Rekor kıran Caitlin Clark, 2 numaralı Iowa'yı Final Four'da son şampiyon South Carolina karşısında çarpıcı bir zafere taşıdı

Gamecocks'u devirmek için en iyi NCAA performanslarından biri gerekecekti ve Caitlin Clark Cuma günü ikinci sıradaki Iowa'yı Final Four 'da Dallas, Teksas'taki American Airlines Center'da namağlup son şampiyona karşı 77-73'lük çarpıcı bir galibiyete taşırken tam olarak bunu üretti.

Clark, 19,000'den fazla taraftarın önünde 41 sayı atarak kadınlar Final Four rekorunu kırdı ve Elit Sekiz'deki 41 sayılık triple-double'ını takip etti.

AP Yılın Oyuncusu ödülünü yeni kazanan Clark ayrıca sekiz asist ve altı ribaundun yanı sıra Hawkeyes'in dördüncü çeyrekteki son 13 sayısını da kaydederek takımını program tarihindeki ilk NCAA şampiyonluk maçına taşıdı.

Clark maçtan sonra ESPN yayınında "Tek yaptığımız birbirimize inanmaktı," dedi. "Biliyorsunuz en uzun biz olmayabiliriz, bizi camda yeneceklerini biliyorduk ama tek yapmamız gereken biraz yürek ve biraz inançtı ve biliyorsunuz büyük oyunlara ihtiyacımız olduğunda bunu başardık ve bu grupla gurur duyuyorum."

South Carolina guardı Zia Cooke 24 sayı ve sekiz ribauntla oynarken, yıldız forvet Aliyah Boston sahadan 2'de 9 şut isabetiyle sekiz sayı atarak mağlubiyete engel olamadı.

Bu arada, 3 numaralı seri başı LSU, 1 numaralı seri başı Virginia Tech'i 79-72 ile geçerek program tarihindeki ilk ulusal şampiyonluk maçına çıkmak için destansı bir dördüncü çeyrek geri dönüşü gerçekleştirdi ve bu da yeni bir kadınlar NCAA ulusal şampiyonunun Pazar günü taçlandırılacağı anlamına geliyor.

Tigers dördüncü çeyreğe girerken dokuz sayı gerideydi ancak 22-3'lük bir seri yakalayarak üç dakika kala 72-62'lik çift haneli farkla öne geçti ve unutulmaz bir zafer elde etti.

LSU guardı Alexis Morris 27 sayıyla maçın en yüksek skorunu elde ederken, yıldız forvet Angel Reese de 24 sayı ve 12 ribauntla LSU'nun 29 sayısının 20'sini dördüncü çeyrekte kaydetti.

"Bu bir rüya gibi. Final Four'da olduğumu hala anlamış değilim, şu anda buna inanamıyorum bile," dedi Reese maçtan sonra. "Bir yıl içinde hayatımın bu kadar değişmesi çok çılgınca. Saha içinde ve dışında ne kadar büyüdüm ve sonra bu harika programla, LSU ile ve sonra harika takım arkadaşlarım ve harika koçlarımla birlikte olmak. Şu anda nasıl hissedeceğimi bile bilmiyorum."

Baylor'da 2005, 2012 ve 2019 yıllarında olmak üzere üç kez ulusal şampiyonluk yaşayan LSU kadın baş antrenörü Kim Mulkey, iki farklı programı ulusal şampiyonluk maçına taşıyan ikinci antrenör oldu.

Mulkey şampiyonluk maçına ulaşmasıyla ilgili olarak "Kutsanmış durumdayım," dedi. "Eve birçok nedenden dolayı geldim. Birincisi, bir gün PMAC'de bir şampiyonluk bayrağı asmak için. Asla ama asla iki yıl içinde böyle bir şey yapacağınızı düşünmezsiniz.

"LSU'da oynamış tüm erkek oyuncuları düşünüyorsunuz, oynamış tüm kadın oyuncuları düşünüyorsunuz. Bana hiçbirinin ulusal şampiyonluk için oynamadığını söylediklerinde biraz şaşırmıştım, yani bu bir başarı. Bu doğru yönde atılmış bir adım," diye ekledi Mulkey.

Iowa ve LSU 2 Nisan Pazar günü kadınlar ulusal şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com