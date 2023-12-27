Renkli balerinler her tonda pointe ayakkabı için çağrıyı yeniliyor

Williams, Şeker Eriği Perisinin Dansı'nda dans ettiğinde, ilk kez pembe pointe ayakkabılarını kahverengi tenine uydurmak için boya ya da fondötenle kaplamak zorunda kalmadığını söyledi.

Dans camiasında "pancaking" olarak bilinen bu uygulama, renkli dansçılar için zahmetli bir ritüel haline gelmiştir çünkü geleneksel bale kıyafetleri açık tenlilere uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Bale on yıllar içinde çeşitlenmiş ve değişmiş olsa da, birçok beyaz olmayan balerin hala ten rengine uygun pointe ayakkabı ve tayt bulmakta zorlanıyor.

Williams, altmış yıllık dans hayatında ilk kez geçen ay ten rengine uygun, boyalı kurdeleler ve lastiklerle tamamlanmış kahverengi pointe ayakkabılar satın alabildiğini söyledi.

Williams, 1960'larda kariyerine başladığında kahverengi pointe ayakkabı satın almayı hayal bile edemediğini çünkü kumpanyasındaki tek Siyah balerin olduğunu söyledi.

"Bale sınıflarına kabul edilmiyorduk ve çok az koreograf vardı" diyen Williams, varlığıyla dikkat çekerken kıyafetlerinin de öyle olduğunu sözlerine ekledi.

Williams, "Öğretmenim pembe tayt giydiğimizden bahsetti çünkü taytların ve ayakkabıların ten rengimizle uyumlu olması gerekiyordu," diye hatırlıyor. "Bunu söylediğinde düşündüm çünkü 'Bizim tenimiz pembe değil ki' dedim. Ve bunu hiç unutmadım."

Balede, pointe ayakkabıların dansçının çizgilerinin bir uzantısı ya da başından ayak parmaklarına kadar uzanan bir uzunluk illüzyonu olması gerekiyor.

Siyah deride, geleneksel Avrupa pembesi pointe ayakkabılar bu çizgileri ayak bileğinden kırarak, amaçlanan etki zarafet iken uyumsuzluk yaratıyor. Bale aynı zamanda geleneksel olarak tek tiptir, bu da bazı şirket yöneticilerinin renkli dansçılara ağırlıklı olarak Beyaz olan şirkete uyum sağlamaları için pembe tayt giydirmelerine yol açmıştır.

Bazı dans kıyafeti markaları 2020'de farklı tonlarda pointe ayakkabılar satmaya başlamış olsa da, birçok renkli balerin hala ayakkabılarını "pancake" yapıyor.

Amerikan Bale Tiyatrosu'nun ilk siyahi kadın baş dansçısı Misty Copeland, yakın zamanda 1 milyondan fazla beğeni alan bir TikTok paylaşımında, bir çift bebek pembesi pointe ayakkabısını bir sünger ve bir şişe eczane fondöteniyle nasıl pankeklediğini gösterdi.

Copeland, şöhretine rağmen ten rengine uygun bale ayakkabısının olmamasının kendisini dışlanmış hissetmesine neden olduğunu açıkladı.

Eylül ayında, Apple'ı pointe ayakkabı emojisinin farklı tonlarını sağlamaya teşvik etmek için "Pointe Yapalım!" adlı bir imza kampanyası başlattı ve emojide - ve gerçek hayatta - gölge eşleşmesinin olmamasının "renkli dansçıların dahil edilmediği ince yolların sürekli bir hatırlatıcısı" olduğunu yazdı.

Siyahi bir balerin ve Misty Copeland Vakfı'nda öğretmen olan Cortney Taylor Key CNN'e verdiği demeçte Kuzey Carolina Üniversitesi Sanat Okulu'nda bale eğitimi aldığını ve pembe taytlarla dans ettiğini söyledi.

Taylor Key, "Henüz uyanmamıştım," dedi. "Mezun olana kadar New York'a gidip Harlem Dans Tiyatrosu'nu görmeye cesaret edememiştim ve [ten rengi taytları] gördüm ve anladım."

İlk siyahi klasik bale topluluğu olarak bilinen Dance Theatre of Harlem, ten rengi taytları ilk kez 1974 yılında topluluğun kurucusu Arthur Mitchell'in yönetiminde görücüye çıkardı.

Taylor Key, "Hiçbir para miktarı pembe tayt giyerek Arthur Mitchell'e saygısızlık etmemi sağlayamaz" dedi. "Bana kalsa giyebildiğim tüm pembe taytları yakardım, çünkü Avrupa pembesi bir gelenektir ve değişebilir."

Taylor Key, bazı şirketlerin pointe ayakkabıları ve dans kıyafetleri için sunduğu yeni renk seçeneklerini takdir ettiğini, ancak kendi ten rengine daha iyi uyum sağlamak için ayakkabılarını hala kreplediğini söyledi.

"Pancake yapmayı geldiğim yer olan Harlem'deki DTH kız kardeşlerimden öğrendim ve gerçekten benim için bir geçiş töreniydi, ama aynı zamanda eşit derecede sinir bozucu olduğunu da anlıyorum ... bunu yapmak zorunda kalmak, sıkıcı" dedi.

Süreç birkaç saat sürebiliyor ve malzemelerin maliyeti de artıyor. Taylor Key, genellikle 100 doların üzerinde bir maliyeti olan pointe ayakkabılarının sadece 10 saatlik dans için yeterli olduğunu söyledi. Taylor Key, makyajın ayakkabıların daha hızlı ölmesine ya da yıpranmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Ayakkabıları modifiye etmenin maliyeti nedeniyle Taylor Key, kariyerinin ilk yıllarını "ölü ayakkabılarla" dans ederek geçirdiğini ve bunun da performansını engellediğini söyledi.

Bununla birlikte, mevcut renk seçenekleri yetersiz olsa da bu alanda ilerleme kaydedildiğini kabul etti.

Taylor Key, Copeland'ın dilekçesinin "inanılmaz ve son derece gerekli" olduğunu söyledi.

"Ondan önce kimsenin gelmemiş olması çok kötü, ama kesinlikle hak ediyor ve şu anda toplum için yaptığı şey ... Onun organizasyonu için çalışmaktan daha fazla gurur duyamazdım" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com