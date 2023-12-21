Renata Voracova: Avustralya'da aşı tartışmalarının ortasında kalan Çek oyuncu Novak Djokovic'in oynayabileceğini umuyor

Djokovic gibi çiftler uzmanı Voracova'ya da Covid-19 aşısı olmamasına rağmen Avustralya Açık'ta yarışması için tıbbi muafiyet tanınmıştı.

Muafiyet, 38 yaşındaki oyuncunun geçen ay virüse yakalanması ve diğer tıbbi sorunlarla birlikte aşı olmasını engellediğini söylemesi üzerine verilmişti.

"Bu sadece onun için iyi bir şey değil. Umarım oynayabilir. Çünkü oraya bunun için gittik: tenis oynamak ve içerideki oyunların bir parçası olmamak için." Gelecekte Covid-19'a karşı aşı olmayı planlayan Voracova Reuters'e verdiği demeçte.

Voracova, Djokovic'in vizesinin Avustralya sınır kuvvetleri yetkilileri tarafından iptal edilmesinin ardından, Sırp oyuncunun Covid-19'a karşı tam aşı olmadan ülkeye giriş yapması nedeniyle - ki bu aşı, geçerli bir tıbbi muafiyete sahip olmadıkları sürece tüm yabancıların karantinaya alınmadan ülkeye giriş yapabilmeleri için bir ön koşuldur - tıbbi muafiyeti yetkililer tarafından tekrar incelemeye alındığında Melbourne'de bir turnuva oynuyordu.

Sırp dünya 1 numarası, Pazartesi günü vize iptaline karşı yaptığı temyiz başvurusunu kazanarak 17 Ocak'ta başlayacak Avustralya Açık öncesinde antrenmanlarına devam etmesine izin verilmesinden önce beş gün boyunca Melbourne'de bir hükümet gözaltı otelinde tutulmuştu.

Voracova, Cumartesi günü ülkeden ayrılmadan önce geçen Perşembe günü Djokovic ile aynı otelde gözaltına alındı.

Reuters ile görüntülü bir telefon görüşmesi yapan Voracova, göçmenlik bürosundan herhangi bir sorunla karşılaşmadan geçtiğini ve Djokovic'in vizesi ve aşı durumuyla ilgili tartışmalar patlak vermemiş olsaydı Avustralya Açık'ta yarışıyor olacağına inandığını söyledi.

"Zaten bir haftadır oradaydım ve o geldiğinden beri işler değişti," dedi. "Ona kızgın değilim.

"Böyle bir şey olduğu için gerçekten üzgünüm. Bu en büyük turnuvalardan biri. Oraya gidiyorsunuz ve bu oluyor. Bunun 21. yüzyılda bu ülkede olabileceğini hayal bile edemezsiniz."

Bir aksiyon filmi gibi

Çiftlerde 82. sırada yer alan Voracova, kaldığı otelden çıkarılırken kendisini bir aksiyon filminin ortasında gibi hissettiğini söyledi.

"Normal asansörleri bile kullanmadık. İnsanların beni göremeyeceği yan asansörlerden ve tamamen farklı yollardan (otelin içinden) geçtik. Sonra da bir minibüsün bulunduğu garaja gittik" dedi.

Sorgulama yaklaşık altı saat sürdü. Tüm yasal sonuçların farkında olmadığı için vizesinin alınması kararına itiraz etmediğini söyledi.

"Sorgulamadan sonra ne yapmam gerektiğini, haklarımın ne olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yanımda Tennis Australia'dan insanlar vardı, avukatlar bana yardım ediyordu. Ve mahkemeye başvurmadılar. Bu yüzden bunu yapabileceğimi bilmiyordum. Sadece bana verdikleri tavsiyelere uydum" dedi.

Hükümet otelindeki odasının pencerelerinin kilitli olduğunu ve odalar arasındaki koridorlarda insanların nöbet tuttuğunu söyledi. Antrenman yapma şansı olmadığı için Avustralya'dan ayrılmayı tercih etti.

"Sonunda evde olduğum için çok rahatladım. Gün boyunca (orada) kendimi gerçekten iyi hissetmiyordum, hiç uyuyamıyordum ve fazla yemek yemiyordum," dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com