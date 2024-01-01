Red Bull Paper Wings Dünya Finali'nde yerçekimine meydan okuyan başarılar sergileniyor

Red Bull Paper Wings Dünya Finali'nde 14 Mayıs'ta bir yarışmacı 200,49 feet, yani neredeyse uç uca yerleştirilmiş altı okul otobüsü uzunluğunda bir kağıt uçak fırlattı.

Salzburg Havaalanı'ndaki Hangar-7'de düzenlenen etkinlik, resmi kağıt uçak dünya şampiyonasıdır ve üç kategoriden oluşmaktadır: en uzun mesafe, en uzun hava zamanı ve akrobasi.

Mesafe ve hava pilotları uçaklarını, organizatörler tarafından sağlanan tek bir standart A4 kâğıdını katlayarak inşa ettiler. Kurallara göre kesme, yırtma, yapıştırma veya zımbalama gibi başka hiçbir değişiklik yapılamaz.

Bununla birlikte, akrobasi etkinliği için, boyut, kağıt kalitesi veya yapım tekniği konusunda herhangi bir kısıtlama olmaksızın birden fazla kağıt uçak türüne izin verilmektedir.

Mesafe kategorisinin galibi Lazar Krstić, 2019'daki ikinciliğinin intikamını aldı. O zamandan beri zafer kazanmaya kararlı olan Krstić, aradan geçen üç yılı uçağını yeniden tasarlayarak, atış tekniğini geliştirerek ve hatta ekstra güç ve kuvvet için fiziğine 20 kilodan fazla kas ekleyerek geçirdi. Büyük Britanya'dan Yicheng Sun 187,4 fitlik atışıyla ikinci oldu.

Pakistan'dan Rana Muhammad Usman Saeed, 14.86 saniyelik uçuşuyla ikinci sıradaki Şilili Esteban Neira'dan yaklaşık iki saniye daha uzun bir süreyle hava zamanı etkinliğini kazandı.

Akrobasi kategorisi, yaratıcılık, genel uçuş performansı ve teknik yeterliliğe göre puan veren bir jüri tarafından daha öznel bir şekilde değerlendirildi.

Güney Koreli Lee Seunghoon, sihirbazvari koreografisi ve havada dönüp duran yerçekimine meydan okuyan uçaklarıyla bir dakika süren rutini sayesinde bu disiplinin galibi oldu.

Kazanan performansının ardından Lee kız arkadaşına evlenme teklif etti - tabii ki bir kağıt uçakla.

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Kaynak: edition.cnn.com