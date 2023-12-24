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Refakatsiz 6 yaşındaki çocuk yanlış Spirit Airlines uçağına bindirildi

Fort Myers, Florida'daki büyükannesini ziyaret etmek üzere Spirit Havayolları ile uçan 6 yaşındaki refakatsiz bir çocuk, bunun yerine Orlando'ya giden bir uçağa bindirildi.

 and  John Stellmacher
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Spirit Havayolları, refakatsiz 6 yaşındaki bir çocuğun yanlış uçuşa yerleştirilmesi üzerine bir....aussiedlerbote.de
Spirit Havayolları, refakatsiz 6 yaşındaki bir çocuğun yanlış uçuşa yerleştirilmesi üzerine bir aileden özür diledi..aussiedlerbote.de

Refakatsiz 6 yaşındaki çocuk yanlış Spirit Airlines uçağına bindirildi

Spirit Havayolları CNN'e e-posta yoluyla yaptığı açıklamada aileden özür dileyerek 21 Aralık'ta çocuğun Philadelphia Uluslararası Havaalanından Fort Myers'daki Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanına uçması gerektiğini söyledi.

Spirit Havayolları bunun yerine çocuğun Orlando uçağına "yanlışlıkla bindirildiğini" söyledi.

Havayolu CNN'e yaptığı açıklamada, "Çocuk her zaman bir Spirit Ekip Üyesinin bakımı ve gözetimi altındaydı ve hatayı fark eder etmez aileyle iletişim kurmak ve onları yeniden bağlamak için derhal adımlar attık" dedi.

CNN'e bağlı WINK-TV, çocuğu 6 yaşındaki torunu olarak teşhis eden Maria Ramos adlı bir kadınla konuştu.

WINK-TV'ye konuşan Ramos, torununun binmesi gereken uçağın iniş yapmasının ve torununun uçakta bulunmamasının ardından paniğe kapıldığını söyledi.

Ramos, WINK-TV'ye torununun Orlando'ya indikten sonra kendisini aradığını ve çocuğu almak için Fort Myers'dan yaklaşık 160 mil yol kat ettiklerini söyledi.

WINK-TV'ye konuşan Ramos, havayolu şirketinin kendilerine yol masraflarını geri ödemeyi teklif ettiğini ancak daha da önemlisi bunun neden olduğunu bilmek istediğini söyledi.

Spirit Havayolları hatanın nasıl meydana geldiğine değinmedi ancak "tüm Misafirlerimizi taşımanın güvenliğini ve sorumluluğunu ciddiye alıyoruz ve bir iç soruşturma yürütüyoruz. Bu deneyim için aileden özür dileriz."

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Kaynak: edition.cnn.com

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