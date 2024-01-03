Rekor imza Jack Grealish Manchester City'ye transferinin beklenenden 'çok daha zor' olduğunu itiraf etti

Grealish, 2021 yılında Aston Villa'dan City'ye 100 milyon £ (138 milyon $) karşılığında transfer olduğunda İngiltere transfer rekorunu kırmıştı.

O zamandan beri form sorunu yaşıyor - Premier Lig maçlarında dört gol atıp altı asist yaptı - ancak İngiltere'nin uluslararası oyuncusunun Perşembe günkü etkisi sorgulanamazdı.

Stamford Bridge'de maçın bitimine 30 dakika kala Grealish yedek kulübesinden çıktı ve Riyad Mahrez'i bulmak için harika bir orta yaptı, Mahrez de yakın mesafeden dokunarak galibiyet golünü attı.

"Hayatım boyunca Villa'daydım ve hiç değişmek zorunda kalmamıştım, buna hep alışmıştım" diyen Grealish, Man City'de geçirdiği son 18 ayı değerlendirirken Sky Sports'a konuştu.

"Başka bir takıma ve başka bir menajere uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu fark etmemiştim. Buraya geldiğimde, size karşı dürüst olacağım, düşündüğümden çok daha zordu.

"Kafamda şöyle düşünüyordum: Ligin zirvesinde yer alan bir takıma geliyorum, çok fazla gol ve asist yapacağım. Açıkçası durum böyle değil, bu çok daha zor."

Man City'yi Premier Lig lideri Arsenal'in beş puan gerisine taşıyan galibiyet, teknik direktör Pep Guardiola 'nın kadrosunun derinliğini ortaya koydu.

İlk 20 dakika boyunca topa dokunmayan takımın yıldız forveti Erling Haaland nispeten durgun bir akşam geçirdiğinde bile Guardiola, maç kazandıran bir oyun pasajını tamamlamak için yedek kulübesindeki Grealish ve Mahrez gibi isimlere başvurabildi.

Guardiola daha sonra ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri sorulduğunda "Ben bir dahiyim" diye espri yaptı. Cumartesi günü Everton karşısında alınan 1-1'lik sinir bozucu beraberliğin ardından Guardiola 87. dakikaya kadar herhangi bir değişiklik yapmadı.

Galibiyet Man City'nin sezonu için önemli bir zamanda geldi. Önümüzdeki iki Premier Lig maçı 14 ve 19 Ocak'ta Manchester United ve Tottenham'a karşı oynanacak - son şampiyon, yükseklerde uçan Arsenal takımıyla arasındaki farkı kapatmaya çalışırken potansiyel olarak zor müsabakalar.

Bu arada Chelsea, menajer Graham Potter yönetiminde mücadele etmeye devam ediyor ve son sekiz Premier Lig maçından sadece birini kazanabildi.

Son yenilgiyle lig tablosunda 10. sıraya gerileyen Maviler, Pazar günü FA Cup'ta Man City ile bir maç daha oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com