil olmak üzere bazı rol arkadaşlarını sarstı.

Madix notunda "bu konuda yalnız olmadığını" bildiğini yazdı ve "en yakın arkadaşlarımın çoğu da şu anda bu kaybın yasını tutuyor ve bu ihanetten pek çok düzeyde etkileniyor" diye ekledi.

"Dünyadaki en iyi destek sistemine sahip olduğum için çok şanslıyım ve umarım bana gösterdiğiniz sevginin karşılığını her bir kişiye ödeyebilirim" diyerek notunu sonlandırdı. "Beni öldürmeyen şey kaçsa iyi olur."

Hem Sandoval hem de Leviss Madix'ten kamuoyu önünde özür diledi. CNN ek yorum için temsilcilerine ulaştı.

"Scandoval" olarak adlandırılan programın ardından reytinglerin yükseldiği bildiriliyor.

Variety ve diğer haberlere göre, tüm bu olaylardan sonra yayınlanan ilk bölüm 8 Mart'ta yayınlandı ve tüm platformlarda 2.2 milyon izleyici çekti ve canlı izleme reytingleri bir hafta önceki bölümün iki katına çıktı.

Şu anda onuncu sezonunda olan dizi, restoran sahibi Vanderpump'ı oyuncu kadrosuyla üne kavuşturan "The Real Housewives of Beverly Hills "in bir yan ürünü.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com