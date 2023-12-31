Ramla Ali güzelliği yeniden tanımlayan boks şampiyonu

Eldivenler takılı, ter damlıyor, saçlar sıkıca örülmüş, "(Sosyal medyadaki) fotoğraflarımın yarısı spor salonunda berbat görünürken çekilmiş," diyor. "Ama onları boksun cesur tarafını göstermek için paylaşıyorum. Bu, ortaya koymanız gereken sıkı çalışma."

Ali'nin emeğinin karşılığını aldığı kesin. 2016 yılında kendi sıkletinde ülkenin en iyi amatör boksörü seçildi; Elit Ulusal Şampiyonaları, İngiliz Unvan Serisi ve Büyük Britanya Elit Şampiyonalarını kazandı. Kariyerindeki bir diğer dönüm noktası ise iki yıl sonra, doğduğu ülke olan Somali'yi uluslararası düzeyde temsil etme hayalini gerçekleştirdiği zaman yaşandı.

O zamana kadar ülkede bir boks federasyonu bulunmuyordu. Eşi ve antrenörü Richard Moore ile birlikte İngiltere'de bir federasyon kuran Ali, şimdi Botsvana'dan Hindistan'a ve Hong Kong'a kadar dünyanın dört bir yanındaki müsabakalara katılıyor ve şu anda Afrika Bölgesi Tüy Siklet Şampiyonu.

Boks şampiyonunun daha rahat bir yönü, onu British Vogue'un Eylül 2019 "Forces For Change" sayısı için çeken merhum moda fotoğrafçısı Peter Lindbergh tarafından yakalandı. Ali, kapağını modada temsiliyetle ilgili konuşmayı yönlendirmeye yardımcı olmanın bir yolu olarak gördü. "Dergilerin kapağında bana benzeyen, Afrikalı kızları görmek harika bir şey" dedi.

Bir diğer önemli nokta da sayının kapak yıldızlarını seçmekle görevlendirilen konuk editör Meghan Markle ile yaptığı sohbetti. (Oyuncu ve LGBTQ savunucusu Laverne Cox, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, oyuncu Gemma Chan ve aktivist Sinéad Burke'ün de aralarında bulunduğu toplam 15 kapak yıldızı vardı).

"Komik bir hikâye," diyen Ramla, cep telefonuna özel bir numaradan gelen aramayı nasıl cevapsız bıraktığını ve bunun bir dolandırıcılık çağrısı olduğunu düşündüğünü anlattı. Aynı numaradan bir kez daha arandığında görmezden gelmiş.

"Sonra üçüncü kez, muhtemelen annemdir diye düşündüm. Cevap verdim ve arayan kişi 'Merhaba, ben Meghan!" dedi. dedi Ali. "Çok hoş bir sohbet ettik; o çok tatlı bir insan. Ağzından çıkan her şey çok samimiydi."

Ali Birleşik Krallık'a bir savaş mültecisi olarak gelmiş. Bu nedenle doğum tarihini tam olarak bilmiyor. Ailesi 1990'ların başında, o zamanlar dokuz yaşında olan en büyük erkek kardeşinin oyun oynarken ön bahçelerine atılan bir el bombası sonucu ölmesinin ardından Somali'den kaçmış. Hayatlarından endişe eden aile Mogadişu'dan kalabalık bir tekneyle Kenya'ya kaçmış ve sonunda Londra'ya yerleşmiş.

Ramla ilk başlarda yeni hayatına alışmakta zorlandı. Küçükken aldığı kilolar yüzünden alay edilen Ali, kilolarını vermek için boks yapmaya başladı, ancak bu sporu on yıldan uzun bir süre ailesinden gizledi. Şimdi "bir numaralı hayranı" olduğunu söylediği annesi, kadınların spor yapmasını utanmazca buluyordu. "Afrikalı bir aileden geliyorsanız, eğitim çok önemlidir."

Ali, 13 yaşında Londra, East Ham'daki yerel spor salonuna ilk girdiğinde, kadınlar için hiçbir tesis olmadığı için soyunma odalarını kullanmak için 40 dakika kadar beklemek zorunda kalmış. "Oradaki tek kız bendim," diye hatırlıyor.

Çocukluğundaki güzellik anlayışına dönüp baktığında Ali, televizyonun idealler yaratmada ne kadar etkili olduğunu anlatıyor. "Altıncı sınıftayken (yaklaşık 10 yaşındayken) saçlarımı (tedavi ederek) mahvettim," dedi. "Tek istediğim düz saçtı çünkü televizyonda gördüğüm tek şey (buydu). Şimdi sadece doğal saçlarımı kucaklıyorum."

Yeni rol model statüsünün zorluklarına göğüs geren Ali, güzelliği yüzeysel bir varlıktan ziyade bir güç olarak görüyor. "Güzellik %100 kendi içinizdeki güçtür," dedi. "Bunu hissetmelisiniz - güzellik benim için bu anlama geliyor. Dışarıda pek çok güzel kadın var ama içinizde güzel bir insan gibi hissetmiyorsanız, on numaradan iki numaraya düşmüşsünüz demektir. Kulağa ne kadar klişe gelse de buna gerçekten inanıyorum."

Bugün gözünü Tokyo'daki 2020 Olimpiyat Oyunları'na dikmiş durumda ama bu onu gönüllü çalışmaya zaman ayırmaktan alıkoymuyor. Haftada bir gün Londra'nın güneyinde 20-40 yaş arası "ağırlıklı olarak başörtüsü takan" kadınlara kendini savunma dersleri verdiğini söylüyor. "Burası onlar için erkeklerden arınmış güvenli bir alan."

"Bu bir boks egzersizi dersi değil. Onlara nasıl boks yapılacağını öğretiyorum. Buna bayılıyorlar," diye ekliyor Ali. "Bazı kızlar kendi başlarına yürürken kendilerini daha güvende hissettiklerini söylediler, bu yüzden işimi doğru yaptığımı düşünüyorum."

Tek bir kalıba sığmayı reddeden Ali, Coach, Nike ve Pantene gibi markaların elçisi olarak moda ve güzellik dünyasında da hızla ilerliyor. Ayrıca IMG Models ile de anlaşma imzaladı.

Ali, markaların yeni ve daha kapsayıcı yollar açmasıyla birlikte modada çeşitlilik açısından belirgin bir gelişme kaydedildiğini belirtti. "Nike'ın büyük bedenler için spor kıyafetleri var," dedi. "Spor salonuna giderken herkes iyi görünebilir. Sağlıklı olduğunuz sürece istediğiniz bedende olabilirsiniz."

Kendini sevme ve başkalarına saygı gösterme konusundaki mesajının genç hayranlarına da hitap etmesini umuyor: Instagram'da yaklaşık 40.000 takipçisi var.

"Bir kız spor sutyeni ve seksi pantolon giydiği bir fotoğrafını paylaşmaktan gerçekten mutlu olabilir - bırakın bunu yapsın" dedi. "'Annen ne düşünürdü' diye yorum yapmanıza gerek yok. Bu, insanların vücutlarından utanmalarına neden oluyor. Bırakın kendini rahat hissetsin."

Ramla, Instagram'ın topluluklar oluşturmak ve güzellik hakkındaki fikirleri yeni perspektiflerden paylaşmak için olumlu bir araç olabileceğine inanıyor. Örneğin, platformdaki en büyük ilham kaynaklarından biri tenis yıldızı Serena Williams.

Ali, "Instagram'a ilk katıldığımdan beri onu takip ediyorum," dedi. "Kendisi olmaktan korkmamasını seviyorum - fotoğraflarını paylaşıyor ve 'Rötuş yaptırmıyorum, hala selülitlerimin görünmesini istiyorum' diyor.

"Bunu seviyorum çünkü herkes mükemmel bir cilde sahip değil ve sonra kendinize bakıyorsunuz ve 'Vay canına, ben de kendimi sevebilirim' diyorsunuz" diye devam etti. "Eğer Serena gibi muhteşem biri bunu dünyaya göstermekten mutluluk duyuyorsa, o zaman ben de utanmamalıyım."

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Kaynak: edition.cnn.com