Ramaswamy'nin kampanyası Iowa seçimlerine doğru TV reklamlarından uzaklaşıyor

Ramaswamy'nin kampanyası, Kasım ayında Iowa ve New Hampshire'ı hedefleyen sekiz rakamlı bir reklam kampanyası duyurmasına rağmen, veri izleme firması AdImpact'a göre, gelecek ay Iowa'da yapılacak olan parti seçimlerine yönelik herhangi bir reklam rezervasyonu yapmadı. Kampanya bugüne kadar Iowa'daki TV reklamları için 1,8 milyon dolar, New Hampshire'daki TV reklamları için de 1,3 milyon dolar harcadı.

Kampanya, TV reklamlarından uzaklaşmanın belirli seçmenleri daha etkili bir şekilde hedefleme stratejisinin bir parçası olduğunun sinyallerini veriyor. Ramaswamy Salı günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda TV reklamlarına yapılan harcamaları "aptalca" ve "düşük ROI" olarak nitelendirdi ve genç seçmenlerin düzenli TV tüketicisi olmayabileceğini öne süren bir kullanıcının başka bir paylaşımını paylaştı.

"Başkanlık TV reklam harcamaları aptalca, düşük ROI'li ve siyasi danışmanların düşük IQ'dan muzdarip adayları kandırmak için kullandıkları bir hiledir. Biz bunu farklı bir şekilde yapıyoruz. Verileri takip eden bir şekilde $$ harcamak... görünüşe göre ABD siyasetinde çılgınca bir fikir," dedi Ramaswamy.

Bazılarının, TV harcamalarının azlığının kampanyasının 15 Ocak'taki Iowa parti seçimlerinden önce sona ereceği anlamına geldiği yönündeki spekülasyonlarına rağmen Ramaswamy, "15 Ocak'ta büyük bir sürpriz" sunmayı planladığını söyledi.

Ramaswamy'nin kampanyası Şubat ayında başladığından bu yana TV reklamları için sadece 4,7 milyon dolar harcadı; bu rakam Cumhuriyetçi rakiplerinin reklam harcamalarına kıyasla nispeten küçük bir meblağ ve Ramaswamy'yi destekleyen süper PAC American Exceptionalism PAC'ın reklam harcaması desteği sadece 3,2 milyon dolar. Kampanya, mesajlarını yaymak için genellikle medya röportajlarına ve sosyal medyaya ağırlık verdi. Kasım ayında kampanya, TV, radyo, dijital ve doğrudan posta reklamları için en az 10 milyon dolar harcama planının yanı sıra ilk TV reklamını yayınladı.

Buna karşılık eski Başkan Donald Trump, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley ve Florida Valisi Ron DeSantis'i destekleyen kampanyalar ve süper PAC'ler kampanya boyunca televizyon reklamları için on milyonlarca dolar harcadı. Adayların her birinin önümüzdeki haftalarda Iowa ve New Hampshire'da yayınlanacak mesajlarını tanıtan reklamları olacak.

Ramaswamy kampanya sözcüsü Tricia McLaughlin CNN'e yaptığı açıklamada, kampanyanın yakında yayınlanmak üzere yeni bir TV reklamı hazırladığını söyledi ve kampanyanın "harcama seviyelerinin değişmediğini" belirtirken, harcamaları belirlemek için veri kullandıklarını vurguladı.

"McLaughlin CNN'e verdiği demeçte, "Belirlediğimiz seçmenleri ortaya çıkarmaya odaklandık - onlara ulaşmanın en iyi yolu, Vivek'in Amerika vizyonu hakkında seçmenlerimizle iletişim kurmak için adreslenebilir reklamlar, posta, metin, canlı aramalar ve kapılar kullanmaktır. "Bildiğiniz gibi çoğu kampanya bu şekilde yürütülmez. Reklam harcamalarımızda çevik ve hiper hedefli olabilmek için bilinçli olarak bu şekilde yapılandırdık."

Ramaswamy kampanyasının TV reklamlarından uzaklaştığını ilk olarakNBC News duyurmuştu.

