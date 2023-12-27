Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois eski kulübü Chelsea ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde 'mutlu bir yerde'

Real Madrid kalecisi, geçen hafta Madrid'de oynanan ve kendisinin de önemli bir rol oynadığı ilk ayağın ardından toplam skorun 1-1'e gelmesiyle Çarşamba günü Chelsea karşısında yeni takımının hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi yarı finaline hazırlanıyor.

Los Blancos'un Valdebebas antrenman sahasında oynanan ilk yarıda Madrid'in üstünlüğü ele geçirmesiyle birlikte Belçikalı oyuncu, Timo Werner'in kesin gibi görünen golünü erken bir kurtarışla engelleyerek taşınmaz bir nesne olduğunu kanıtladı.

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Kulübe geldikten sonra form düşüklüğü ve eski sadık oyuncusu Keylor Navas'ın rekabetiyle mücadele eden 28 yaşındaki oyuncu, artık "mutlu olduğu yerde" oynadığını itiraf ediyor.

Courtois'ya göre üstünlüğe dönüşünün büyük bir kısmı, Real'in rakibi Atlético'da kiralık olarak üç sezon geçirdikten sonra Madrid'e dönmesi ve ailesiyle yeniden bir araya gelmesi.

"Madrid'deki ilk yılımdan beri kendimi hep ikinci evim gibi hissettim. Çocuklarımın annesiyle de orada tanıştım," diyor iki kez Premier Lig ve iki kez La Liga şampiyonu olan oyuncu CNN Sport'tan Don Riddell'a.

"Madrid için oynama ve çocuklarıma daha yakın olmak için Madrid'e geri dönme şansını yakaladığımda bu benim için inanılmazdı ... Kişisel olarak dünyanın en büyük takımı için oynamayı seviyorum. Bu her zaman bir hayal olmuştur.

"Ayrıca çocuklarıma yakın olmak, onların her gün büyüdüklerini görmek, onları okula, okul sonrası etkinliklerine götürmek. Bu insanı mutlu ediyor. Ve bence bu sahaya da yansıyor. İyi oynuyorum ve takımın kazanmasına yardımcı oluyorum."

Courtois, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Finaline yükselmesine yardımcı olmayı uman tek eski Chelsea oyuncusu olmayacak.

Batı Londra'da yedi yıl geçiren Eden Hazard, sürekli sakatlıklarla geçen bir sezonun ardından tam zamanında formuna kavuştu ve eski takımına karşı ilk 11'de başlayabilir.

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Şampiyonlar Ligi çekişmesinin yanı sıra Real Madrid hala İspanya ligi şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Son şampiyon Atlético'nun iki puan gerisinde yer alırken, Barcelona'nın da Real'le aynı puana sahip olmasına sadece birkaç fikstür kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com