Real Madrid Barcelona'yı yenerek 100. El Clasico zaferini elde etti ve İspanya Süper Kupası finaline yükseldi

Bu iki büyük rakip arasındaki 248. karşılaşma Riyad'da oynandı - İspanya dışında oynanan ilk karşılaşma - İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Supercup'ın yarı finalleri ve finalinin Suudi Arabistan'da oynanması için çok yıllı bir anlaşma imzaladı.

2019-20 turnuvası Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ilk turnuva oldu ve RFEF şimdi Suudilerle 2029 yılına kadar Orta Doğu ülkesinde düzenlenecek mini turnuva için sezon başına 30 milyon € (34 milyon $) değerinde bir sözleşme üzerinde anlaştı.

RFEF Başkanı Luis Rubiales tarafından organize edilen anlaşma, Suudi Arabistan'ın küresel spor hırsının bir başka kanıtı.

Ancak Suudi Arabistan küresel sporda güçlü bir paydaş olarak ortaya çıktıkça, ülkenin insan hakları sicili odak noktası haline geldi ve aktivistler krallığı "sportswashing " (yozlaşmış veya otokratik rejimlerin uluslararası itibarlarını aklamak için spor etkinliklerine yatırım yaptığı bir olgu) ile suçladı.

Supercup turnuvasının Suudi Arabistan'da düzenlenmesi İspanya'da da eleştirilere maruz kaldı.

Perşembe günü diğer yarı finalde Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Athletic Bilbao'nun orta saha oyuncusu Raul Garcia, Salı günü turnuvaya gitmeden önce turnuvanın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi kararını "tam bir saçmalık" olarak nitelendirdi.

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"Belki ben eski kafalıyım ama futbol değişti ve taraftarlar unutuldu. Bunu söylememe gerek olduğunu sanmıyorum, herkes görebilir," dedi Garcia, Reuters tarafından bildirildiği üzere.

İtirazlara rağmen turnuva en az sekiz yıl daha yurtdışında düzenlenecek ve Çarşamba günü Real Madrid Pazar günkü finalde yerini alan ilk takım oldu.

Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda Barcelona'ya karşı oynanan maç, Suudi organizatörlerin turnuva açılışında tam da umdukları gibi aksiyon dolu geçti.

Vinícius Jr. 25 dakika sonra Real Madrid'i öne geçirirken, Hollandalı forvet Luuk de Jong devre arasından hemen önce Barcelona adına skoru eşitledi.

Karim Benzema'nın 20 dakikadan az bir süre kala attığı golle Real zafere ulaşacak gibi görünse de genç oyuncu Ansu Fati'nin yedi dakika kala attığı gol maçın uzatmalara gitmesini sağladı.

Ancak Real, uzatmaların sekizinci dakikasında Valverde'nin golüyle bir kez daha öne geçti ve Barcelona üçüncü kez eşitliği sağlayamadı; yani Los Blancos, Pazar günü Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı finalde Atletico Madrid ya da Athletic Bilbao ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com