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Red Bull, Doğu Londra'daki otomobil lansmanında 'sinirli' yeni görünümünü ortaya koydu

Red Bull 2016 aracını şık Doğu Londra'da tanıttı

Takım patronu Christian Horner, "İki yarıdan oluşan bir sezon olacak," diyor

Sürücü Daniel Ricciardo 2015'teki kuraklığın ardından bir galibiyet hedefliyor

Yeni Formula 1 sezonu 20 Mart'ta Avustralya'da başlıyor

Ancak Red Bull, rakiplerine farklı şeyler yapmaya cesaret eden bir yarış takımı olduğunu hatırlatmak için 2016 aracını İngiltere'nin başkentinin bu gözde bölgesindeki bir depoda tanıttı.

Takım müdürü Christian Horner bile Çarşamba günkü lansmana gelirken biraz şaşkındı.

"Buraya daha önce hiç gelmedim," diye itiraf etti. "Sanırım daha büyük bir sakal bırakmam ve bisikletle gelmem gerekiyor."

Cesur mat boyayla tamamlanan otomobil ortaya çıkmadan önce bir erkek dans grubunun kuru buz bulutunun ortasında yaptığı gösteriyle sahnede daha fazla tiyatro vardı. Pilotlar Daniel Ricciardo ve Daniil Kvyat mavi renkli kamuflaj yarış kıyafetleriyle sahneye çıktığında gösteri tamamlanmış oldu.

Kamuflaj kiti havalı görünüyordu ancak 20 Mart'ta Avustralya'da yeni sezon başladığında Red Bull'un saklanacak bir yeri olup olmayacağı sorusunu akla getirdi.

Horner CNN'in The Circuit programına verdiği demeçte "İki yarıdan oluşan bir sezon olacak" dedi. "Takım olarak bizim için bir geçiş yılı olacak.

"Geçen yıl zor bir dönemden geçtik. Bundan çıkıyoruz. Yılın başı bizim için zor olacak ama Avrupa yarışları sırasında daha büyük kazanımlar elde edeceğiz."

Bu değerlendirme, dört kez dünya şampiyonu olan ekip için bir nevi dehşet yılı olan 2015 sezonunun ardından yapılan dürüst bir değerlendirmeydi.

Yükseklerde uçan takım, takım sıralamasında Mercedes, Ferrari ve Williams'ın ardından dördüncü oldu ve 2008'den bu yana ilk kez bir yarış kazanamadı.

Horner'ın 2014'teki kural değişikliklerinden bu yana Mercedes'in motor gücüne yetişmekte zorlanan motor tedarikçisi Renault ile tartışmaya girmesi ve Red Bull patronu Dietrich Mateschitz'in takımın fişini çekmekle tehdit etmesi nedeniyle pist dışında da çalkantılı sahneler yaşandı.

Ricciardo, "Geçen yıl zor zamanlar geçirdim," diyerek neşeli bir şekilde durumu özetledi. "Özellikle de birçok başarı yaşadığım 2014'ten sonra. Daha çok inişli çıkışlı bir sezondu.

"Takım sezon dışında yaptıklarından memnun. Pistte neler olacağını göreceğiz, ancak geçen yıl bu zamanlar sahip olduğumuzdan daha güçlü bir şeye sahip olduğumuza dair çocuklarıma güveniyorum.

"Aracın güzel, gizli ve agresif bir görünümü var ama umarım bu yıl çok fazla insanın aynasında olmayız.

"Sonuçlar açısından geçen yıla göre daha iyi olmak ve en üst basamağa geri dönmek [hedefimiz]. Mümkün olduğunca çok yarış kazanmak isterim ama sadece bir tane istiyorum, eğer bu yıl bir tane kazanabilirsem bu doğru yönde atılmış iyi bir adım olacak."

Ricciardo ve Rus takım arkadaşı Kvyat, önümüzdeki hafta Barselona'da başlayacak olan sezon öncesi testlerinde yeni görünümlü aracı kullanacak. RB12'nin geliştirilmiş şasisi de yeni görünümüyle birlikte tanıtılacak.

Ricciardo, "Şu anda Noel arifesi gibi, yakın olduğunu ve kısa süre içinde açılacak bazı güzel şeyler olduğunu biliyorum," diye ekledi.

"Ancak testlerde bile hala bazı soru işaretleri var ve bu yüzden sadece yarışa gitmek istiyoruz. Şu anda bir uçağa atlayıp doğrudan Melbourne'e [Avustralya Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak] gidebilseydim bunu %100 yapardım!"

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Donmuş bir Şubat akşamında Red Bull lansmanından ayrılırken Brick Lane, iş için koşuşturan restoran sahipleri ve yüz boyası ve peruk takan bir grup canlı Londralı ile uğulduyordu.

F1 takımlarının, sporun paraya daha önem verilen günlerinde araç lansman partileri düzenlemesi alışılmadık bir durum ancak Red Bull için bu, 2015'te görülen cansız şikayetçiler yerine sporun eğlenceli ve enerjik takımı olarak köklerine dönmek için bir fırsattı.

Lansmanda eski eşi Halliwell ve tenis ustası Boris Becker ile birlikte görülen Horner, "Bu temellere geri dönmenin bir parçası" dedi.

"Biraz daha keskin, bizi kalabalıktan farklı kılan bir şeyler arıyoruz. Yarıştığımız bazı daha kurumsal rakiplere kıyasla biraz daha bireyseliz."

Bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra yeni sezon başladığında, yenilenmiş Red Bull takımı pistte rakipleri Mercedes ve Ferrari'ye karşı kendini yeniden kanıtlamayı hedefleyecek.

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Kaynak: edition.cnn.com