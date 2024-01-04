Rapora göre rüzgar ve güneş 2021'de dünya elektriğinin %10'unu üretti

Dünya 2021 yılında elektriğinin %10 'unu rüzgâr ve güneşten elde ederek rekor kırdı ve temiz kaynaklar toplam elektrik arzının %38'ini oluşturdu - kömürden bile daha fazla.

Ember tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre. Bağımsız iklim düşünce kuruluşu, 50 ülkenin elektrik enerjisinin %10'undan fazlasını rüzgar ve güneşten ürettiğini ve en hızlı dönüşümlerin Hollanda, Avustralya ve Vietnam'da gerçekleştiğini tespit etti. Bu ülkeler sadece son iki yıl içinde enerjilerinin yaklaşık onda birini fosil yakıtlardan rüzgar ve güneş enerjisine çevirdi.

On ülke enerjilerinin %25'inden fazlasını rüzgâr ve güneşten elde ederken, bunların başında %52 ile Danimarka geliyor.

Bulgular, hem Covid-19 salgınının ardından yaşanan ekonomik toparlanma hem de Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle dünyanın enerji sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığı ve özellikle Avrupa'daki ülkeleri Rus petrol ve gazına alternatif enerji kaynakları aramaya zorladığı bir dönemde ortaya çıktı.

Rapor, güneş ve rüzgâr enerjisinin küresel ısınmayı sanayileşme öncesindeki seviyelerin 1,5 Santigrat üzerinde sınırlayacak kadar hızlı büyüyebileceğini ortaya koymuştur ki bilim insanları iklim krizinin daha dramatik etkilerinden kaçınmak için dünyanın bu eşiğin altında kalması gerektiği konusunda uyarmaktadır.

Bunun için 10 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı olan %20'nin 2030'a kadar korunması gerekiyor.

Güneş enerjisi üretimi 2021'de küresel olarak %23 artarken, rüzgar arzı aynı dönemde %14 artış gösterdi. Ember'in verilerine göre, her iki yenilenebilir kaynak birlikte, 2020'ye göre %1 artışla toplam küresel elektrik üretiminin %10,3'ünü oluşturdu.

Ember raporunda, "Bu eğilimler küresel olarak tekrarlanabilir ve sürdürülebilirse, enerji sektörü 1,5 derece hedefine ulaşma yolunda ilerleyecektir" dedi.

Raporda 209 ülke için 2000-2020 dönemini kapsayan veriler yer aldı. 2021 yılı için ise 75 ülkeye ait veriler eklendi.

Ember'in küresel lideri Dave Jones, şu anda büyüme hızını yavaşlatan ana sorunun izin verme gibi sahadaki kısıtlamalar olduğunu ve hükümetlerin büyümeyi hızlandırmak istiyorlarsa konuşlandırmayı yavaşlatan sorunları çözmeleri gerektiğini söyledi.

Rapora göre, rüzgar ve güneş enerjisindeki artışlara rağmen, kömür yakıtlı elektrik üretimi de en az 1985'ten bu yana en hızlı büyümesini kaydederek 2021'de %9 artışla 10.042 terawatt saate (TWh) veya toplam talep artışının %59'una ulaştı.

Raporda, 2021'de küresel elektrik talebinde kaydedilen en büyük yıllık artış olan 1.414 TWh'in %5,4'lük artışla küresel talebe yeni bir Hindistan eklemeye eşdeğer olduğu belirtilerek, bunun hızlı talep toparlanmasının yaşandığı bir yılda gerçekleştiği ifade edildi.

"Rüzgar ve güneş enerjisinin yeni elektrik talebini karşılayabileceği başa baş noktasına yaklaşıyoruz, ancak hala tam olarak o noktada değiliz. Gördüğümüz bu büyüme oranlarını sürdürürsek, kısa süre içinde orada olacağız," diyor Jones.

Gaz üretimi ise 2021'de sadece %1 oranında arttı. Ancak fosil yakıt kullanımındaki genel artış, karbondioksit emisyonlarını 2018'de kırılan rekorun üzerine çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı.

Verilere göre, kömüre yönelik en büyük talep artışı Çin'de kaydedildi ve 2019'daki pandemi öncesi seviyelere kıyasla 2021'de %13 arttı.

Raporda, ülkenin elektrik üretiminde büyük ölçüde kömüre dayandığı, ancak 2021 yılında diğer altı ülkeyle birlikte ilk kez elektrik üretiminin onda birini rüzgâr ve güneşten elde etme hedefini geçtiği belirtildi.

Jones, Çin'in sadece rekor düzeyde rüzgar ve güneş enerjisi değil, aynı zamanda hidroelektrik, nükleer ve biyoenerji gibi rekor düzeyde temiz elektrik ürettiğini ve bunun da kömür üretiminin düşmeye başlayacağı anlamına geldiğini söyledi.

"Bunun ne kadar hızlı olacağı ise net değil" diye ekledi.

Çin, ekonomik istikrar ile uzun vadeli iklim hedeflerini dengelemeye çalışırken, kömürü enerji stratejisinin hayati bir parçası olarak kullanmaya devam etmeyi planlıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com