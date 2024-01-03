Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde 1.000 gol atan ilk takım oldu

Karim Benzema, Çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da Shakhtar Donetsk karşısında İspanyol devlerini öne geçirmek için 14. dakikada yakın mesafeden harika bir vuruş yaptı. İkinci yarıda bir gol daha ekledi.

Fransız oyunc unun golü aynı zamanda Real Madrid için bir dönüm noktası olan gol atma başarısını da beraberinde getirdi ve 1.000 gol barajına ulaşan ilk takım oldu.

Alman devi Bayern Münih 768 golle ikinci sırada yer alırken, Real'in rakibi Barcelona 655 golle üçüncü sırada bulunuyor.

Real Madrid'in yıllar boyunca çok üretken golcüleri oldu, ancak hiçbiri Madrid'de geçirdiği dokuz sezon boyunca Real Madrid adına attığı 105 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo kadar başarılı olamadı.

Benzema'nın Çarşamba günü attığı iki gol 74. ve 75. Şampiyonlar Ligi golleri olurken, kulüp efsanesi Raul'un 66 golü bulunuyor.

Avrupa Kupası, 1992'de Şampiyonlar Ligi adını almadan önce 1955 yılında oynanmaya başlandı.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Real Madrid, 2015 ve 2018 yılları arasında üst üste üç kez olmak üzere toplamda 13 kez bu kupayı kazanmıştır.

Kulüp, 1955-56'da Avrupa Kupası'nın ilk edisyonunu ve 1960'ta ilk turda Barcelona tarafından elenmeden önce takip eden dört edisyonu kazandı.

Real Çarşamba günü Shakhtar'ı 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını sürdürürken Benzema'nın golleri belirleyici oldu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com