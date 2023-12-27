Rakamlara göre ABD'li havayolları 2022'ye kadar tatillerde iyileşme sağladı

Noel ve Yeni Yıl arasındaki günler geride kalırken, havayolu şirketleri geçen yılki felaket tatil seyahati çöküşünün ardından az sayıda uçuş iptali serisini sürdürüyor.

FlightAware'den alınan rakamlar, ABD'li havayolu şirketlerinin geçtiğimiz hafta boyunca tüm uçuşların %1'inden daha azını iptal ettiğini gösteriyor. Havayolları 20-26 Aralık tarihleri arasında 162.000'den fazla uçuş planladı ve bunların sadece 1.100'ünü iptal etti.

FAA, pilotlar ve hava trafik kontrolörleri alçak bulut tavanları ve azalan görüş mesafesiyle mücadele ederken, Çarşamba günü Philadelphia, Boston, New York ve Washington'daki büyük Doğu kıyısı havalimanlarına giden uçuşlar için yer duraklarının devreye girebileceği konusunda uyardı. Ancak saat 15:00 itibariyle bu iptaller henüz gerçekleşmedi. FlightAware'e göre havayolları Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 129 uçuşu iptal etti ve 3.800 uçuşu da erteledi.

Bu tablo, Southwest Hav ayolları'nın 2022 yılının son 10 gününde 16.900 uçuşun iptal edilmesine ve iki milyon yolcunun mahsur kalmasına neden olan program çöküşüyle taban tabana zıt.

Yine de Southwest Havayolları, tatil telaşı sırasında ABD'deki tüm havayolu şirketleri arasında en fazla uçuşu erteleyen havayolu oldu - geçen hafta yaklaşık her dört uçuştan biri.

Southwest, 20-26 Aralık tarihleri arasında programının %27'sini ya da 8.096 uçuşunu erteledi. Aynı dönemde Southwest uçuşlarının sadece %2'si iptal edildi. Southwest Çarşamba günü 985 uçuşu daha - ya da planlanan her beş uçuştan birini - erteledi.

FlightAware rakamlarına göre, geçtiğimiz hafta yaşanan gecikmeler Salı günü zirve yaptı ve ABD'li havayolları tüm uçuşların yaklaşık %28'ini geciktirerek ortalama 52 dakika geç varış yaptı.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg geçen hafta düzenlediği basın toplantısında "Gecikme ile iptal arasında büyük bir fark var" dedi.

Buttigieg, uçuş iptallerinin oranının "sağlıklı" olduğunu düşündüğünü ancak "bu durumun bizi gecikmeler konusuna daha fazla dikkat etmeye ve havayolu şirketlerine nasıl davrandıkları konusunda baskı yapmaya davet ettiğini" vurguladı.

American Airlines Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada hava koşulları nedeniyle bölgesel uçuşlarından birkaçının iptal edildiğini belirtirken, "bu tatil döneminde büyük havayolu şirketleri arasında en az iptal yapan havayolu şirketi olmaya devam ediyoruz" diyerek övündü.

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Kaynak: edition.cnn.com