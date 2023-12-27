Rasmus Højlund Premier Lig'deki gol suskunluğuna son vererek Manchester United'ın Aston Villa karşısındaki muhteşem geri dönüşüne imza attı

Takımın şu ana kadarki kötü sezonunun bir özelliği olan United'ın felaket savunması, John McGinn ve Leander Dendoncker'ın duran toplardan attığı gollerle Villa'ya ilk yarıyı 2-0 önde kapatma şansı verdi.

Dendoncker'ın golünden sonra ve ev sahibi takım devre arası için tünele doğru ilerlerken Old Trafford'da artık United'ın iç saha maçlarının ortak özelliği haline gelen yuh sesleri yükseldi.

Ancak, bu sezon Erik ten Hag'in takımında büyük bir eksiklik olan etkileyici bir karakter gösterisi, United'ın ikinci yarıda oyunu tersine çevirmesine yardımcı oldu.

Genç Alejandro Garnacho'nun iki golü 20 dakika kala Manchester United'ı eşitledi ve Højlund'un sekiz dakika kala attığı kritik voleyle Danimarkalı oyuncunun Premier Lig'deki kabus gibi gol kuraklığı sona erdi ve Ten Hag üç büyük puan kazandı.

Maçtan sonra Prime Sport'a konuşan Ten Hag, "[İlk yarıda] iki set oyunuyla kaybediyorsunuz, bu yüzden belki de o kadar odaklanamadık" dedi. "Ama bence ilk yarıda zaten oldukça iyi oynadık ve denemeye devam ettik.

"Devre arasında şunu söyledim: 'İnanmaya devam edin, yaptığımız şeyi yapmaya devam edin, daha da fazlasını yapın. O zaman bu mümkün. Skoru 2-1'e getirin ve sonra ne olacağını göreceğiz. Maçtan önce onlara Arsenal ve Liverpool ile rekabet içinde olduğumuzu, dolayısıyla elimizden gelenin en iyisini yaparsak herkesi yenebileceğimizi söyledim.

"İki sıfır geride olsanız bile buna inanın. Bunun bir önemi yok. Devam edin, karakterinizi gösterin ve bence bugün onlar da bunu gösterdi. Bunu yapabilecek kişiliklere sahibiz ve bugün çok iyi bir takım performansıydı."

Salı günkü Boxing Day karşılaşmasına kötü bir form grafiğiyle çıkan United, önceki dört maçında gol atamamış ve dört Premier Lig maçından sadece bir puan alabilmişti.

United mücadele ederken bile takımın kırılgan savunması Aston Villa'nın Ten Hag'in Noel'ini mahvetmek için birçok fırsat yakalamasına neden oldu. Takımın galibiyete uzanması, özellikle de David Brailsford'un Old Trafford'da hazır bulunması nedeniyle büyük bir rahatlama sağladı.

Salı günkü maç, İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in kulübün %25 hissesini satın alma anlaşmasını tamamlamasından bu yana oynanan ilk maçtı ve İngiliz bisiklet antrenörü ve Ratcliffe'in INEOS şirketinde Spor Direktörü olan Brailsford, bu geri dönüşle şüphesiz moral bulmuş olsa da, önündeki büyük görevin de farkında olacak.

Ratcliffe maç öncesinde Manchester United Taraftarlar Vakfı'na açık bir mektup yazarak kulübün geleceğinde taraftarların "kritik rolünü" vurguladı.

"Kulübün sahip olduğu şüphesiz ticari başarıyı tamamlamak için sahada sportif başarı getirebileceğimize inanıyorum. Bu, titizlik ve en üst düzeyde profesyonel yönetimin yanı sıra zaman ve sabır gerektirecektir," diye yazdı Ratcliffe.

"Siz Manchester United için hırslısınız, biz de öyle. Sporda hiçbir şeyin garantisi yoktur ve değişim kaçınılmaz olarak zaman alabilir ancak biz uzun vadede bu işin içindeyiz ve birlikte Manchester United'ı ait olduğu yere, İngiliz, Avrupa ve Dünya Futbolunun en tepesine geri götürmeye yardımcı olmak istiyoruz.

"Bu sorumluluğu çok ciddiye alıyorum."

Kısmi devir Ocak transfer dönemi için tam zamanında tamamlandı ancak Finansal Fair Play düzenlemeleri ve United'ın Højlund, André Onana, Antony ve Mason Mount gibi oyuncular için ödediği büyük meblağlar nedeniyle kulübün ne kadar harcama yapabileceği belirsiz.

Maç öncesinde Ten Hag, Ratcliffe ve Brailsford'un kulübün geleceği için ne istediğini bildiğini ve onlarla çalışmayı "dört gözle beklediğini" söyledi.

Ten Hag'in görev süresi boyunca United'ın birkaç kez köşeyi döndüğü, ancak daha sonra bir kez daha gerilediği göz önüne alındığında, eldeki iş kuşkusuz çok büyük.

Ratcliffe'in sahadaki iyileştirmelerin yanı sıra, kulübün vahim durumunu yansıtan harap haldeki Old Trafford stadyumunun yeniden inşasını da finanse edeceği bildiriliyor.

Kulübün eski ihtişamlı günlerine dönüş yolu şüphesiz uzun olacak olsa da United taraftarları, Brailsford ve Ratcliffe en azından kazanan bir ilk adımı kutlayabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com