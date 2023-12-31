Restorasyon gizemli kale oymalarını su hasarından kurtardı, yeni detaylar ortaya çıktı

1092 yılında William II tarafından inşa edilen Carlisle Kalesi, koruma yardım kuruluşu English Heritage'a göre tarihsel olarak İngiltere'nin en çok kuşatılan kalesiydi.

1315 yılında İskoç kralı Robert the Bruce burayı ele geçirmeye çalışmış ve 1568 yılında İskoç Kraliçesi Mary buranın kulelerinden birinde esir tutulmuştur. İngiliz İç Savaşı'nda önemli bir rol oynamış ve Bonnie Prince Charlie komutasındaki Jacobite birlikleri 18. yüzyılda kale için savaşmıştır.

Kalenin en önemli özelliği, ikinci katında bir dizi gizemli oyma bulunan kale ya da büyük kuledir.

Bu oymalarda yunuslar, atlar, yaban domuzu, somon balığı, deniz kızları, bir leopar ve Aziz George ve ejderha gibi hem gerçek hem de efsanevi yaratıkların yanı sıra dini semboller ve daha fazlası tasvir edilmiştir.

York Hanedanı'nın beyaz gülü ve 3. Richard'ın yaban domuzu rozeti gibi bazı detaylar, bunların 1480'li yıllara ait olduğunu gösteriyor.

English Heritage'daki tarihçiler, oymaların profesyonel zanaatkârlardan ziyade amatörlerin işi olduğuna ve bıçak gibi keskin aletlerle yapıldığına inanıyor.

Başlangıçta bu resimlerin kuledeki mahkumlar tarafından oyulduğu düşünülüyordu, ancak son araştırmalar bunların garnizon ya da ev halkı üyeleri tarafından yapılmış olabileceğini gösteriyor.

Restorasyon, oymaları gelecek kuşaklar için saklamanın yanı sıra, bir geyik avı sahnesi ve bir şövalye profili de dahil olmak üzere daha önce görülmemiş özellikleri de ortaya çıkardı.

English Heritage bu yılın başlarında restorasyon projesine başladı, çünkü son yıllardaki yoğun yağışlar kalede ve oymalarda su hasarının hızlanmasına neden oldu.

Uzman konservatörlerden oluşan ekip, oymalardaki yüzlerce yıllık tortu ve su hasarını kimyasal madde kullanmadan elle temizledi. Ana işlerinden biri, şablonlar, fırçalar ve neşterler kullanarak beyaz tuz kabuklarını temizlemekti.

English Heritage'ın Carlisle Kalesi'ndeki mülk yöneticisi Juliet Fellows-Smith yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi "Bu yıl, kalenin taştan inşa edilmesinin 900. yılı ve uzman ekiplerimizin sıkı çalışması sayesinde tarihi doku ve 15. Yüzyılda duvarlara oyulmuş ilgi çekici resimler gelecek yıllar için korunuyor."

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Kaynak: edition.cnn.com