Real Madrid Manchester City'yi yenerek Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için muhteşem bir geri dönüş yaptı

Üst üste üçüncü eleme eşleşmesinde Real çökmüş ve bitmiş görünüyordu. Her ne kadar bu takım imkansız kahramanlıklara alışmış bir takım olsa da, Çarşamba günü City karşısında 3-1'lik bir galibiyet elde etmek için geç saatlerde yaptığı gösteri kendi absürt standartlarına göre bile gayet iyiydi.

City ilk ayağı 4-3 önde tamamlarken, Riyad Mahrez'in ikinci yarıda attığı gol takımının Paris'teki finale geçişini garantilemiş gibi görünüyordu.

Ancak 90. dakikanın her iki tarafında yedek oyuncu Rodrygo'dan gelen iki gol oyunu tersine çevirdi ve maçı uzatmalara götürdü.

Gerçekte, o anda sadece bir kazanan olacakmış gibi hissediliyordu.

Uzatmaların sadece üç dakikasında, maç boyunca kendi yüksek standartlarına göre oldukça silik kalan Karim Benzema, Ruben Dias tarafından ceza sahası içinde faule maruz kaldı ve penaltıyı gole çevirmekte hiç hata yapmadı. Bu gol Real'in toplamda 6-5'lik galibiyetini garantiledi.

Real kendini ne kadar derin bir çukurda bulursa bulsun, Bernabeu'nun içindeki sihir her zaman takımı çekip çıkarıyor gibi görünüyor.

Carlo Ancelotti'nin takımı üst üste üç tur boyunca elenmenin eşiğindeydi. Şimdi, bir şekilde, 28 Mayıs'ta Paris'teki Stade de France'da Liverpool ile karşılaştığında rekor kırarak 14. şampiyonluğunu kazanma şansını yakaladı.

Ancelotti teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi finaline beşinci kez ulaşacak ve bunu başaran tek isim olacak.

Real'in kutlama tişörtlerinin arkasında "A por la 14" yazıyordu. "Haydi 14 numaraya gidelim."

Real yenildi ama artık dışarıda

Luka Modric ve Aymeric Laporte'nin, Casemiro'nun Kevin De Bruyne'e yaptığı kötü müdahaleyle alevlenen itiş kakıştaki rolleri nedeniyle sarı kart görmeleriyle, sinirlerin ilk kez alevlenmesi sekiz dakikadan az sürdü.

Casemiro, sık sık anlaşılmaz bir şekilde yapmayı başardığı gibi, faul için ceza almaktan kaçındı.

Sadece birkaç dakika sonra Benzema, Bernabeu'daki kalabalığı ilk kez ayağa kaldırdı. Fransız oyuncu Federico Valverde'nin alçak ortasına çok güzel bir şekilde vurdu ancak City kalesinde Ederson'u rahatsız edecek kadar alçakta kalmayı başaramadı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, maç geçen hafta Etihad'daki heyecan verici ilk ayağa göre daha temkinli geçti. City, Real'in eşitliği sağlamaya çalışacağının farkındaydı ve Pep Guardiola'nın takımı rakibine bir hafta öncesine göre daha fazla topa sahip olma şansı tanımakla yetindi.

Real zaman zaman ataklarını nasıl geliştireceğinden emin değil gibiydi ve City'ye iki kez tehlikeli pozisyonlarda top hediye etti, ancak takım De Bruyne ve ardından Bernardo Silva'dan akıllı kurtarışlar yaptığı için Thibaut Courtois'ya teşekkür etti.

Beyazlı oyuncular, özellikle Casemiro, City'nin şık hücum hamlelerini bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Brezilyalı oyuncu bu kez Phil Foden'i ensesinden tutup yere çekti ve ardından bacaklarının arkasına tekme atarak bir başka alaycı faulün sorumlusu oldu.

Hakem Daniele Orsato bir kez daha açıklanamaz bir şekilde sarı kart göstermedi.

Daha fazla Bernabeu 'büyüsü'

İlk maçın ardından konuşulanların çoğu City'nin beraberliği bozamaması ve Ancelotti'nin takımının defalarca oyuna geri dönmesine izin vermesiyle ilgiliydi.

Şu anki Real takımı önceki versiyonların seviyesinde olmayabilir ancak Bernabeu'ya sadece bir gol avantajıyla gitmek göz korkutucu bir görev olmaya devam ediyor. Bu stadyumda bir Şampiyonlar Ligi gecesinde havada asılı duran soyut - neredeyse mistik - bir şey var.

Real taraftarları son maçlarda iki kez muhteşem geri dönüşlere tanıklık etti; en son çeyrek finalde Chelsea'ye karşı ve daha önce de Paris Saint-Germain'e karşı.

Bu kalabalığın ihtiyacı olan tek şey takımının arkasında durmak ve Real'in oyuncularını belki de ulaşabileceklerinden şüphe duydukları yüksekliklere itmek için küçük bir an.

Defans oyuncusu Nacho CNN'e Bernabeu atmosferi hakkında "Taraftarların yaydığı bu enerjiyi oyuncular - zor bir Şampiyonlar Ligi maçında geri dönüş yapmak zorunda kaldığımız [PSG'ye karşı olduğu gibi] maçlarda daha da fazla - hissediyor" dedi.

"Bu bizi etkiliyor ve böyle gecelerde bizi bambaşka bir seviyede etkiliyor. Bernabeu böyle gecelerde özeldir... Bunu düşünürsünüz ve tüyleriniz diken diken olur. Böyle geceler yaşadığınızı düşününce tüyleriniz diken diken oluyor çünkü bunlar tarihi, sihirli şeyler."

Nacho'nun "sihir" kelimesini kullanması Şampiyonlar Ligi geceleri için en doğru ifade. City'ye karşı oynanan maçlar gibi, sinirlerin iki takım oyuncularını da sık sık etkisi altına alabildiği maçlarda, bu sihirli anlar beraberliği belirleyebilir.

Real belki de ikinci yarının ilk dakikasında böyle bir an bulduğunu düşündü, ancak Vinicius Jr. uzak direkte tek başınayken Dani Carvajal'ın kusursuz alçak ortasını kaleye doğru yönlendiremedi.

Vinicius'un uzak direkte bu kadar çok boşluk bulabilmesi büyük ölçüde Kyle Walker'ın pozisyon dışı kalmasından kaynaklanıyordu; City'nin sağ beki sakatlık nedeniyle sakatlanmıştı; Walker ilk ayağı sakatlığı nedeniyle kaçırdı ve yerine geçen Fernandinho tüm akşam Vinicius tarafından terörize edildi.

City, Vinicus'un müthiş temposuyla mücadele etmek için en iyi şansının Walker olduğunu bildiğinden Walker'ın pansumanı yapıldı ve ikinci ayağa yetiştirildi. Ancak City sağlık ekibinin geceyi kurtarmak için yaptığı sayısız girişime rağmen, sakatlık Walker'ı sonunda oyundan çıkarmak zorunda bıraktı.

Onun yerine Oleksandr Zinchenko oyuna girdi ve belki de biraz şaşırtıcı bir şekilde Guardiola, De Bruyne'ün yerine İlkay Gündoğan'ı oyuna aldı - ve çifte oyuncu değişikliğinin etkisini göstermesi bir dakikadan az sürdü.

Zinchenko ve Gundogan bir araya gelerek Silva'yı boş bir alanda Real kalesine doğru ilerlerken buldular ve orta saha oyuncusunun yana doğru verdiği pas Mahrez'i buldu ve Mahrez ilk vuruşunda Courtois'yı geçerek topu üst köşeye gönderdi.

Maç sona ererken, yedek oyuncu Jack Grealish City'nin farkı ikiye çıkarmasına ve takımını Paris'e göndermesine iki kez yaklaştı.

Ancak taraftarlar tam da "sihrin" gerçek olmadığına inanmaya başlamışken, Real bir kez daha gerçek olabileceğini kanıtladı.

Yedek oyuncu Rodrygo'dan gelen iki hızlı gol - ilki içgüdüsel bir vuruş ve ikincisi harika bir kafa vuruşu - 90. dakikanın her iki yanında, daha önce sessiz olan Bernabeu'yu coşkuya sürükledi.

Birkaç saniye önce stadın büyük bir kısmının boşalmaya başlamasına neden olacak kadar çökmüş ve bitmiş görünen Real, şimdi bu beraberliği kazanma ihtimali en yüksek takım olarak görünüyordu.

City altı dakikalık uzatma süresinin çoğunda sırtını duvara dayadı ve Real'in saldırısı devam ederken bitiş düdüğünü duyduğuna bile şükretti.

Ancak Guardiola'nın ekibine bombardıman yeniden başlamadan önce sadece bir anlık mola verildi ve Real'in bu beraberlikte ilk kez öne geçmesi sadece üç dakika sürdü.

Dias'ın ceza sahası içindeki aceleci müdahalesi Benzema'yı yere düşürdü ve Benzema tozunu alarak topu sakince sağ alt köşeye gönderdi.

Ve işte bu kadar. Şok geçiren City tarafı, beraberliğe geri dönmenin bir yolunu bulmak için yeterli soğukkanlılığı yeniden kazanacak gibi görünmüyordu.

Guardiola'nın tüm taktiksel müdahalelerine ve titiz hazırlıklarına rağmen, görünen o ki kimse Bernabeu'da olanları durdurmanın bir yolunu bulamıyor. Kimse Real Madrid'in "büyüsünü" durdurmanın bir yolunu bulamıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com