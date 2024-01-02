Rameshbabu Praggnanandhaa: Magnus Carlsen'i yendikten sonra Hintli genç satranç yıldızının ilk düşüncesi uykusunu almak oldu

Çoğu insan uyurken, 16 yaşındaki bir çocuk sandalyesinde arkasına yaslanmış, şok içinde eliyle ağzını kapatıyor. Az önce yaptığı şeyin büyüklüğünün farkına varıyor.

Rameshbabu Praggnanandhaa az önce Magnus Carlsen'i şaşkına çevirdi ve satrancın en baskın oyuncusunu yenerek sporun en üst masasında bir koltuk kaptı.

Ancak Praggnanandhaa'nın düşünceleri kutlama yapmak yerine sindirime yöneliyor.

CNN Sport'a yaptığı açıklamada, "Sanırım bu sadece yatmakla ilgili," dedi. "Sabah 2:30'da akşam yemeği yiyeceğimi sanmadığım için yatma vakti geldi."

Praggnanandhaa için bu, kariyerinin bugüne kadarki en büyük anı.

Pragg lakaplı genç yıldızın Şubat ayında çevrimiçi bir turnuva olan Airthings Masters'ta beş kez dünya şampiyonu ve şu anki dünya 1 numarasına karşı zafer kazanması onun için bir çıkış anıydı. Bunu yaparak, süperstarın 2013 yılında dünya şampiyonu olmasından bu yana Carlsen'i yenen en genç oyuncu oldu.

Ancak Praggnanandhaa, zaferin üzerinden aylar geçmesine rağmen, genç yaşta öğrendiği bir beceri olarak, zaferle birlikte gelen tantanaya rağmen soğukkanlılığını koruyor.

"Zamanım olsaydı bile kutlama yapacağımı sanmıyorum çünkü genellikle bazı şeyleri çok fazla kutlamam çünkü, tamam, bu sadece bir galibiyet ve bu sadece bir galibiyet ve hızlı bir oyun, bu yüzden yapılacak daha çok şey ve üzerinde çalışılacak daha çok şey var," dedi Praggnanandhaa.

"Bu sadece bir galibiyet, yani bir şeyin sonu gibi değil. Bence aynı şey mağlubiyet için de geçerli. Eğer bir maçı kaybederseniz, bu bir son değildir."

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Etkilenmiş

Hindistan'ın Chennai kentinde doğup büyüyen Praggnanandhaa'nın ablası Vaishali de başarılı bir satranç oyuncusu ve 2018'de kadın büyükusta, 2021'de ise uluslararası usta oldu.

Praggnanandhaa, "İlk kez altı yaşındayken oynamaya başladı," dedi.

"O zamanlar ben iki yaşındaydım ve o evde antrenman yaptığında genellikle gidip onu rahatsız ederdim ve sonra ailem bana bir satranç kitabı almaya karar verdi ve her şey böyle başladı. Sonra turnuvalara gitmeye ve antrenman yapmaya başladım."

Pragg o andan itibaren oyuna aşık olmuş. Kız kardeşi hamleler yaparken, genç Pragg ailesinin de yardımıyla bu spordaki rotasını çiziyordu.

Chennai, "Hindistan'ın satranç başkenti" olarak tanımlanıyor ve Praggnanandhaa'ya, özellikle de "çok şey öğrendiğini" söylediği Bloom Satranç akademisinde sanatını geliştirmesi için pek çok seçenek sundu.

Altı yaşındayken, Asya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmadan önce yedi yaş altı Hindistan şampiyonasında ikinci oldu; bu anı gelecekteki başarısı için bir mancınık olarak görüyor.

Praggnanandhaa yedi yaşındayken 2013 yılında sekiz yaş altı Dünya Gençler Satranç Şampiyonasını kazandı. Ardından 2015'te 10 yaş altı Dünya Gençler Satranç Şampiyonası şampiyonu oldu.

Ve ardından 2016'da tarih yazdı.

Gençlik

Diğer birçok 10 yaşındaki çocuk dışarıda arkadaşlarıyla ya da okulda eğlenirken, Praggnanandhaa adını rekorlar kitabına yazdırıyordu.

Hindistan'ın Bhubaneswar kentinde düzenlenen KiiT Uluslararası Satranç Festivali'nde dokuzuncu tur oyununu kazanan Praggnanandhaa, bir turnuvada üst düzey performans için verilen bir başarı olan üçüncü uluslararası usta normunu kazandı.

Daha önce iki norm kazanan Praggnanandhaa, 10 yıl, 10 ay ve 19 günlükken, şimdiye kadarki en genç uluslararası satranç ustası oldu.

Ardından 2018'de, 12 yaşında dünyanın en genç ikinci satranç büyükustası oldu.

Uluslararası bir usta olduktan sonra, ilerlemek ve büyük usta olmak için biraz baskı hissettiğini itiraf ediyor.

"Büyük usta olmak için yaklaşık bir buçuk yıllık bir zamanım vardı. Ama sanırım o zamanlar çok fazla turnuvaya katılıyordum, sanırım o noktada büyük usta olmaya çalışırken biraz baskı hissettim" dedi.

"Büyük usta olduğumda, bu sadece bir rahatlamaydı çünkü yaklaşık iki yıldır oynamaya çalışıyordum, ayda en az iki turnuva oynuyordum, yani bu zaten çok büyük bir şeydi.

"Ve çok zordu. Gereklilikleri tamamladığım için gerçekten çok mutluydum. Artık oyunumu geliştirmeye odaklanabileceğimi ve satrancı eskisi gibi oynayabileceğimi biliyorum (oysa) daha önce büyük usta olmaya çalışıyordum."

Praggnanandhaa büyük usta olduktan sonra Chennai'ye döndüğünde büyük bir kalabalık ve eski okulunda düzenlenen bir etkinlikle kahraman gibi karşılandı.

Galibiyet

Bu kadar genç yaşta kendini geliştiren biri olarak, yaşlı rakiplere karşı oynamak Praggnanandhaa'nın alışması gereken bir şey.

"Satranç oynamaya başladığımda birçok yaşlı oyuncuya karşı oynadım ... Küçük olan tek kişi bendim, bu yüzden bu benim için normal bir şey. Bu beni baskı altına almıyor çünkü kaybetsem bile sorun değil... pek bir fark yaratmıyor."

Şubat ayında Carlsen ile oynadığında, ihtimaller Praggnanandhaa'ya karşı ağır basıyordu.

Beş kez dünya şampiyonu ve dünyanın 1 numaralı oyuncusu olan Carlsen, sporun yakın tarihindeki en baskın oyuncu.

Ancak Praggnanandhaa sakin ve hassas kaldı ve Carlsen bazı alışılmadık hatalar yaptığında, ünlü bir galibiyet almak için avantaj elde etti.

Böylece Praggnanandhaa, Viswanathan Anand ve Pentala Harikrishna'dan sonra Norveçliye karşı kazanan üçüncü Hintli büyükusta oldu.

Praggnanandhaa zaferini çok fazla kutlamadıysa da, başta tüm zamanların en iyi vurucularından biri olarak kabul edilen kriket oyuncusu Sachin Tendulkar olmak üzere bazı yurttaşlarından aldığı tepki ve övgüler ona galibiyetinin önemini gösterdi.

"Bu kadar çok insanın satrancı takip ettiğini görmek harikaydı. Bence satranç büyük destek görüyor ve bu satranç için çok iyi," diye açıkladı Praggnanandhaa. "Diğer insanları, diğer sporcuları ve meslek sahiplerini görmek çok güzel... insanlar satrancı takip ediyor ve satrançla ilgileniyor. Bu çok güzel ve satranç için harika bir şey."

Praggnanandhaad, genç yaşına rağmen 2600'ün üzerinde Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) derecesine sahip ve dünyada 108. sırada yer alıyor.

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Şimdi Praggnanandhaa yakın gelecekte "(dünyada) ilk 10'a girmeyi ve dünya şampiyonluğu için oynamayı" umuyor.

Pragg, sakin tavırları gibi kendisini bu kadar genç yaşta genç satranç hayranları için yol gösterici bir ışık olarak görüp görmediği sorulduğunda, bu tür beklentiler konusunda oldukça mütevazı.

"Sanırım bazı insanlar beni (bir rol model olarak) görüyor olabilir," diye açıkladı. "Bilmiyorum, çünkü bence en iyi oyuncuların hepsi benim için birer rol model çünkü her birinin öğrenilecek farklı, farklı nitelikleri var. Ve eğer birileri benden bir şeyler öğrenebilirse, bu iyi bir şey."

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Kaynak: edition.cnn.com