Real Madrid, güvenlik sorunlarıyla gölgelenen gecede Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Durum ne kadar tehlikeli görünürse görünsün, zafer ne kadar ihtimal dışı görünürse görünsün, beyazlı takım her zaman kazanmanın bir yolunu buluyor.

Paris Saint-Germain, Chelsea ve Manchester City karşısında olduğu gibi bu sefer de geri dönüş olmadı ama Real neredeyse tüm maç boyunca Liverpool 'un üstünlüğüne dayanmak zorunda kaldı.

Ancak gece ne yazık ki stadyum dışındaki güvenlik sorunları nedeniyle gölgelendi; taraftarlar kapılara tırmandı ve diğerleri günlerce konuşulacak sahnelerde göz yaşartıcı gazın hedefi oldu.

Maçın büyük bölümünde durum hiç de iç açıcı değildi; beyaz formalılar, Liverpool'un dalga dalga gelen ataklarını çaresizce püskürtmeye çalışırken ceza sahasına sürekli olarak saçılmış görünüyordu.

Carlo Ancelotti'nin takımı için şanslar çok azdı ama sadece bir tanesine ihtiyaçları vardı. Vinicius Junior, Federico Valverde'nin alçak ortasını gole çevirmek ve 1-0'lık galibiyeti ve Real'in 14. Avrupa şampiyonluğunu garantilemek için saat işaretinde uzak direkte tamamen işaretsiz göründü.

Real'in savunma oyuncusu Nacho, takımının Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında yaptıklarını "sihir" olarak tanımladı ve pek çok kişi bu imkansız kaçışların Bernabeu dışında mümkün olup olmadığını sorguladı.

Ancak Real'den şüphe duymak sizin sorumluluğunuzda. Bu takımın her zaman başka bir numarası vardır.

Maçın bitiş düdüğü çaldığında Real yedek kulübesi patladı ve sahaya boşaldı. Sevinçten ne yapacaklarını şaşıran bazı oyuncular yere çöktü, bazıları ise bu anı taraftarlarıyla paylaşmak için koştu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real için bir başka sınav ve sıkıntı gecesiydi ama Los Blancos 'un kaderle randevusu varmış gibi görünürken kimsenin yapabileceği çok az şey var - bu olağanüstü Liverpool takımı bile -.

Ancelotti belki de herkesin umabileceği kadar iyi özetledi. "Bu kulüp özel bir kulüp" dedi.

Maç öncesi çirkin sahneler

Real Madrid taraftarları başlama vuruşundan bir saat önce stadyumun neredeyse tamamını doldurmuş ve oyuncuları ısınma hareketleri için tünelden çıktıklarında coşkulu bir şekilde karşılamıştı.

Liverpool taraftarlarının sahaya girmesi biraz daha uzun sürdü ancak yerlerini alanlar ısınma hareketleri sona erdiğinde 'You'll Never Walk Alone' şarkısının gürültülü bir yorumuyla kırmızılılara serenat yaptılar.

Her iki taraftar grubunun yarattığı atmosfer tüyler ürperticiydi ve havada sadece bu tür olaylara özgü bir elektrik vardı.

Ancak, stadyum dışında yaşanan tatsız olaylar nedeniyle başlama vuruşu 35 dakikadan fazla gecikti, birçok taraftar stadyuma giremedi ve yetkililer tarafından göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Bazı kişilerin sahaya girmek için kapalı kapıların üzerinden tırmandığı görülürken, belirli bir giriş noktasında tehlikeli bir darboğaz oluştu.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, "Liverpool tarafındaki turnikeler, turnikelerde çalışmayan sahte biletler satın alan binlerce taraftar tarafından bloke edildi" şeklinde bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maç başladıktan sonra stadyum dışında sayı artmaya devam edince polis göz yaşartıcı gaz kullanarak taraftarları dağıttı ve stadyumdan uzaklaştırdı."

"UEFA bu olaylardan etkilenenlerin acısını paylaşmaktadır ve Fransız polisi, yetkilileri ve Fransa Futbol Federasyonu ile birlikte bu konuları ivedilikle gözden geçirecektir."

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden bir sözcü şunları söyledi: "Bileti olmayan kişiler bariyerleri zorlamış ve maçı izlemek için stadyuma girmeye çalışmıştır. Bu girişimler kalabalık hareketleri yarattı."

Ancak, biletli birçok taraftar aşırı kalabalık bölgelerde stadyuma girmelerinin engellendiğini söylüyor.

Liverpool yaptığı açıklamada stadyum dışında yaşananlardan dolayı "büyük hayal kırıklığına uğradığını" belirtti ve resmi bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp maçtan sonra yaptığı açıklamada "Henüz ailemle konuşamadım ama ailelerin stadyuma girmekte gerçekten zorlandığını biliyorum" dedi.

"İyi olmayan birkaç şey duydum, belli ki dışarısı oldukça zordu ama bu konuda daha fazla bilgim yok."

Gecikmenin uzunluğu, takımların maç başlamadan önce ikinci bir ısınma için tekrar sahaya çıkmaları gerektiği anlamına geliyordu.

Her iki taraftar grubu da yerel saatle 21:00'de başlayacak maç için hazırlanırken - ve on beş dakika sonrasına kadar stadyumdan herhangi bir açıklama yapılmazken - taraftarlar arasında birçok karışık konuşmanın yaşandığı havada hissedilir bir gerginlik vardı.

Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun büyük ekranlarda görünmesi taraftarları uykularından uyandırdı ve Infantino tüm stadyum tarafından yuhalanarak ve alay edilerek karşılandı.

Şarkıcı Camila Cabello, maçın başlamasından neredeyse yarım saat sonra nihayet maç öncesi eğlencesine başladığında, her iki takımın taraftarları sırayla Real'in 'Ole, Ole, Ole' ve Liverpool'un 'Allez, Allez, Allez' şarkıları arasında zar zor duyulabilen şarkısını bastırmaya çalıştı.

Liverpool üstünlüğü

Gecikme oyuncuları açıkça etkilemişti, çünkü her iki takım da açılış aşamalarında herhangi bir ritim bulmakta zorlandı. Paslar sapıyor, top kayıpları yaşanıyor ve her iki taraf da rakip sahaya girmekte zorlanıyordu.

Maçın 15. dakikasından sonra nihayet ilk fırsat geldiğinde, Trent Alexander-Arnold'un iki Real savunmacısını geçip ceza sahasına doğru alçak bir orta yapmadan önce yaptığı ince bireysel çalışma sayesinde oldu.

Mo Salah topu karşılamak için oradaydı ancak top biraz garip bir şekilde ayağına geldi ve Thibaut Courtois topu karşıladı. Salah'ın ikinci şansı kısa süre sonra geldi ancak bu sefer top doğrudan Real kalecisine çarptı.

İki takım da ilk kez birbirleri üzerinde sürekli bir baskı kurmayı başarmıştı ve Alexander-Arnold ceza sahası içinde iyi bir pozisyonda topu direğin üstünden auta gönderince Liverpool taraftarları bir kez daha inlemeye başladı.

Beş dakikadan fazla bir süre boyunca kırmızı formalıların Real savunmasını sürekli hırpalamasının ardından Sadio Mane, Courtois'nın inanılmaz bir şekilde şutuna el atması ve direğe çarptırmasıyla açılışı yaptığını düşündü.

Stadın diğer ucundaki Liverpool taraftarlarının çoğunun ağların dalgalanmasını bekleyerek çoktan kutlamaya başlamış olması, kurtarışın ne kadar olağanüstü olduğunun bir göstergesiydi.

Bu aşamada, neredeyse 30. dakikada, Real'in toplayabildiği en iyi şey Vinicius'un Liverpool kalesindeki Alisson'u bir anlığına rahatsız edebilecek gibi görünen aşırı vurulmuş bir ortasıydı.

Artık net bir şablon ortaya çıkmıştı; beyazlılar kendi yarı sahalarına hapsolmuş, sarsılmış ve Liverpool'un saldırısından kaçamıyorlardı.

Real'in taraftarları, bocalayan takımlarına hayat vermek için tezahürat yapmaya, bayraklarını ve atkılarını sallamaya devam etti. Liverpool'un mükemmele yakın ilk yarısına tanıklık etmek için evdeki en iyi koltuklara sahiptiler ama neyse ki yakından görmedikleri tek şey bir goldü.

Sonra, bir anda, Carlo Ancelotti'nin takımı oyunun gidişatına tamamen aykırı bir şekilde öne geçmiş gibi göründü. Top ceza sahasında sektikten sonra Benzema, Alisson'un altından topu ağlara göndermek için hamle yaptı ancak golü yan hakemin bayrağıyla hemen iptal edildi.

Başlangıçta kolay bir ofsayt kararı gibi görünen pozisyon, VAR görevlilerinin ilk topun bir Liverpool oyuncusundan çıkıp çıkmadığına karar vermekte zorlanması nedeniyle, onaylanması bir asır gibi gelen bir süreçle sonuçlandı.

Sonunda, sinir bozucu bir bekleyişin ardından, ofsayt kararı onaylandığında kırmızılılar coşkuyla kutlama yaptı. Heyecan dolu bir ilk yarıya yakışır gerginlikte bir son oldu.

Real atak yapıyor

İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Liverpool'un Real üzerinde kurduğu baskının devam etmesi ve Real'in bu durumun ağırlığı altında ezilmesi tanıdık bir durumdu.

Garip bir manzaraydı. Ne de olsa bu takım bu turnuvada adını duyurmuş, sürekli rekorlar kitabını yeniden yazmış ve görünüşte imkânsızı başarmış bir takımdı.

Sonra gol geldi. Oyunun akışına aykırıydı, evet, Liverpool ilk bir saat boyunca gol atabilecek tek takım gibi görünüyordu ama gerçekte bu gol yine de kaçınılmazdı. Real Madrid oynarken her zaman öyle olur.

Valverde sağ kanatta kendini boşlukta buldu ve kale sahasına doğru alçak bir pas gönderdi, Vinicius da uzak direkte topu boş kaleye gönderdi.

Cümbüş başladı. Real taraftarlarının kutlamaları neredeyse beş dakika sürerken Stade de France'ın içindeki beton merdivenler titremeye başladı. Stadyumun o tarafı kırmızı renkte parlamaya başladığında ve Paris'in soğuk havasını duman kapladığında çok sayıda işaret fişeği atıldı.

Salah Liverpool'u düzlüğe çıkarmak için elinden geleni yaptı, içeri kesti ve uzak direğe doğru harika bir şut gönderdi ancak Courtois bir kez daha son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Courtois Madrid'i kurtardı

Vinicius attığı galibiyet golüyle övgüleri toplayacak ama ortalık yatıştığında Courtois'nın performansı bir Şampiyonlar Ligi finalinde bir kalecinin tüm zamanların en iyilerinden biri olarak konuşulacak.

Zaman ilerledikçe Salah'ı bir kez daha uzakta tuttu ve bu kez Mısırlı oyuncunun şutu uzak köşeye giderken topu kornere gönderdi.

"Kaleci maçın adamı olduğunda, diğer takım için bir şeyler ters gidiyor demektir. Son üçte birlik bölümde daha iyisini yapabilirdik," dedi Klopp maçtan sonra.

Kaçırılan her fırsatla birlikte Madrid galibiyetinin kaçınılmazlığı daha da arttı. Real taraftarları bunu hissetti; Liverpool taraftarları da öyle.

Klopp'un takımı maçın sonuna kadar baskısını sürdürse de Madrid taraftarları için kutlamalar çoktan başlamıştı. Bitiş düdüğü çaldığında yaşanan sevinç gösterileri büyük ölçüde rahatlamayla karışıktı - bu taraftarlar bu gecenin nasıl bir çile olduğunu biliyordu.

Real Madrid buraya kadar gelmemeliydi. Kampanya boyunca üç kez yenilgiyle yüz yüze geldi ve üç kez de bir şekilde diğer taraftan çıktı.

Ancak Paris'e ulaştığında, belki de nihai sonucun bu olacağından hiç şüphe duyulmamalıydı.

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Kaynak: edition.cnn.com