Reality TV'de ayık olmanın (ve kalmanın) zorluğu

Masalar devrildi, Hamptons'da meşaleler fırlatıldı ve alkollü oyuncular tarafından çok sayıda yumruk atıldı. Birçok reality yıldızı kanunla karşı karşıya geldi, tutuklandı ve içki içtikten sonra hapishane hücrelerinde oturdu. Bu durum o kadar normalleşti ki, bazı oyuncuların içki içmesi ve ardından kaos çıkması neredeyse beklenen bir şey haline geldi.

Peki reality TV'ye çıktığınızda ve ayık olduğunuzda ne olur? Sıkıcı olma, bir "hikayeye" sahip olmama veya vagondan düşme korkuları sadece birkaç endişedir. Ancak alkolü bırakmış olanlar için ayık olmaları her şeyden daha önemlidir. Bir şov bile.

'Kendimden geçecek kadar içiyordum'

Eski "Real Housewives of Orange County" yıldızı Braunwyn Windham-Burke, Bravo şovunun 2020 Sezon 15 prömiyeri sırasında artık ayık olan bir alkolik olduğunu açıkladı. CNN'e yaptığı açıklamada, dizide kendi yaptıklarını görmenin ve televizyonda yüksek sesle alkolik olduğunu söylemenin iyileşme yolculuğunun başlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

CNN'e verdiği demeçte, "Kendimden geçecek kadar içiyordum," diyor. "O zamanlar yedi, sekiz yıl boyunca arka arkaya bebek sahibi olmuştum. Benim için bu inanılmaz bir şeydi. Sarhoş olup dışarı çıkabileceğim bir işim var ve bunu gerçekten harika bir şekilde yapabiliyorum. Bilirsiniz, film çekerken, bu küçük güvenlik baloncuğunda izole olursunuz, eve gidersiniz. Her şey halledilmiş olur. Bu bir rüyaydı. İlk başladığında çok eğlenceliydi. On dokuz yıldır evde oturan bir anneydim. Hiç işim olmamıştı. "Bu şimdiye kadarki en iyi iş" diyordum.

Ta ki öyle olmayana kadar.

Bir sabah yapımcılar ondan bir gece önce yaşanan bir kavga hakkında konuşmak için telefon etmesini istediler. Olayı hiç hatırlamıyordu. Çantasında bir şişe tekila taşımaya başladı. Alkol sahnelerde sürekli bir varlıktı.

"Ne zaman çekim yapsanız, orada alkol var. Yolculuğa çıkmadan önce size soruyorlar, ne tür seversiniz? Favorilerinizin ne olduğunu öğreniyorlar" diyor. "O kadar çok içtim ki gidip daha fazla getirmeleri gerekti. Nereden geldiğini bilmiyorum ama ortaya çıktı."

Windham-Burke yapımcıların "sizi içmeye zorlamadıklarını", ancak alkollü içeceklerin "kolayca bulunabildiğini" ve bazen sahneler sırasında oyuncuların yemek yemelerinin engellendiğini söylüyor.

İki yılı aşkın bir süredir ayık olan Burke, izleyicilere hesap vermenin kendisine de hesap vermesini sağladığını söylüyor.

"Bir program üzerinde çalışıyorum. Bir sponsorum var" diyor. "Adımları uyguladım ama başlangıçta hayranlarımın ve Instagram'daki sosyal yardımın benim için çok önemli olduğu ve onları hayal kırıklığına uğratmak istemediğim bazı kötü anlar oldu."

'Hayatta kalmak için değişiklikler yaptım'

"Summer House" oyuncularından Carl Radke, Bravo dizisinde öyle bir dönüşüm geçirdi ki, raydan çıkmış bir parti çocuğundan evde sakin ve ayık bir varlığa dönüştü. Radke CNN'e yaptığı açıklamada, ayık kalmak için mücadele ederken dizide kaldığını ve şu anda 14 aydır temiz olduğunu söyledi.

Kendisini televizyonda aptal gibi davranırken izlemenin daha iyi bir adam olmak istediğini fark etmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

"Nasıl davrandığınızı ve nasıl hareket ettiğinizi yeniden izleyebilme şansına sahibiz. Alkolle olan ilişkimi, programa çıkana ve olanları tekrar izleyene kadar tam olarak anladığımı sanmıyorum. Davranışlarımın çoğundan gurur duymadığım kesin" diyor Radke. "Sonra bir şeyler okuduğunuzda, izleyicilerin ve halkın görüşlerini aldığınızda, bu çok ayıltıcı oluyor. Sarhoş olduğumda sinirleniyorum, çılgınca şeyler söylüyorum ve aptalca şeyler yapıyorum. Dördüncü sezonda, çok utandığım için tekrar izleyemediğim bölümler oldu."

Radke artık böyle yaşamak istemediğini söylüyor. İzleyiciler, kardeşi Curtis'in Ağustos 2020'de aşırı dozda uyuşturucudan ölmesinin ardından akıl sağlığıyla ilgili mücadelelerini de gördü.

"Bağımlılığı olan bir ailem olduğu için ayık kalmaya çalışmak için bir taahhütte bulundum" diyor. "Benim yaşadığım derinlikleri ve korkuyu yaşadığınızda, açıkçası çok zor çünkü arkadaşlarınıza ve ailenize 'Hey, bir sorunum var. İçki içmeyeceğim. Beni destekleyebilir misiniz? '"

Radke, evde alkol hala mevcut olmasına rağmen yapımcıların ve oyuncu arkadaşlarının yolculuğunu tamamen desteklediğini söylüyor.

"Yardım istediğinizde ve sizi gerçekten önemseyen ve sevenler, ortaya çıktılar ve inanılmaz derecede destekleyici oldular" diye ekliyor.

Radke 2021 yazında çekimlere başlarken beş aydır ayıktı. Artık her gün bağımlılık toplantılarına gidiyor ve her sabah meditasyon yapıyor.

"Uyuşturucu ve alkolle mücadele ettiğimi çok açık bir şekilde dile getirdim ve [kendimi] sorumlu tutmak için bunu ortaya koymam gerekiyordu" diyor.

"Alkol olmadan da iyi vakit geçirebilirim. Ve evet, bu kendime karşı bir meydan okumaydı, ama aynı zamanda biliyordum ve içten içe 'Hey, bunu gerçekten yaparak belki bazı insanlara da yardım edebilirim' diyordum. 'Summer House' için değişiklik yapmadım. Hayatta kalmak için değişiklikler yaptım."

'Beni bir dahaki sefere televizyonda gördüğünüzde ayık olacağım'

Radke'nin "Summer House" oyuncu arkadaşı (ve şimdi kız arkadaşı) Lindsay Hubbard dizinin yeniden birleşme çekimlerinde ayık olacağını söylüyor. Eğer bir izleyiciyseniz, Hubbard'ın evde şarap sevgisiyle tanındığını biliyorsunuzdur. Canlı yayında birkaç ilişki yaşadı ama sonunda Radke ile aşklarını bir kez daha denediler.

Hubbard, Radke'ye destek olmak için başlangıçta içkiyi bıraktıktan sonra beş aydır ayık.

Hubbard, "Temelde onunla birlikte ayık olacağımı söylediğim bir tartışma yaptık," diyor. "Tatilleri birlikte, yan yana ayık bir şekilde geçirecektik. Nihayetinde bunu yaptım çünkü bir ortağa ihtiyacı olduğunda ona iyi bir ortak olmak istedim."

Hubbard Ocak ayında Radke'nin bir yıllık ayıklık dönemini tamamladığını gördü.

"O zamandan beri gerçekten alkol tüketme ihtiyacı hissetmedim," diyor. "Her zaman birlikteyiz, seyahat ediyoruz ve çok eğleniyoruz ama aynı zamanda kendimi nasıl hissettiğimi, nasıl göründüğümü de biliyorum. Asıl neden Carl'ın tatilleri atlatmasını sağlamaktı ama ayık olmanın ve bunu birlikte yapmanın getirdiği yaşam tarzını seviyorum."

Hubbard değişiminin kalıcı olup olmadığını bilmiyor ama televizyonda ayık kalmayı planlıyor.

"Beni bir dahaki sefere televizyonda gördüğünüzde ayık olacağım" diyor ve ekliyor: "Her şeyi daha net görüyorum ve diyelim ki o kadar aktif değilim."

'En kötü hayatımı yaşıyordum'

"Jersey Shore" yıldızı Mike "The Situation" Sorrentino bu yıl ayıklığının yedi yılını geride bırakacak. MTV dizisinde yıllarca rol aldıktan sonra şimdi hayatı hakkında "heyecanlı" olduğunu söylüyor.

"Bekardım ve sanırım bir parti hayvanıydım. Ve değişim her durumda herkes için zordur. Ama geri dönemeyeceğimi biliyordum," diyor CNN'e.

Sorrentino, 2014 yılında kardeşi Marc ile birlikte vergi suçlarından dolayı suçlandıktan sonra dibe vurduğunu söylüyor. 2017'de daha fazla suçlamayla karşı karşıya kaldıktan sonra, 2018'de vergi kaçakçılığından sekiz ay federal hapis cezasına çarptırıldı.

Oradayken, sonsuza kadar ayık kalmayı hedeflemeyi de içeren kendi hayatına derinlemesine baktı.

"Bebeğim bir yaşına giriyor ve dört yıllık mutlu, sağlıklı bir evliliğim var. Şu anda her şey harika, ama her seferinde bir gün geçirmek, bu ilkeleri uygulamak ve asla pes etmemek gerekiyor" diyor.

İlk başta ayık kalıp kalamayacağını bilmiyordu.

"Güçlü kalabileceğimi bilmiyordum" diyor. "Ama bu benim kariyerim ve ailemin de yeniden inşa edilmesi için bir fırsattı. İyiyi kötüyle birlikte kabul etmek zorundaydım ve kendime meydan okuyacağıma ve gerçekten geri dönmeyeceğime dair inanç sıçramasını yapmak zorundaydım. Aktif bağımlılığın beni nereye götürdüğünü ve benden her şeyimi aldığını biliyordum."

Şu anda "Jersey Shore Family Vacation" dizisinde oynayan Sorrentino, ayık kalmanın şimdiye kadar verdiği en iyi karar olduğunu söylüyor.

"Bu şimdiye kadar verdiğim en iyi karardı ve öyle de kalacak. Şu anda en iyi hayatımı yaşıyorum. Her günümü zihinsel, fiziksel, ruhsal ve kişisel olarak mümkün olan her alanda en iyi ben olmaya adadım," diyor. "Ve insanlar dönüşümüm karşısında şaşkına dönüyorlar. Şimdi hala MTV'nin bir numaralı şovuna eğlenceli bir şekilde, olumlu bir şekilde büyük, çok büyük bir katkıda bulunabiliyorum."

İlk döndüğünde insanların katkıda bulunamayacağını söylediklerini ve sıkıcı olup olmayacağını sorduklarını söylüyor.

"Ayık adamı kim görmek ister ki?" diyor. "Aslında her zamankinden çok daha iyi bir adamım - işte, arkadaşlıkta, evlatlıkta, babalıkta, kocalıkta. Ve bunların hepsi ayık olmamla başladı."

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Kaynak: edition.cnn.com