Real Betis - Sevilla derbisi bir gün geç bitti ve oyuncuya mermi isabet etmesinin ardından taraftarsız kaldı

Maç Cumartesi günü Betis'in Estadio Benito Villamarín'de başladı ancak Sevilla'nın orta saha oyuncusu Joan Jordán'ın kafasına bir seyirci tarafından atılan bir sopanın isabet etmesinin ardından maç 1-1'lik skorla yarıda kaldı.

İspanyol medyası, polisin tribünlerde merminin geldiğine inandıkları bölgeyi incelediğini bildirdi.

Sevilla, Jordán'ın hastaneye kaldırıldığını ve "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğunu ve daha sonra "tıbbi tavsiye" nedeniyle Pazar günü yeniden başladığında maçta oynayamadığını söyledi.

Sevilla, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Jordán'ın yokluğunda maçı yeniden başlatma kararına "kesinlikle katılmadığını" ifade etti.

Sevilla'nın itirazlarına rağmen maç devam etti ve Betis, Sergio Canales'in 73. dakikadaki galibiyeti sayesinde Copa del Rey çeyrek finallerine yükseldi.

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Jordán'ın kafa travmasının yüksek tansiyon ve baş dönmesine neden olduğunu doğrulayan Sevilla baş antrenörü Julen Lopetegui, olayın ardından Betis oyuncularının verdiği tepkiyi kınadı.

Betis'in Meksikalı orta saha oyuncusu Andrés Guardado, Pazar günü oyuncular sahadan çıkarken olayla alay ederken, kafasına bir şişe fırlatırken ve birkaç takım arkadaşı etrafında gülerken yere düşerken görülebiliyordu.

Ancak Guardado bir Instagram paylaşımında niyetinin bu olduğunu reddetti: "Hiçbir zaman Jordán'ın yaşadığı olayla alay etmiyorum... bu bir futbol sahasında asla olmaması gereken, talihsiz ve utanç verici bir şey! ... İnanın bana, Jordán'ın gerçekten kötü olduğunu bilseydim, bunu asla yapmazdım!"

Ancak Guardado daha sonra aynı paylaşımda olayın ciddiyetini sorgular gibi görünerek şunları söyledi: "...kabul etmediğim şey, futbol dünyasında hepimizin birbirini tanıdığı ve er ya da geç gerçekte ne olduğunun ortaya çıkacağını bildiğim, ilk elden yaşadığım sahada daha sonra olan her şey!"

Bazı Betis oyuncuları da Jordán'ın maçı tatil ettirmek için aşırı tepki gösterdiğini ima etti.

Lopetegui "profesyonel arkadaşların" "[olayın] odağını başka şeylere yöneltebilmelerinin üzücü olduğunu" söyledi.

Lopetegui maçtan sonra gazetecilere "Ya kınayın ya da kınamayın" dedi. "Joan Jordán'ın kafasını olaya vermediği ve maçı askıya almadığı halde sahada olmaması beni kızdırıyor, üzgünüm.

"Başı dönüyordu, travmatik bir beyin hasarı geçirdi. Sakatlanan oyuncu mağdurdur. Başka seçenekler varken bugün [maçı] nasıl oynadılar?"

Sevilla Derbisi ya da diğer adıyla El Gran Derbi, futbolun en sert rekabetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Daha önce 2007 yılında yaşanan bir olayda o zamanki Sevilla teknik direktörü Juande Ramos tribünlerden atılan bir şişeyle bayılmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com