Real Madrid ve Barcelona Copa del Rey'de alt lig rakiplerini geride bıraktı

Geçen sezonki 32. tur karşılaşmasının rövanşında Real, Éder Militão ve Marco Asensio'nun gollerinin yanı sıra Alcoyano'nun 42 yaşındaki kalecisi José Juan'ın kendi kalesine attığı golle Alcoyano'yu 3-1 mağlup etti.

Alcoyano geçen sezon da aynı turnuvada Los Blancos 'u uzatmalarda 2-1 yenerek şaşkına çevirmişti. Çarşamba günkü maç da, Dani Vega'nın 66. dakikada ev sahibi adına müthiş bir bireysel golle eşitliği sağlamasının ardından aynı şekilde devam edecek gibi görünüyordu.

Ancak Real'in Asensio'nun tesadüfi bir şekilde yön değiştiren çabasıyla karşılık vermesi sadece 10 dakika sürdü ve José Juan'ın talihsiz kendi kalesine attığı gol, dev cinayetin tekrarlanmayacağını garantiledi.

Galibiyete rağmen, hafta sonu Getafe karşısında alınan lig mağlubiyetinin ardından İtalyan teknik adamın oyuncularının "fazladan bir gün daha tatilde kaldığını" söylemesinden birkaç gün sonra, takımının maçın büyük bölümünde ikinci planda kalması teknik direktör Carlo Ancelotti'yi endişelendirmiş olmalı.

Diğer yandan Barça, Linares Deportivo'yu yenmek için geriden gelmek zorunda kaldı ve Dani Alves 2016'da ayrıldığından beri Katalan kulübü için ilk kez sahaya çıktı.

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Teknik direktör Xavi, kadrosu sakatlıklar ve Covid vakaları nedeniyle zaten bozulmuş olmasına rağmen birkaç yıldız ismi dinlendirmeyi tercih etti ve Blaugrana sadece 19 dakika sonra Hugo Díaz'ın Linares'i şok bir şekilde öne geçirmesiyle kendini geride buldu.

Takım devre arasında hala gerideyken, Xavi ikinci yarıda Frenkie de Jong, Gerard Pique ve Ousmane Dembélé'nin oyuna girmesiyle büyük silahlarını çıkarmak zorunda kaldı.

Saat işaretinden hemen sonra Linares kalecisi Brimah Razak'ın altından bir şut çıkararak Barça için eşitliği sağlayan Dembélé oldu ve genç La Masía ürünü Ferran Jutglà sadece birkaç dakika sonra galibiyeti getiren golü attı.

Şu anda 38 yaşında olan Alves, Kasım ayında kulüple sözleşme imzaladıktan sonra Barcelona formasıyla ikinci maçına çıkmak için Ocak ayına kadar beklemek zorunda kaldı.

Brezilyalı stoper 2008-2016 yılları arasında Katalan kulübünde kupalarla dolu bir ilk dönem geçirdi ve Pep Guardiola'nın takımı Avrupa futbolunu domine ederken altı La Liga şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Ligi kupası kazandı.

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Kaynak: edition.cnn.com