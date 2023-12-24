Real Madrid Başkanı Perez taraftarların futboldan uzaklaştığını söyledi

Perez, geçen yıl Nisan ayında ilan edildikten 48 saat sonra taraftarların, hükümetlerin ve oyuncuların tepkisi üzerine feshedilen Avrupa Süper Ligi 'nin baş mimarlarından biri.

Ayrılıkçı lige gösterilen tepki Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Inter Milan ve Atletico Madrid'i ligden çekilmeye zorlarken Real Madrid, Barcelona ve Juventus ligde kalmaya devam ediyor.

Perez Pazar günü kulübün genel kurulunda yaptığı konuşmada "Sevgili sporumuz hasta, özellikle de Avrupa'da ve tabii ki İspanya'da" dedi. "Futbol dünyanın önde gelen küresel sporu olma konumunu kaybediyor.

"En endişe verici gerçek ise gençlerin futbola olan ilgisinin giderek azalması. Mevcut müsabakalar, bugün tasarlandıkları şekliyle, final aşamaları dışında seyircilerin ilgisini çekmiyor."

Süper Lig, UEFA ve FIFA'yı bir İspanyol mahkemesinde dava etti ve daha sonra kararını önümüzdeki yıl verecek olan Lüksemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan rehberlik istedi. Haberin tamamını okuyun

Perez, "Süper Lig, UEFA'nın Avrupa futbolundaki tekeline meydan okuyan Avrupa mahkemesi işlemlerinin ortasında kalmaya devam ediyor" dedi.

Perez ayrıca futbolda en iyi takımların birbirleriyle ne kadar seyrek karşılaştığına dikkat çekti ve hafta ortası Avrupa müsabakalarının taraftarlara yıl boyunca "en güçlü takımlar ve dünyanın en iyi oyuncuları" arasında maçlar sunması gerektiğini söyledi.

"Son Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool'a bakarsak, altı Avrupa Kupasına sahip tarihi bir takım, 67 yılda onlarla sadece dokuz kez oynadığımız ortaya çıkıyor."

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Kaynak: edition.cnn.com