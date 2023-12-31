Red Bull patronu Christian Horner, Ferrari'nin yeniden dirilişinin 'Formula 1 için iyi olduğunu' söylüyor

Bu büyük ölçüde iki takımın zıt kaderlerinden kaynaklanıyor - Ferrari'nin yeniden dirilişi ve Mercedes'in mücadeleleri - bu yılki şampiyonanın sonucunu söylemeyi imkansız hale getiriyor.

Ferrari'den Charles Leclerc, Pazar günü Miami Grand Prix'sinde sezonun üçüncü galibiyetini alan Red Bull pilotu Max Verstappen'in 19 puan önünde pilotlar sıralamasında lider durumda.

Yapıcılar sıralamasında bu iki takımı sadece altı puan ayırırken, son sekiz sezonda zafere ulaşan Mercedes ise alışılmadık bir şekilde üçüncü sırada yer alıyor.

Red Bull takım müdürü Christian Horner geçtiğimiz hafta sonu Miami'de CNN Sport 'a verdiği demeçte "Ferrari ile yarışmak harika, Ferrari'nin rekabetçi olması Formula 1 için iyi bir şey," diyerek şehrin ilk kez bir F1 yarışına ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Charles Leclerc harika bir iş çıkarıyor, Carlos Sainz de birinci sınıf bir sürücü... Mercedes'in sorunlarını çözeceğini biliyoruz. Formula 1'de bir takımın daha yer alması harika bir şey."

Horner'a göre bu sezon bir nevi nöbet değişimi gibi; Verstappen ve Leclerc'in ikisi de 24 yaşında ve önlerinde potansiyel yarış yılları var.

"Bu genç nesil arasında büyük bir rekabet var," diye ekliyor.

"Charles ve Max çocukluklarından beri birbirleriyle yarışıyorlar. Bu yıl şimdiye kadar her Grand Prix'de ikisi arasındaki yarış muhteşemdi."

Verstappen'in sezon sonu Abu Dhabi Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'a karşı ilk şampiyonluğunu kazandığı geçen yılki şampiyonanın dramatik ve tartışmalı bir şekilde sona ermesinin ardından, Red Bull bu sezon başka bir bilek güreşine girecek gibi görünüyor.

2022'nin başında yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, takımları araçlarını tamamen yeniden tasarlamaya zorladı. Horner'a göre bu değişiklikler Ferrari'nin gelişmesine, Mercedes'in zorlanmasına ve Red Bull'un takımın ilk beklentilerinden daha iyi performans göstermesine neden oldu.

"Geçen yılın aracı için bu kadar çaba harcadıktan sonra, bu yeni düzenlemelere gelmek için bu riski almayı seçtik çünkü geçen yıl kazanma fırsatımız vardı ve bunun için gitmelisiniz" diye açıklıyor.

"Bu durum geçen yılın ikinci yarısına girerken takım üzerinde büyük bir baskı oluşturdu ve arayı kapatmak zorunda kaldık. Kişisel olarak, yıla bu kadar rekabetçi bir şekilde başlamamızı beklemiyordum.

"İlk yarışta ön sırada yer almak, ikinci yarışı kazanmak, Imola'da kazanmak ve bir-iki yapmak bizim için inanılmaz bir başlangıç oldu ve bence bu kadar kısa sürede böylesine olağanüstü bir iş çıkardıkları için tüm ekibin bir kanıtı."

'Yepyeni bir seyirci kitlesi'

Geçen hafta sonu yapılan Miami Grand Prix'si Austin'den önce bu sezon ABD'de yapılan iki yarışın ilkiydi, gelecek sezon ise Las Vegas Grand P rix'sinin de takvime eklenmesiyle üç yarış yapılacak.

Kuzey Amerika'da son zamanlarda popülaritesi artan bu spor, geçtiğimiz sezon ABD'deki TV izleyici sayısında bir önceki yıla kıyasla %58'lik bir artış yaşadı.

İzleyici sayısındaki bu artış kısmen, şu ana kadar dört F1 sezonunu kapsayan bir Netflix belgesel dizisi olan "Drive to Survive "ın popülaritesinden kaynaklandı.

Horner, "Netflix bu sporu yepyeni bir izleyici kitlesine açmak için harika bir iş çıkardı," dedi.

"Sporun nasıl işlediğini açıkladı, bazı sürücülerin kim olduğunu, bazı dinamiklerin neler olduğunu gösterdi.

"Ancak sporun yine de bir şeyler sunması gerekiyordu ve geçen yıl destansı bir yıldı - ilk yarıştan son yarışa kadar rekabet, 22 farklı turda ağır siklet bir dövüş gibiydi. Geçen yıl olağanüstü bir şampiyona oldu... bir yapımcının rüyasıydı."

Ve eğer bu sezonki şampiyona da - yeni kahramanlarla da olsa - aynı düzeyde drama sunabilirse, izleyici sayısının artmaya devam etmesi muhtemel.

Horner, "Pazar günleri Grands Prix yapmaya devam ettiğimiz ve insan ile makinenin sınırlarda yarıştığı bir rekabet olarak kaldığı sürece, her şey bununla ilgili," diyor.

"Elbette evrimleşecek... hayatta her şey evrimleşir. Bence biz konuşurken Formula 1 de bu evrimden geçiyor."

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Kaynak: edition.cnn.com