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Red Bull'dan Verstappen ve Ricciardo yine kaza yaptı ... karavanları çekiyorlar

Red Bull sürücüleri Hollanda'da karavanları yüksek hızlarda çekiyor

Ricciardo enkaz yağmurunda kaza yaptı

İkili, geçen ayki Azerbaycan Grand Prix'sinde her iki sürücüyü de yarış dışı bırakan kazanın ardından tüm ekipten özür dilemek zorunda kaldı - bu, onları 2018 sürücü sıralamasında oldukça geride bırakan sayısız olaydan biri.

Red Bull patronu Christian Horner o kazanın ardından "köpek kulübesinde" olduklarını söylemişti, o halde Pazartesi günü Hollanda'daki Zandvoort Pisti'nde yaşananlara vereceği tepkiyi siz düşünün.

Orada F1 yıldızları karavanlarla donatılmış Aston Martin Vanquish'lerle piste çıktılar.

Ve söylemeye gerek yok, her ikisi de büyük hasar gördü - Ricciardo'nun karavanı bir enkaz yağmuru içinde baş aşağı döndü.

Neyse ki bu kaosun bir nedeni vardı: Verstappen'i Hollanda'da F1 aracını kullanırken görebilmek için tek şans olarak lanse edilen Jumbo Racedagen gösteri etkinliğinin ana cazibe merkezi sürücülerdi.

"Çok sayıda insan vardı ve bunu görmek güzeldi," dedi Hollandalı. "Daniel'in karavanı artık bir karavan değil, bu da iyiye işaret. Tamamen yok oldu! Benimki şu anda sadece tek tekerlek üzerinde çalışıyor."

Bu, takım arkadaşlarının karavanları çekerek yıkıcı sonuçlara yol açtıkları ikinci olay oldu; daha önce Mayıs 2017'de Avusturya'daki Red Bull Ring'de piste çıkmışlardı.

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Bu sezonki F1 Dünya Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı bu hafta sonu Monako'nun dar sokaklarında gerçekleşecek ve bu tür dikkatsiz sürüşler kesinlikle daha ciddi sonuçlar doğuracak.

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Kaynak: edition.cnn.com